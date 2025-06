La OPEP aborta el 'gran tsunami' de petróleo y el barril se dispara: el cártel no se sale del rumbo trazado

La OPEP se reunía el sábado en una cita que, unos días antes no tenía prácticamente dudas. Después del miércoles y la voluntad férrea de Kazajistán (y otros incumplidores) de seguir saltándose las indicaciones del cártel y produciendo de más parecían avocar a la alianza a replicar las alzas de producción de 411.000 barriles diarios extra que se dieron en las dos citas anteriores. Sin embargo, empezó a sobrevolar la opción de que presas del enfado contra los 'gorrones' y con ganas de recuperar cuota de mercado, Arabia Saudí y otros países aumentasen todavía más su producción. Diversos medios como Reuters y Bloomberg aseguraban que esto estaba siendo estudiado y que era ya la opción más probable. No obstante, la OPEP no ha abierto tanto la compuerta del crudo y se ha quedado en esos 411.000 barriles. La decepción ha llevado al barril a dispararse.

El precio de referencia europeo, el brent avanza ya más de un 3,63% y supera la barrera de los 65 dólares. Estas subidas se producen marcando un claro 'efecto rebote' después de unos meses complicados donde la materia prima ha conseguido estabilizarse desde que los aranceles y el inicio de las fuertes medidas del cártel se combinasen. Esta conjunción de factores llevó el precio del barril a un mínimo de 58 dólares frente a los 75 donde se encontraba previamente. Desde ING tienen claro el motivo de este avance. "A pesar de que ha habido un gran aumento de la producción y que se asume que la OPEP continuará, los precios suben. Este podría deberse a que se había sugerido que el grupo optaría por una oferta todavía mayor".

"Si hubieran seguido adelante con una cantidad mayor a la esperada, el precio de apertura del lunes habría sido realmente desastroso", aseguraba el analista Harry Tchilinguirian de Onyx Capital Group. "El principal motivo se ha centrado en castigar a los miembros de la OPEP+, como Irak y Kazajistán, que han superado persistentemente sus cuotas comprometidas", declara en una nota a clientes el Commonwealth Bank of Australia en una nota el lunes.

Desde Mirabaud confirman que "los principales productores, como Arabia Saudí y Rusia, están presionando para lograr un aumento mayor con el fin de recuperar cuota de mercado y disciplinar a los miembros que producen en exceso". La negativa de Kazajstán a recortar la producción "ha dañado aún más la unidad del grupo". Por lo tanto, "la perspectiva de que lleguen más barriles al mercado ya ha pesado sobre los precios, amplificando el temor a un posible exceso de oferta". Este era el sentimiento que dominaba el ambiente antes de que la OPEP se mantuviese en la línea anterior.

El mercado está bien abastecido, pero las expectativas que se generaron durante horas del viernes pasado hablaban de una inundación descontrolada que amenazaba con llevar los precios a la zona de los 50 dólares. El objetivo de la OPEP+ era claro, 'inundar' y 'ahogar' a los países rebeldes (aquellos que se niegan a ceñirse a las cuotas de producción marcadas por el cártel, sobre todo Kazajistán e Irak. El primero ha llegado a superar su cuota de producción en más de 400.000 barriles, desatando la ira de Arabia Saudí.

"La perspectiva de que lleguen más barriles al mercado ya ha pesado sobre los precios"

Cabe destacar que, solo teniendo en cuenta el ritmo actual, ya supone una importante inyección de barriles para un mercado en superávit. Al ritmo actual para finales de julio ya habría puesto en el mercado el 60% de los 2,2 millones de barriles que tiene previsto suministrar. Cabe destacar que esto permitiría que el plan acabase tan pronto como en octubre, cuando la idea inicial era que este se extendiese hasta 2026 con un ritmo de unos 150.000 barriles extra por reunión. La situación actual es triplicar el plan inicial, aunque no se haya cumplido el 'rumor' de que iban a ir todavía más allá.

Desde PVM Oil explica en un comentario recién publicado que "dadas las circunstancias de la pérdida de cuota de mercado y la admisión, casi demasiado honesta, de Kazajistán de que no recortaría la producción, parece haber pocas opciones para la OPEP+". Es decir, el cártel no tiene otra que inundar el mercado, sea al ritmo que sea.

En el boletín posterior a la reunión se anunció la habitual frase que parece copiada y pegada en todos los comunicados que dice que 'los aumentos graduales podrían pausarse o revertirse según la evolución de las condiciones del mercado... esta flexibilidad permitirá al grupo seguir apoyando la estabilidad del mercado petrolero'. "Sin embargo, no hace falta ser un gran apostador para creer que los 411.000 barriles diarios se repetirán en seis meses, solo hace falta multiplicar 6 por 411 para obtener una cifra tan cercana a los 2,2 mbpd (todos los recortes voluntarios) que ahora parece que llegarán a los mercados del crudo para el cuarto trimestre", señalan desde PVM Oil.

El factor Moscú

Al margen de la 'decepción' con el cártel, ha habido al menos otro factor claro que está sumando a las alzas en los precios: Rusia. Desde ING señalan que "el aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania impulsó aún más el mercado esta mañana". Por un lado Ucrania está atacando con sus drones en medio de las conversaciones de paz, mientras que Rusia ya había perpetrado sus propios ataques.

Este intercambio erosiona todavía más la posibilidad de un acuerdo que acabe con el conflicto. Por su parte desde EEUU se habla ya un arancel del 500% a cualquier país que compre petróleo ruso mientras que también se hablan de sanciones nuevas. " Si bien el presidente Trump parece estar cada vez más frustrado con el presidente Putin, hasta ahora se ha mostrado reacio a imponer sanciones adicionales. Las acciones que afecten con éxito los flujos de petróleo ruso cambiarán drásticamente las perspectivas del mercado petrolero", explican desde el banco neerlandés.