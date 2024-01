Santander, Ibercaja y BBVA, entre las gestoras que más dinero captan en Europa

Si algo caracterizó el año pasado a la industria de inversión europea fue el atracón de fondos de renta fija que se produjo por parte de los partícipes, en un momento en que los tipos de interés proseguían su normalización y era fácil comercializar productos de deuda con fecha de vencimiento y monetarios, aparte de los fondos de renta fija a corto plazo. Productos ultraconservadores para curarse de las heridas de las pérdidas que habían sufrido en 2022 y para guardar el dinero en liquidez.

De esta manera, de las diez principales categorías de fondos por flujos netos durante el año pasado, la mitad se correspondieron con algún tipo de activo de deuda, que acumularon en total casi 118.000 millones de euros, según datos de Morningstar.

En España, las entidades financieras, principales distribuidores de fondos, siguieron aprovechando la subida de los tipos de interés para lanzar productos focalizados en el inversor más conservador, lo que propició un volumen de captaciones netas de 35.500 millones de euros, casi la totalidad del dinero nuevo que entró en fondos, según datos de Inverco.

Santander AM e Ibercaja Gestión fueron las gestoras que más flujos netos acumularon, de casi 4.000 millones en el caso de la primera y de 3.500 millones en el caso de la segunda, aunque BBVA AM, Kutxabank Gestión y CaixaBank AM superaron los 1.000 millones de euros de captaciones.

Pero si a estas cifras se suma el conjunto del negocio que desarrollan a través de Luxemburgo, las cifras se incrementan algo más. En el caso de Santander, hasta los 6.269 millones (incluyendo también el negocio de la gestora en Alemania, Polonia, Portugal y Reino Unido; si se incluye a sus filiales en Latinoamérica, alcanza los 10.000 millones en total); en Ibercaja llega a los 4.197 millones y en el caso de BBVA AM, a los 3.270 millones.

Y con estos números, estas gestoras se sitúan entre las veinte firmas de inversión que más dinero captan en Europa, según datos de Morningstar. Si se amplía el perímetro a las cuarenta firma con más flujos netos, Kutxabank Gestión también estaría incluida, ya que con 2.153 millones de euros se coloca en el puesto 33 de las más de 3.000 gestoras que reportan datos a Morningstar.

Con estas cifras, Santander se sitúa en décima posición en el ranking de las gestoras con mayores flujos netos en Europa, codeándose con las grandes gestoras internacionales que, gracias al negocio de la gestión pasiva, consiguen volúmenes de captaciones muy superiores a sus competidores.

BlackRock consiguió captar algo más de 68.000 millones de euros, seguida de Vanguard, con 27.489 millones y Xtrackers, la filial de ETF y fondos indexados de DWS, con 17.135 millones. Swisscanto, StateStreet, HSBC y Union Investment superaron los 10.000 millones en captaciones netas, mientras que M&G se quedó cerca de llegar a esta marca, con 9.951 millones, y Legal & General atrajo algo más de 7.000 millones de euros.

Por debajo de Santander AM se quedaron firmas como Pimco y JP Morgan AM, que se tuvieron que conformar con superar los 5.000 millones de euros en captaciones netas el año pasado.

La gestora presidida por Larry Fink es la gran triunfadora en el mercado europeo, donde acapara algo más del 10% de la cuota de mercado, según Morningstar, seguida de Amundi, con un 4%, y UBS, con casi un 3%.

Fondos más vendidos

Esta buena clasificación en el ranking europeo de las gestoras con mayores captaciones tiene su correlato en la clasificación de los fondos con mayores entradas netas de dinero. Y así se puede encontrar a dos fondos españoles entre los que captaciones lograron el año pasado. Se trata de Caixabank Master RF Deuda Pública 3-7, que pertenece a su gama de gestión discrecional -uno de los servicios que la gestora está impulsando con más fuerza-, que logró atraer 3.345 millones de euros, y BBVA Bonos 2024 II, que captó 2.917 millones de euros. Santander Corto Plazo y Caixabank Deuda Publica 2025 son los siguientes fondos españoles que aparecen entre los 30 vehículos de inversión colectiva más vendidos en 2023, con 2.386 millones y 2.276 millones de euros, respectivamente.

Luego hay que descender hasta la posición 108 de la lista de los fondos que más captaron el ejercicio pasado para encontrar a Santander RF Ahorro, y a la posición 115 para ver a Kutxabank RF Horizonte 18, con importes algo superiores a los mil millones de euros.

PIMCO GIS Income Fund, iShares Core MSCI World ETF y M&G (Lux) Asian Local Currency Bond Fund fueron los fondos con más entradas netas de dinero, con importes que se acercan a los 10.000 millones en el caso del primero.