BBVA AM es la única gran gestora que sufre reembolsos netos en sus fondos en el año

BBVA Asset Management no está teniendo un buen año en captaciones netas en sus fondos de inversión frente a sus competidores. Los datos de Inverco del mes de mayo muestran que acumulan salidas de dinero por valor de 11,7 millones de euros, cifra reducida que contrasta con los 3.325 millones de flujos netos que consigue CaixaBank AM o los 2.265 millones de Santander AM.

La gestora del banco azul cerró el año pasado como una de las firmas con mayores captaciones, con más de 2.600 millones, por detrás de Santander e Ibercaja, las que más lograron. Pero en 2024 no ha podido compensar la captación de ahorradores en sus vehículos de renta fija (de 1.617 millones de euros, entre fondos de corto plazo y los de más duración) con la salida de dinero de otros fondos. Solamente en los perfilados ha perdido 945 millones.

Por el contrario, sus competidores están revalidando su éxito comercial. Santander AM, que cerró el año pasado como líder en captaciones netas, con casi 4.000 millones, se mantiene en 2024 como una de las que más dinero atrae, sobre todo en fondos mixtos de deuda, que llevan captados más de 2.250 millones de euros netos, según Inverco, aunque en sus perfilados sufre reembolsos por valor de 1.1447 millones.

CaixaBank está siguiendo una estrategia más conservadora en la comercialización de sus fondos, ya que su producto estrella está siendo el CaixaBank Rendimiento Monetario, que acumula más de 5.100 millones de euros en el año, que se suman a los 1.124 millones captados en fondos de renta fija a corto plazo.

Entre las gestoras de perfil value, Azvalor AM, la firma fundada por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, es la que más éxito está teniendo, con 42 millones de euros captados, pese a que sus fondos no están teniendo un buen resultado este año, seguida de Panza Capital, que logra 20 millones. Magallanes Value Investors sufre una ligera pérdida de 1,14 millones, mientras que Bestinver pierde 25 millones y Cobas, la firma de Francisco García Paramés, 31 millones.