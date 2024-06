Los fondos de inversión ESG globales sufren salidas de dinero en el primer trimestre

La inversión ESG (aquella que tiene en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) se ralentiza. Los fondos globales de renta variable con enfoque sostenible sufrieron salidas de dinero en el primer trimestre de 2024, de acuerdo con los datos de EPFR Informa Financial Intelligence, recogidos por BofA. De estos vehículos salieron cerca de 30.000 millones de dólares entre enero y marzo. En los productos de bolsa no ESG, por el contrario, entraron más de 150.000 millones de dólares. De continuar esta tendencia en el conjunto del año, 2024 podría convertirse en el primer ejercicio en el que sale dinero de los fondos con criterios sostenibles. BofA ha incluido estas cifras en su análisis Sustainability from A to Z, difundido este martes. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

Tanto los fondos de renta variable ESG pasivos como los activos registraron reembolsos en el primer tercio de 2024, detalla el informe. En 2023 ya había salido dinero de los fondos activos, pero se compensaron con las entradas que registraron los vehículos de gestión pasiva, lo que permitió que, a nivel global, los fondos sostenibles de bolsa cerrasen el pasado año con flujos netos positivos, aunque no fuera con una gran suma: captaron 17.000 millones de dólares, frente, eso sí, a salidas cercanas a los 20.000 millones en los productos no ESG (ver gráfico).

La otra cara de la moneda la ofrecen los fondos de renta fija sostenible, que captaron 18.500 millones en el primer trimestre. Más allá del debate de la sostenibilidad, en lo que llevamos de año los inversores han devorado fondos de inversión de deuda, ante la expectativa del inicio de un periodo de bajadas de tipos por parte de los bancos centrales a ambos lados del Atlántico, que traería consigo la apreciación de los bonos.

La inversión sostenible lleva ya muchos meses intentando surfear una ola anti ESG que tuvo su origen en Estados Unidos pero que también ha salpicado a la industria en Europa. En el Viejo Continente, los expertos hablan más de un cansancio ESG, debido al aluvión regulatorio que, en cosa de 5 años, han tenido que afrontar las empresas, entidades financieras y gestoras de activos. Margaret Franklin (CFA): "Europa necesita una categoría de fondos de inversión de transición energética".

Los datos más recientes sobre el mercado de los fondos de inversión responsable en EEUU no dejan lugar a dudas acerca de cuál es la tendencia en Norteamérica. Sólo en marzo, los fondos ESG de bolsa sufrieron retiradas de dinero por 4.400 millones de dólares, dato que contrasta radicalmente con las entradas de 60.400 millones en los productos no ESG.

Las cifras son más positivas en Europa. Aunque, en marzo, los fondos de bolsa sostenibles vieron reembolsos por 2.400 millones de dólares (ver gráfico), los vehículos no ESG experimentaron salidas mayores, por 5.600 millones. Por otro lado, los fondos de renta fija sostenible captaron 4.600 millones de dólares ese mes. Actualmente, casi el 22% de los fondos de bonos europeos siguen criterios ambientales, sociales o de gobierno corporativo, destacan desde BofA.