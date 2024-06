El primer recorte de tipos del Banco Central Europeo (BCE) no ha traído consigo una bajada generalizada en la rentabilidad de los depósitos a plazo fijo. Por ahora, la institución sólo los ha reducido en 25 puntos básicos, hasta dejarlos en el 4,25%, y ha evitado comprometerse con la posibilidad de realizar nuevos recortes. Con los tipos en ese entorno, el sector todavía tiene margen para mantener su oferta actual. Incluso hay opciones para amarrar una rentabilidad del 3,59% con un depósito durante dos años, en los que previsiblemente el precio oficial del dinero irá bajando.

En concreto hay cuatro productos que ofertan esta rentabilidad y pertenecen a bancos europeos, por lo que están disponibles a través de la plataforma Raisin, que permite contratar al ahorrador español depósitos y cuentas de entidades europeas. Por ejemplo, Mano Bank, un banco digital con presencia física en Lituania, luce en su escaparate un depósito con vencimiento a dos años que ofrece una rentabilidad del 3,59% para un importe mínimo de 20.000 euros. Un aspecto que considerar antes de dar el paso es la fiscalidad de cada uno de estos depósitos. En este caso, Lituania aplica una retención fiscal estándar del 15%, pero existe la posibilidad de reducir esta retención hasta el 10%.

De Lituania es también la entidad SME Bank, que ofrece soluciones financieras a las pequeñas y medianas empresas de los países bálticos. También da una rentabilidad del 3,59% para aquellos que depositen al menos 10.000 euros en la entidad. Esta es la cifra también que se necesita para contratar los otros dos depósitos europeos al 3,59% restantes. Uno lo oferta la sucursal española de Haitong Bank, que forma parte de Haitong Securities, uno de los principales bancos de inversión con negocios de valores en China. A nivel fiscal, "como inversor privado, tus ingresos por intereses están sujetos a impuestos en tu país de residencia fiscal", explican en Raisin. El otro depósito que paga un 3,59% es de la italiana Banca Progetto, fundada en 1994 y que desde diciembre de 2015 forma parte de una de las mayores empresas de inversión del mundo, como es Oaktree Capital Management L.P. En este caso, en Italia no se realiza ninguna retención fiscal a los no residentes en el país, por ello no será necesario presentar ningún documento.

La banca en España mantiene sus ofertas

Aunque el BCE ya ha empezado a recortar los tipos, la banca española ha mantenido su oferta desde entonces. A un año, Banco Finantia y Banco Cetelem defienden rentabilidades del 3,25% y del 3,2%, respectivamente. Y aún queda un buen puñado de depósitos que ofrecen rentabilidades del 3% a doce meses, como el de MyInvestor. Carlos Aso, CEO de Andbank y vicepresidente ejecutivo de MyInvestor, explicaba este miércoles, en el marco de un seminario organizado por la APIE y BBVA en Santander, que "sigue habiendo gran autopista" para ofrecer al cliente una remuneración del 3% por sus depósitos, como hace actualmente. Y explicó, también, que las remuneraciones irán bajando "a la par" que se vayan reduciendo los tipos de interés para empujar al cliente a buscar una mayor ganancia invirtiendo.

Actualmente, los españoles guardan un billón de euros en depósitos a plazo fijo y cuentas a la vista. Ese billón de euros representa la parte mollar de la estructura financiera en España. Por eso el propio Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha manifestado públicamente que la forma en la que invertimos nuestro ahorro financiero en España y en Europa "es manifiestamente mejorable". La proporción de depósitos es "inusitadamente alta (cerca del 35-40% en la UE), y la inversión en renta variable sorprendentemente baja. Y con esa combinación, el apoyo y la capacidad de financiación que reciben las empresas españolas y europeas no será suficiente", ha alertado recientemente. Quizás le interese: No deje su dinero parado en el banco, esto es lo que puede ganar cada año si invierte en bolsa y renta fija.