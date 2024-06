¿'Copa dividendo' o 'rally del potencial'? Qué compañía automotriz escoger para cada competición de la bolsa

Si para comprar un coche comparas entre compañías para ver cuál se adapta más a tu estilo, ¿por qué para adquirir valores de la industria automotriz no harías lo mismo? Las compañías del motor cotizadas pasan en la actualidad por diferentes situaciones que tienen que ver con los nuevos hábitos de consumo, la fortaleza de sus mercados clave o la implantación del vehículo eléctrico. Y eso implica que no todas puedan disputar las mismas competiciones. Es decir, algunos valores ofrecen mayor atractivo por el crecimiento de su beneficio esperado o por la rentabilidad de su dividendo, mientras que otras fascinan a los analistas por el potencial alcista que plantean o su situación de caja.

De todo lo anterior son conscientes los analistas que siguen la pista a las cotizadas del motor. El índice que replica la evolución de las grandes compañías del sector a escala global, el Msci World Automobiles, retrocede un 12% en el año. Esto representa una oportunidad en muchos valores, dado que en más de la mitad de las automovilísticas existe una orden de compra clara, según el consenso de mercado que recoge FactSet.

En este punto, son las compañías coreanas Hyundai y Kia las que ostentan los mejores consejos de compra, seguida de la hongkonesa Geely Automotive (puede comprarse en dólares a través de un ADR, acción no estadounidense cotizada en el mercado americano). Pero, a excepción de la asiática, que tiene un potencial del 45% hasta su precio objetivo de 1,72 dólares (12,98 dólares honkoneses), no son las compañías que tienen más recorrido por delante para los expertos. En el rally del potencial alcista son las especializadas en la gama del lujo las que mayor margen de mejora presentan sobre el parqué.

Aston Martin y Lotus tienen un potencial del 70% (250 libras esterlinas de precio objetivo) y el 50%, respectivamente. Si bien es cierto que ambas retroceden en lo que va de año más de un 30% y solo Aston Martin tiene una recomendación de compra, según el consenso del mercado. Por otra parte, no reflejan la mejor evolución del sector en cuanto a sus ventas y beneficios en los últimos resultados ni se espera que esta situación cambie en 2024, según las estimaciones de los expertos. Sus márgenes de beneficio bruto de explotación sí destacan por encima de la media, por su condición de compañías enfocadas a un producto premium, pero no cerrarán el ejercicio ni con buena situación de caja, ni con un resultado neto positivo, por lo que no pueden compararse por PER (veces que el beneficio queda recogido en el precio de la acción) con el resto de la industria.

Ferrari es otra historia. Se presupone que en 2024 será capaz de eliminar su deuda financiera neta (comenzaría a generar caja) mientras alcanzará unos márgenes del 40%. En lo que va de año sube un 25% en bolsa, lo que agota su potencial dado que cotiza casi en los 394 euros de precio objetivo.

La importancia de la caja con la que cuenta la inmensa mayoría de la industria es la posibilidad de utilizar la misma en operaciones corporativas dentro de la industria. Como dato, comprar acciones de Mercedes, Volkswagen o Kia implicaría comprar el 40% de su situación de caja (relación entre caja y capitalización bursátil). De ahí que enfocarse en este tipo de compañías pueda ser una oportunidad en un sector que cada vez se enfoca menos en el crecimiento y se parecen más a las clásicas value.

La rentabilidad por dividendo de buena parte de ellas ya supera el 4,5%, por lo que podría batirse a la inflación europea o de Estados Unidos con holgura. Los mejores coches para recorrer la Copa del dividendo serían Volkswagen, Mercedes, BMW, Ford y Stellantis, con una rentabilidad que supera el 5% a precios actuales. Precisamente Volkswagen se mantiene como la compañía más barata del sector con un retorno por dividendo del 8,6% a precios actuales. Sin embargo, no cuenta con una orden de compra, según FactSet.

Las 'todoterreno' del mercado

Ahora bien, existen dos compañías que no entrarían en todos los podios de las diferentes competiciones de la bolsa, pero que sí estarían, cuanto menos, en los primeros puestos de todas ellas. Estos dos valores todoterreno son Mercedes-Benz y Stellantis.

Con una proporción de caja respecto a su capitalización bursátil similar (en ambos casos por encima del 42%), cotizan con un PER cercano a las cuatro veces: en la media del sector automovilístico descontando a compañías como Tesla o Ferrari, que responden más al perfil de una compañía de lujo o una tecnológica, respectivamente.

Además, el potencial de ambas supera el 30%, según el consenso de mercado que recoger FactSet, y con una recomendación de tomar posiciones. Tanto Mercedes como Stellantis mantendrán unos márgenes de beneficio alrededor del 15% en 2024, si bien es cierto que ambas verán una merma en su beneficio bruto de explotación en 2024 respecto al ejercicio anterior. Donde sí despuntan las dos es en la categoría de rentabilidad por dividendo, donde ambas lideran la tabla por encima del 7,5% en ambos casos.

