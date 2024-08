La bolsa de Londres y la de Frankfurt resisten las caídas mejor que la media europea en el año

Esta semana se traduce en un paso atrás de la renta variable global. Los recortes tampoco son una excepción dentro del parqué del Viejo Continente aunque sí que hay índices que soportan mejor las caídas en lo que va de año que la media europea. Mientras el EuroStoxx 50 avanza un 2% en lo que va de 2024, el Dax 40 alemán y el Ftse 100 londinense suben un 4,4% al frente de las referencias a este lado del Atlántico. El Ibex 35 queda por detrás al superar por la mínima el 4%.

Cada mercado europeo cuenta con sus propias peculiaridades que condicionan a los principales valor cotizados en cada país. Pero si el EuroStoxx 50 avanza la mitad que la principal referencia bursátil alemana o la británica, se explica en gran parte por el peso de las compañías francesas dentro del índice europeo y el desplome que registran en las últimas semanas. El EuroStoxx 50 y el Dax tienden a ir de la mano como dos enamorados al ser el mercado alemán la principal referencia para Europa. Y, sin embargo, esta evolución en duplo se rompió a mediados del mes pasado por algo más que por el efecto de los valores franceses.

El EuroStoxx acumula tres meses consecutivos a la baja (contando con lo que va de agosto). Mientras que el Dax alemán salvó el mes de julio con una subida del 1,5%. Las parejas están para romperse, más aún cuando aparecen intromisiones externas. El drástico recorte que experimentó la bolsa europea en el arranque de esta semana, por el temor a una recesión de la economía estadounidense, se salda con una caída menos pronunciada por el lado de la referencia alemana, aunque ello no evite que roce el 1%.

La bolsa británica, en cambio, sí que fue por su lado la mayor parte del 2024. Las elecciones en el Reino Unido y la política monetaria aplicada por el Banco de Inglaterra para reducir su propia inflación pesaron sobre los valores británicos. El Ftse 100 ha avanzado en lo que va de año a la zaga de sus pares continentales, aunque el reciente desplome bursátil tampoco haya sido más benévolo para el índice de la City. Como ejemplo, desde el lunes retrocede un 0,9% frente a ese 1% del Dax alemán.

Por compañías, el valor que registra el mayor avance sobre el parqué teutón es Siemens, que sube desde el primero de enero casi un 95%. Le sigue Rheinmetall que aumenta un 73% y MTU Aero, 32%, que diseña y fabrica motores para la aviación civil y militar. Es decir, dos de los tres valores más alcistas en el año dentro del Dax se dedican a la industria bélica. Además, los tres valores cuentan con un potencial superior al 15%, según FactSet, y los tres con una recomendación de compra.

En el lado británico es Darktrace (empresa de ciberseguridad) la que lidera las alzas dentro del Ftse 100 con una subida del 62%. Por detrás, se sitúan Rolls-Royce (57%) y Natwest (avanza un 47% en 2024. Y, aunque el recorrido por delante que ven los expertos en dentro del podio del índice británico es inferior al del alemán (Darktrace cotiza casi sin potencial), también ostentan el cartel de compra.

Existen firmas que no recomiendan tomar posiciones con la volatilidad actual del mercado. Es el caso de Royal London AM, donde incluso aconsejan infraponderar en renta variable europea por el riesgo de que se publiquen nuevos datos macroeconómicos en la eurozona que arrastren de nuevo a la baja a las principales referencias del Viejo Continente. No obstante, en la actualidad tanto en el Dax alemán como en el Ftse 100 londinense las recomendaciones de compra siguen siendo la mayoría (61% en el caso del Dax alemán y del 58% en el caso del índice británico, según recopila FactSet).

Así, el consenso de mercado estima que el Dax tiene un margen de mejora del 22% desde los niveles actuales y hasta el precio objetivo medio en los 21.424 puntos. Por contra, el Ftse 100 tiene un potencial inferior, del 16%, hasta los 9.493 puntos que establece la media de analistas que reúne FactSet.