El mercado de futuros adelanta una nueva sesión al alza entre los principales índices del Viejo Continente. En una semana en la que el principal evento se producirá este mismo viernes, el discurso del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en Jackson Hole, la renta variable global se deja llevar por las subidas, aunque con escasos movimientos. De hecho, la bolsa europea sube alrededor de un 1% desde el pasado lunes.

En este contexto es el Ibex 35 una de las referencias en Europa. El selectivo español se sitúa ya como el índice del Viejo Continente más alcista en 2024 al haber adelantado a otros como el Dax alemán o al EuroStoxx 50. En lo que va de año el Ibex 35 sube un 10,45% y se sitúa sobre los 11.150 puntos.

El Ibex 35 ha logrado superar esta semana la resistencia de los 11.000 puntos. Este nivel no solo tiene un fuerte componente psicológico, sino que también es técnicamente significativo, como apunta el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. Y es que desde los 10.300 puntos hasta los máximos del año el selectivo español ya ha recuperado el 61,80% de Fibonacci de esta última corrección.

"La superación de los 11.000 puntos invita a pensar que no tendremos un regalo de Navidad, como hubiera sido una caída del Ibex 35 a los mínimos del año en torno a los 9.800/9.850 puntos", comenta Cabrero, quien también recuerda que la estrategia de Ecotrader pasó por poner un primer pie en los 1.500 puntos mientras que el segundo, en los 1.300 puntos, no pudo ejecutarse porque el selectivo español no cayó bajo esta referencia. Hasta ahora, el Ibex ha mostrado más fortaleza de la esperada.

Pero para que este rebote no se vuelva débil y tenga una nueva recaída hasta los 9.850 puntos, el Ibex 35 debe cerrar sobre los 11.150 puntos la semana. "En este sentido, a corto plazo no les sugiero ir tras los precios ya que si hace unos días les insistía que no se acababa el mundo y que no se les ocurriera vender", recoge el asesor de Ecotrader, que sugiere esperar antes de incrementar la exposición en bolsa española.

Si alguien tiene capacidad para mover la rentabilidad de los bonos en el mercado secundario esos son los banqueros centrales. En el encuentro de Jackson Hole que tiene lugar estos días se reunirán los responsables de la Reserva Federal de Estados Unidos o del Banco Central Europeo, entre otros, para compartir sus posturas en materia de política monetaria. Y eso tiene su reflejo en el mercado de deuda.

Tanto los títulos a más corto plazo como los bonos a diez años se dejan llevar estos días por las ventas, lo que sugiere cierta aversión al riesgo por parte de los inversores a las decisiones que puedan tomar estos días los responsables de políticas monetarias a ambos lados del Atlántico. El bono de Estados Unidos a diez años se sitúa en el 3,84% mientras que el bund alemán ofrece una rentabilidad del 2,24%. Por su parte, el bono español con el mismo vencimiento supera de nuevo el 3%.

El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se adelantó al discurso previsto este viernes del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell. El responsable de la política monetaria nipona señaló que siguen en el camino de las subidas de los tipos de interés, a pesar de que tras el último ajuste el mercado de divisas se tambaleó, así como el de deuda. Así, la divisa japonesa volvió a subir frente al dólar que ya se cambia por menos de 146 yenes.

"Los comentarios de Ueda ponen fin a la especulación de que el Banco de Japón pueda dar marcha atrás al endurecimiento de su política monetaria", comentó el responsable de divisas en Saxo Markets, Charu Chanana. Con todo, el discurso de Jerome Powell puede darle la vuelta al mercado de divisas. Si realiza un discurso hawkish o menciona que los retos de la inflación en Estados unidos aún no están superados el dólar podría recuperar su terreno perdido. Por contra, si su discurso se centra en la flexibilización de la política monetaria el billete verde podría seguir cediendo terreno frente a divisas como el euro.