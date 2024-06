Quiénes son los máximos responsables de ESG en el Ibex 35

Un 61% de los responsables de sostenibilidad del Ibex 35 está en el comité de dirección de sus empresas, y un 38% de ellos son mujeres. Estas son las dos principales conclusiones que arroja la fotografía de los líderes de ESG (el área que se ocupa de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo) del Ibex 35. Visite elEconomista ESG, el portal verde de elEconomista.es.

Es la segunda vez que elEconomista.es realiza este análisis. En febrero de 2022, este periódico también pidió a las 35 del Ibex que compartiesen los nombres de sus líderes en sostenibilidad. Dos años después, los datos son algo distintos. Por un lado, el porcentaje de féminas ha caído del 42% al 38% (también hay que tener en cuenta que el Ibex no tiene exactamente los mismos miembros ahora que entonces). Por otro, ahora la inmensa mayoría de las cotizadas ya tiene una división específica, o muy identificable, para la ESG. También se aprecia cómo el antiguo acrónimo RSC (Responsabilidad Social Corporativa) va quedando atrás: los antes directores de RSC han pasado a serlo de ESG.

En los últimos años hemos ido viendo cómo las grandes empresas españolas iban colocando la sostenibilidad en un lugar más destacado de sus organigramas. Hemos presenciado cómo esa RSC de los años 90, un área a menudo integrada en la de relaciones institucionales o la de comunicación, se convertía en un departamento específico de sostenibilidad o de ESG. Se le ha asignado un área propia, con un director o directora a los que, en muchos casos, se ha sentado además en el comité de dirección, el órgano clave a la hora de tomar decisiones a nivel de negocio.

Un ejemplo muy reciente lo tenemos en Bankinter, que acaba de crear una dirección de Sostenibilidad, con Luis Sáenz de Tejada al frente. Anteriormente, la ESG se enmarcaba en el área de Comunicación corporativa, sostenibilidad y marca. Sáenz de Tejada no forma parte del comité de dirección, pero, según señalan desde Bankinter, tiene dependencia directa de la presidenta, María Dolores Dancausa. El banco sigue gestionando la parte de RSC desde el área de comunicación corporativa.

Otra entidad financiera, BBVA, tiene todas las cuestiones ESG bajo la batuta de Javier Rodríguez Soler, quien lidera el área de Sostenibilidad desde julio de 2021, cuando el banco creó esta división. El cargo de Soler engrosó el verano pasado, cuando añadió a sus responsabilidades la de corporate investment banking (CIB). Soler forma parte del comité de dirección de BBVA.

También en 2021, en abril, CaixaBank creaba su dirección de sostenibilidad "como unidad específica y especializada para abordar esta materia transversal y estratégica", según señalan desde la entidad. Su director es Eugenio Solla. Desde el momento de su creación, la dirección de Sostenibilidad ha formado parte del comité de dirección. En el caso del Santander es Lara de Mesa quien ostenta el cargo de directora global de Banca Responsable desde que se creó esta posición ya en 2018, sin formar parte del comité ejecutivo.

En Sabadell, Elena Carrera ostenta el cargo de directora general y directora de sostenibilidad y eficiencia. Igual que Caixa y BBVA, Sabadell creó en 2021 su dirección de Sostenibilidad y eficiencia, "área responsable de la definición y gestión de la estrategia de banca responsable en el grupo", explican fuentes de la entidad. Carrera está en el comité ejecutivo.

En 2021, en una decisión pionera, Acciona fusionó las direcciones generales Económica-Financiera y de Sostenibilidad

Del tránsito desde la RSC hacia la ESG dan fe los cambios que han sufrido algunas de las denominaciones. En Iberdrola, Roberto Fernández Albendea es actualmente director global de ESG (en dependencia del director financiero). Anteriormente, era director de RSC y reputación corporativa. No formaba parte del comité de dirección, tampoco a día de hoy. El puesto se creó hace 15 años, como director de innovación, sostenibilidad y calidad.

Por otro lado, tanto en Acciona como en Acciona Energía esta posición está imbuida en la división financiera. En Acciona, José Ángel Tejero es director general económico-financiero y de sostenibilidad; la filial cuenta con José Entrecanales como chief Financial and Sustainability officer. "Las direcciones generales económica-financiera y de sostenibilidad, ambas de primer nivel, se fusionaron en una única dirección general en 2021. Esta decisión, pionera en el mundo, tenía como objetivo integrar aún más la sostenibilidad en los ámbitos de gestión, compras, inversiones, financiación y reporte", explican fuentes de Acciona.

No todas las empresas tienen, por no necesitarla, una estructura ESG de igual tamaño. Para las energéticas, esta es una pieza clave en su estrategia. Endesa cuenta con María Malaxechevarría como directora general de Sostenibilidad, con presencia en el comité ejecutivo. "El cambio se produce precisamente en 2014, cuando la dirección de sostenibilidad deja de depender de la dirección general de relaciones institucionales, regulación, medio ambiente y desarrollo sostenible, y pasa a depender directamente del CEO y a formar parte del comité ejecutivo", explican desde la eléctrica.

En Enagás, José Miguel Tudela es director de Sostenibilidad y Acción climática. No está en el comité de dirección. Desde la compañía explican que la persona que reporta esa función en el comité de dirección es la directora general de Transición Energética. Por su parte, Redeia cuenta con una dirección corporativa de Sostenibilidad y estudios, con Eva Pagán al frente. Forma parte del comité ejecutivo. Esta dirección corporativa se creó en 2019, aunque desde 2015 ya contaban con una dirección de Sostenibilidad e innovación, y desde 1998 con un departamento de RSC y excelencia. Los fondos de inversión ESG globales sufren salidas de dinero en el primer trimestre.

En Repsol, Clara Rey, directora de Sostenibilidad, no forma parte del comité de dirección pero, según especifican desde la compañía, "reporta directamente al adjunto al CEO, que tiene además las responsabilidades de director general de Transición Energética, tecnología e institucional".

Más áreas específicas

Si comparamos los datos actuales con el ejercicio realizado dos años atrás, en seis cotizadas no había entonces un departamento específico de ESG. La máxima responsabilidad en sostenibilidad correspondía entonces a una división cuyo nombre no tenía nada que ver con la sostenibilidad (asuntos públicos, comunicación, desarrollo corporativo...). Ahora, esto sólo ocurre en tres empresas: Colonial (que la integra en la dirección de Desarrollo corporativo), Logista (la tiene incorporada en Relaciones con inversores) y Unicaja (las funciones y competencias de ESG las ostenta Manuel Guerrero Werner, director de gabinete del CEO y estrategia).

Rovi es un ejemplo de empresa que recientemente ha creado un departamento para estos temas, con el que no contaba en febrero de 2022 pero que creó poco después. Patricia Arroyo ocupa el puesto de head of ESG en el laboratorio farmacéutico. No forma parte del comité directivo de la compañía. Las nuevas reglas de la Esma obligarían a más de 1.600 fondos a cambiar de nombre.

Todavía hay un buen número de empresas que no tienen un área exclusivamente para estas cuestiones. El responsable de sostenibilidad de Solaria es Alfredo Fraile, director de RRHH, ESG y Compliance. En Aena, Amparo Brea es directora de Innovación, sostenibilidad y experiencia cliente. Otro ejemplo es ArcelorMittal España, donde la responsabilidad de ESG recae en la dirección de Comunicación, relaciones externas y responsabilidad corporativa. Al frente de esta área está Alberto Carrero de Roa, quien no forma parte del comité de dirección (a nivel de España, este órgano no existe), y que depende del country manager; éste, a su vez, reporta al CEO en España.