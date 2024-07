Primeros pasos y estrategias de compra antes de las vacaciones

En las últimas semanas, varias acciones han cumplido con la "regla del 10%". Esta regla sugiere que cuando una acción cae un 10% desde su máximo reciente, puede ser un buen momento para considerar su compra. Sin embargo, no se trata de comprar cualquier acción que haya caído un 10%, sino de identificar aquellas que presenten buenos fundamentales y una incuestionable tendencia alcista de fondo y aprovechar esa corrección para invertir o aumentar posiciones.

Esa es mi especialidad. Por ejemplo, dos compañías que cumplen con estos criterios son las alemanas Adidas y Mercedes Benz. También he observado que algunas acciones que he estado vigilando durante meses han llegado a niveles de soporte de medio / largo plazo, similares a los mínimos que alcanzaron durante la crisis del COVID-19 en 2020.

Ejemplos de estas acciones son Epam Systems y Valeo, que forman parte de la lista de "zafiros azules". Esta lista está integrada por los candidatos a entrar en futuras revisiones del fondo asesorado por elEconomista Tressis Cartera ECO 30. Estas compañías destacan por sus sólidos ratios y fundamentos en sus respectivos sectores, lo que las hace atractivas para comprar en cuanto muestren señales de recuperación o agotamiento en su caída.

Recomiendo destinar un 30% de su liquidez a comprar algunas de estas compañías. El resto del capital sería óptimo asignarlo a órdenes de compra en algunas de las 10 acciones que he mencionado esta semana. Luego, pueden disfrutar de sus vacaciones sin preocupaciones. Recuerden los dichos que he aprendido a lo largo de 25 años en este campo: "aquí no se escapa nadie" y "si se escapa, le desearemos buen viaje, ya que hay más peces en el mar".