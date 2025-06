Los inversores están convencidos de que las cosas estarán peor en Estados Unidos en próximas fechas que en el resto del mundo. Esto se ve en las posiciones en el mercado de divisas, donde el dólar estadounidense está claramente penalizado frente a las principales monedas de países emergentes. Las apuestas a favor de un dólar más débil frente el real brasileño, el peso mexicano o el rand sudafricano socavan la expectativa de recuperación del billete verde en el corto plazo. Los inversores aprovechan este contexto para hacer operaciones de carry trade contra el dólar, hasta el punto de que las mismas están en máximos no vistos desde 2018 también motivados por la debilidad de la tregua comercial.

El carry trade es una estrategia de inversión que busca obtener una rentabilidad aprovechando los diferenciales en los tipos de cambio. Normalmente, un inversor compraría con una divisa con tipos de interés bajos otra donde la política monetaria es más restrictiva. En este caso, la divisa débil es el dólar estadounidense porque el mercado está descontando mayor incertidumbre en Estados Unidos que en el resto del mundo. El euro es una de las alternativas al dólar, como demuestra su avance del 10,2% en lo que va de año y que vuelve a cambiarse por 1,14 dólares. Pero las divisas emergentes también sacan un 5% al dólar en 2025, según el índice de Bloomberg que replica una cesta diversificada que incluye la lira turca, el dólar hongkonés, el real brasileño o el peso mexicano entre muchas otras referencias.

La tenencia de activos en dólares (incluyendo acciones de Wall Street) es un riesgo que apenas compensa el potencial beneficio, como señala el cogestor del fondo DWS Concept Kaldemorgen, Christoph Schmidt, para elEconomista.es. Los flujos de capital hacia Europa en los últimos meses es un ejemplo. Y esta misma idea es la que lleva al mercado a apostar a favor de las divisas emergentes en lo que el dólar estadounidense recupera su trono como divisa de referencia para el mercado y como valor refugio en tiempos de incertidumbre.

Sin embargo, las expectativas del consenso de expertos que recoge Bloomberg no indicarían que esto vaya a ser así en próximas fechas. Sin despejar la duda de la recesión en Estados Unidos, la tensión por la guerra comercial y sus efectos en la economía estadounidense llevan al dólar a la baja y a disparar la volatilidad en el mercado de divisas. El índice del carry trade de divisas emergentes de Bloomberg sube un 7% en lo que va de año hasta el punto de que las posiciones largas a favor de estas monedas frente a las posiciones cortas del dólar está en máximos de hace siete años. "En este momento, las operaciones de carry trade tienen sentido", comentaron desde la gestora Pictet Asset Management.

Por regiones, las operaciones de carry trade contra el dólar toman mayor protagonismo en las economías europeas en vías de desarrollo, Oriente Medio y África, principalmente por la lira turca, la divisa polaca y el rand sudafricano. El índice de Bloomberg que recoge estas operaciones sube un 15% en lo que va de año. La misma referencia con divisas asiáticas (sin incluir el dólar hongkonés o el yuan chino) aumenta un 7% en 2025 y las latinoamericanas (principalmente el real brasileño y el peso mexicano) suben un 6%. "La perspectiva de una mayor depreciación del dólar implica que varias divisas de alto rendimiento en Latinoamérica pueden tender un mejor desempeño. Creemos que financiar posiciones largas en mercados emergentes con dólares estadounidenses es lo más sensato en este momento", comenta el gestor de carteras especializado en mercados emergentes de RBC BlueBay Asset Management, Anthony Ketle.

El euro de nuevo en 1,14 dólares

Incluso divisas más fuertes fuera del grupo del G10 también recibieron el espaldarazo de los inversores recientemente. El dólar taiwanés se disparó la semana pasada frente al dólar estadounidense y ya saca más de un 9% desde el primero de enero a la divisa estadounidense. El yuan chino, que juega un papel importante entre las divisas asiáticas, también aventaja al dólar desde que comenzó el año.

Cada vez que surge una noticia que pone en duda la tregua comercial, el dólar cede terreno contra el resto de grandes referencias. Ocurrió de nuevo este lunes. La acusación de China de que Estados Unidos está saboteando el proceso de tregua comercial agitó al mercado de divisas e incitó a los inversores a buscar refugio. Así, el euro volvió a sacar terreno al dólar como también ocurrió con otras divisas como el franco suizo o la libra esterlina. Las operaciones de carry trade entre divisas de este calado no son tan habituales (a excepción del yen japonés que, históricamente, es el activo con el que se pide prestado para comprar bolsa o deuda en otras economías). Aun así las apuestas en corto contra el dólar se dan incluso frente a grandes divisas del G10. Si bien no marca niveles récord, como en el caso de las monedas emergentes, el índice de Bloomberg de carry trade de divisas de economías desarrolladas (posiciones largas) contra el dólar (posiciones cortas) también sube en las últimas semanas.

Que el dólar se encuentra en un momento propicio para financiar las compras con otras divisas es algo que también reconocen desde Goldman Sachs e incluyen en esta ecuación al franco suizo también. Lo atípico es que los tipos de interés en Estados Unidos están en el 4,5%: a solo 100 puntos básicos de su máximo desde 2001. Es decir, están por debajo de la referencia del precio del dinero de otras economías emergentes pero altos si se compara con su media de lo que va de siglo que está casi en el 2%.

Los contratos financieros OIS (overnight indexed swaps) sí que descuentan que la Reserva Federal de Estados Unidos bajará los tipos de interés en próximas fechas y que alcanzarían el 4% al cierre del año. No obstante, lo que realmente está reflejando el carry trade con el billete verde como moneda para financiarse es la búsqueda de alternativas referenciadas al dólar o reducir la exposición a Wall Street. Es la teoría que defienden desde Wellington Management. El gestor de carteras de renta fija de la firma, Brij Khurana, opina que la conocida como sonrisa del dólar podría torcerse esta vez. "Cuando la volatilidad se apoderó del mercado por la preocupación de los aranceles en abril el dólar se vendió incluso cuando las acciones se desplomaron. [...] Los inversores no estadounidenses podrían aprovechar para reducir su exposición a acciones estadounidenses y eliminar parte de su riesgo cambiario no cubierto", comenta el responsable de Wellington Management.