El Nasdaq 100 eleva su techo en bolsa en una racha 'indiscutiblemente' alcista

Los índices de futuros de las principales plazas del Viejo Continente cotizan en positivo pero con escuetos avances, lo que estaría adelantando una apertura de sesión sin muchos movimientos. Solo las acciones tecnológicas impulsan las alzas en lo que va de semana con el Nasdaq 100 marcando nuevos máximos y el Nikkei japonés haciendo lo propio gracias a las compañías de semiconductores que ayudan al índice nipón a alcanzar un nuevo récord sobre el mercado.

En esta sesión, uno de los eventos más importantes será la declaración del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en el Congreso. Por lo pronto, el consenso de mercado que recoge Bloomberg aún baraja como más probable que se produzca un único recorte de tipos de interés en 2024 aunque comienza a crecer la tendencia de que puedan producirse hasta dos ajustes a la baja de 25 puntos básicos cada uno.

Después de dos semanas consolidando posiciones y desplegando líneas de vela que invitaban a ser prudentes, dos de los tres grandes índices de Wall Street marcan de nuevo máximos históricos. Tanto el Nasdaq 100 como el S&P 500 lograron en la jornada del lunes marcar nuevos máximos históricos que, desde un punto de vista técnico, no dan signos de debilidad. El asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, considera que mientras el índice tecnológico no pierda su soporte en los 19.520 puntos no habrá riesgo de una consolidación de la actual subida. "La situación técnica será indiscutiblemente alcista y habrá que seguir disfrutando de las posiciones al otro lado del Atlántico mientras se marquen nuevos techos", explica Cabrero.

A corto plazo la inercia alcista ha llevado a marcar nuevos máximos en ocasiones anteriores para iniciar consolidaciones tras dichos procesos. Por ello, y dada la caída del volumen de negociaciones que puede darse en periodo estival, puede darse una presión compradora como la que presentan varias referencias como el Nasdaq 100, según el índice de fuerza relativa que se sitúa en zona de sobrecompra. "Como siempre señalo, lo importante no es como comienza la semana sino como termina", argumenta el asesor de Ecotrader.

Por la parte del mercado de renta fija, la deuda europea se deja llevar por las compras mientras que la china cada vez se parece más a la nipona. Japón es una economía que ha pasado por años de escaso crecimiento, con momentos deflacionistas y una población envejecida. Un virus que amenaza con trasladarse a China si el gigante asiático no se despierta de su letargo económico. Los rendimientos de la deuda soberana china están en mínimos históricos con el bono a diez años en el 2,26%. Es decir, la deuda china corre también el riesgo de japonizarse si los precios (se mueven a la inversa que las rentabilidades) siguen subiendo.

Los compradores de bonos chinos se lo piensan dos veces antes de comprar deuda del país, con unas perspectivas de crecimiento inferiores a las de otras economías vecinas con mayores perspectivas de expansión. Incluso la deuda europea ofrece mejores rentabilidades en los mismos plazos sin necesidad de garantizar aumentos del PIB, aunque con mejor calificación de deuda. "La tendencia bajista puede persistir durante muchos años antes de que se alcance la flexibilización monetaria", explica Zhu Zhenxin, economista jefe de Asymptote Investment.

En la parte de las commodities, el huracán Beryl que asola el Golfo de México derivó en tormenta al poco tiempo de llegar a Texas. Los últimos pronósticos del tiempo apuntan a que lo peor del fenómeno atmosférico Beryl ya habría pasado, lo que alivia los precios de las materias primas a ambos lados del Atlántico. Con las infraestructuras de gas licuado, almacenes de crudo en Texas y refinerías casi intactas, el precio del gas en Estados Unidos se asienta en los 2,37 dólares por millón de unidades térmicas (Btu, en inglés). En el caso europeo los contratos de gas TTF se sitúan en los 32,29 euros por MWh.

También se relajaron los precios del petróleo cotizado. El barril WTI Texas cae por debajo de los 82,3 dólares mientras que la referencia europea, el Brent, se sitúa en los 85,7 dólares. Sin embargo, se mantiene el diferencial entre las referencias a ambos lados del Atlántico, ya que mientras el Brent sube un 11,5% en el año el WTI Texas lo hace casi un 15%.