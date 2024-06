Inverco anticipa avances sobre el préstamo de valores en los fondos de inversión en los próximos días

Una reivindicación recurrente y por la que lucha desde hace tiempo la industria de inversión colectiva en España es que se permita a los fondos de inversión españoles recurrir al préstamo de valores. De esta manera, los fondos de inversión podrían utilizar los valores de sus carteras para que terceros intermedien con ellos durante un tiempo establecido a cambio de una contraprestación que redunda en la rentabilidad de los vehículos. La normativa europea permite desde 2008 la aplicación del préstamo de valores en los fondos de inversión y en España está recogida en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), pero falta la publicación de la orden ministerial -la norma de menor rango reglamentario- que lo desarrolle. Sobre esta cuestión, sobre el préstamo de valores, Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco, aseguró que esperan tener avances en "los próximos días".

Durante el acto de clausura de la Asamblea General de Inverco, Aldama aplaudió que en los últimos años se han ido eliminando algunas singularidades de la normativa española, para adecuarse cada vez más a la europea. Como, por ejemplo, el cambio en la normativa que permite a las gestoras desde el año pasado remitir de manera semestral la información sobre sus carteras a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en lugar de cada tres meses, como era obligatorio. Pero, aunque España va por el camino correcto, "todavía tenemos retos en materia de regulación", advirtió Aldama. Uno es precisamente el préstamo de valores, donde hay una anomalía de los fondos españoles que contrasta con la de sus competidores internacionales, pero hay más: "En temas de pensiones alternativas, eliminando la doble tributación del fondo de inversión europeo a largo plazo", explicó. "En materia de inversiones sostenibles, con una fiscalidad favorable para los partícipes", continuó.

Aldama incidió en la necesidad de potenciar los mercados financieros, como parte fundamental para llegar al concepto que han definido los europeos como autonomía estratégica. En este sentido es importante la estrategia de inversión minorista, también conocida como RIS, por sus siglas en inglés, que pretende facilitar el acceso de los inversores minoristas a los mercados financieros. "Afortunadamente hemos visto avances en este proyecto respecto a la posición inicial de la Comisión. Esperamos que en la negociación que se produzca entre octubre y noviembre podamos aún ajustar algunas cuestiones que están todavía algo difusas", señaló Aldama.

Aprovechando la presencia e intervención de Paula Conthe, secretaria general del Tesoro y financiación internacional, Aldama también quiso agradecer el papel del Gobierno español en el debate de última fase del Consejo Europeo poniendo de manifiesto el modelo español, sobre los avances que ha supuesto también la transformación y la puesta en marcha de Mifid II en términos de asesoramiento. "Hemos crecido de 1 a 3 millones de contratos de asesoramiento, y tres de cada cuatro fondos se ofrecen hoy en día a través de la gestión discrecional de carteras o asesoramiento", describió el presidente de Inverco.

Medidas para impulsar las pensiones

Aldama también quiso hacer un llamamiento a la necesidad de impulsar el ahorro destinado a la jubilación. "El reciente informe publicado por la Comisión Europea, Ageing Report, señala que España gastará en las próximas décadas 3,5 puntos adicionales de PIB para poder financiar las pensiones públicas frente al 0,4 de media de la Unión Europea. Por lo tanto, los retos todavía son más acuciantes en España que en otros países de la Unión, y para que este reto mayúsculo al que nos enfrentamos podamos afrontarlo con una visión positiva también se pone de manifiesto en estos informes el necesario reforzamiento de la fiscalidad de los productos de ahorro", resaltó.

Desde Inverco defienden un plan de 15 medidas que han hecho llegar a los reguladores y supervisores, de modo que los fondos de pensiones puedan tener el impulso del que no han gozado en el pasado y puedan convertirse "en un actor primordial en las próximas décadas". Aldama destacó, en concreto, cuatro reformas. En primer lugar, reconstituir los límites de aportación a planes individuales. "Hemos perdido una ocasión de sumar ahorro a largo plazo sin que se haya compensado, ni de lejos, con las aportaciones a los sistemas de empleo. Este impulso de la previsión social no debe perderse en tanto en cuanto el otro motor auxiliar, que es el segundo pilar, no se haya puesto en funcionamiento", expuso. Otra reforma consistiría en beneficiar el rescate del ahorro financiero de las familias, especialmente dedicado a la jubilación, en las prestaciones. La tercera, establecer modificaciones en la Ley 12/2022 estableciendo incentivos fiscales que, "en nuestra opinión, se han quedado cortos, y también incentivos no fiscales para mejorar el conocimiento, y la divulgación de la necesidad de estos instrumentos". En cuarto lugar, se trataría de impulsar el trasvase de ahorro inmobiliario que supone gran parte de la riqueza de las familias españolas hacia activos financieros.