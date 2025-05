Los resultados 'dictan sentencia': Nvidia y Microsoft dejan atrás a Apple en bolsa

El inicio del mes de mayo no ha sentado bien a la cotización de Apple. No ha sido solo uno, sino dos, los grandes titanes de Wall Street que han dado el sorpaso este mes a la empresa californiana en la puja por ser la compañía más grande del mundo. Nvidia y Microsoft han superado la capitalización de la empresa dirigida por Tim Cook, en plena vorágine de presentación de resultados correspondientes al primer trimestre de 2025.

Y eso que los resultados de la firma de Cupertino no han sido malos del todo. De hecho, batieron las expectativas de los analistas, pero lo hicieron con menor intensidad que en las últimas 10 ocasiones según los datos revelados desde Bloomberg. La ralentización de su negocio -respecto a lo esperado por expertos- ha sido castigada en bolsa, donde la empresa californiana se ha dejado un 2% desde el pasado 1 de abril, día en el que dio a conocer sus cuentas.

Varios expertos destacan que la decepción en la cuenta de servicios y el menor margen bruto presentado por la empresa fueron los que marcaron la presentación de Apple, que ahora ha cedido el testigo de firma más grande del mundo a Microsoft, que sí ha visto como sus acciones se han revalorizado en el mercado de renta variable desde que dio a conocer sus cuentas trimestrales.

"Apple no dio sus clásicas orientaciones de cómo iría el tercer trimestre del año", alertan desde Bank of America, mientras resaltan que la propia firma ha cifrado en 900 millones de dólares en esos meses el lastre que los aranceles puedan suponer para la compañía. Ese es, precisamente, uno de los grandes handicaps a los que debe enfrentarse la que ha sido durante la mayor parte de la última década la empresa más grande del planeta, "el alto grado de incertidumbre con respecto a los aranceles" al que se enfrenta, así como las perspectivas de la demanda y las repercusiones jurídicas a las que se enfrenta".

El mercado ha adoptado una visión relativamente prudente de los márgenes brutos para el resto del año natural en la compañía de Cook y prevé un mayor deterioro más allá del trimestre de junio, lo que ha favorecido la volatilidad a corto plazo en su cotización pese a la estabilidad de sus flujos de caja, la resistencia de sus beneficios y el sólido programa de retorno de capital que tiene.

El caso opuesto es el de Microsoft, que desde los mínimos marcados a comienzos del mes de abril se ha llegado a revalorizar cerca de un 30%. Una tendencia que no se ha visto alterada por la presentación de sus resultados trimestrales, que superaron holgadamente las previsiones de beneficio neto que la media de expertos tenía para ella. Y no es algo inusual: solo en dos de las últimas 36 ocasiones, no ha logrado contentar a los expertos con sus vaticinios.

"Seguimos viendo un futuro brillante para Microsoft, impulsado por las perspectivas de crecimiento continuado en enormes categorías de gasto en Tecnología de la Información, la capacidad de monetizar aún más el sólido posicionamiento en múltiples mercados finales y un perfil financiero que sigue mostrando una expansión duradera de los márgenes", destacan desde Wells Fargo en su último análisis de la compañía.

"Reconocemos que las acciones cotizan cerca de máximos históricos, pero creemos que esto está justificado dado su liderazgo temprano en Inteligencia Artificial (IA) y su fuerte posición de incumbencia en un mercado ajustado, especialmente favorable en el entorno actual", añaden.

Eso sí, tanto los expertos de la entidad norteamericana como los de Barclays hacen especial hincapié en los planes de la compañía de reducir su fuerza laboral. No solo por la reducción de vacantes de empleo a la que hace referencia Wells Fargo, sino por las informaciones que apuntan a una reducción de su plantilla de más de 3.500 empleados en el corto plazo.

Más del 90% de las 70 firmas que cubren la evolución del valor, aconsejan tomar posiciones en la firma, que aún tendría un recorrido cercano al 10% si se tiene en cuenta su valoración media.

El caso de Nvidia

La firma de procesadores Nvidia se ha convertido en la segunda empresa cotizada más grande del mundo. Y los expertos esperan que acabe superando a Microsoft en los siguientes doce meses. Y es que, ven para la empresa de Jen-Hsun Huang -Jensen- un recorrido superior al 20% de cara a los siguientes doce meses, lo que permitiría que su capitalización rozara los 4 billones de dólares a mediados de 2026.

"Reiteramos la compra de las acciones de Nvidia antes de la presentación de resultados trimestrales que protagonizará el 28 de mayo y pese a que el telón de fondo geopolítico sigue siendo cambiante", aseguran desde Bank of America, mientras prevén una mejora de los ingresos de la compañía en ese trimestre.

Algo que corrobora el consenso de mercado, que recuerda que ha logrado batir expectativas en las últimas nueve ocasiones y que espera para ella unas ganancias superiores a los 22.000 millones de dólares, lo que supondría elevar su beneficio en un 50% respecto al mismo periodo del año anterior.