Iberdrola alcanzará 15.000 millones de ebitda en 2024 y el segundo puesto del sector

En el equipo de relaciones con inversores de Iberdrola nunca hasta la fecha se había vivido la efervescencia de interés informativo como en las últimos meses. Iberdrola se ha convertido en el faro de Alejandría del mundo renovable. Off shore, hidrógeno verde y data centers suscitan demandas de interés ya no solo de los tradicionales fondos de inversión que son pretorianos del proyecto encabezado por Sánchez Galán. Incluso algunos no tan reconocibles, como los dos grandes fondos soberanos chinos –China Investment Corporation (CIC) y SAFE, State Administration of Foreign Exchange—, que controlan el 1,3% del capital, han mostrado interés por la futura aportación al beneficio de la compañía de los negocios renovables: 1.800 millones de euros, en 2026.

Iberdrola es el mix perfercto entre crecimiento constante, entre un 5% y 8%, con un retribución por dividendo alta, del 4% que con la mejora del beneficio se va al 5%. Y este año se anotará el hito de superar los 5.000 millones netos –bastante más por los extraordinarios de México– y el más simbólico de superar los 15.000 millones de ebitda.

Las estimaciones del consenso de analistas también apuntan en la línea de la compañía y esperan un ebitda en 2024 de casi 15.500 millones de euros. Con esta cifra, Iberdrola consolidaría su posición como la firma del Ibex 35 con el mayor beneficio bruto del mercado español (14.417 millones el ejercicio pasado), un hito que consiguió en 2023 al desbancar a Repsol y Telefónica (las líderes de los ejercicios anteriores). Pero, además, en el sector europeo superaría a Engie y se colocaría como la segunda firma del continente con las mayores ganancias brutas, tras las de Enel (que se estiman en más de 22.500 millones).

Los expertos proyectan asimismo que la eléctrica sea capaz de situar esta cifra por encima de los 16.000 millones de euros para 2026. Esto hace que, en apenas cuatro ejercicios, la firma incremente su ebitda hasta un 13%. También lo esperan desde la propia Iberdrola, en cuya hoja de ruta se fijan establecer el beneficio bruto entre los 16.500 y los 17.000 millones de euros para 2026. "Iberdrola cotiza por ev/ebitda por delante de sus homólogas diversificadas internacionales cotizadas en la UE, Enel y y EDP, así como el Stoxx Europe 600 Utilities. La prima de la empresa frente a su homóloga Enel se explica por su parte relativamente más alta de beneficios contratados, que reducen el precio de las materias primas y el volumen de los ingresos y su plan de inversión, centrado en redes y en menos países con alto grado de solvencia", explican desde Bloomberg Intelligence.

En los últimos años, la utility española no ha hecho más que engordar su cifra de ebitda, apoyando su crecimiento en la diversificación internacional y la apuesta por las renovables. Desde 2001, con la llegada de Ignacio Galán, primero como vicepresidente ejecutivo y consejero delegado y, cinco años más tarde como presidente ejecutivo, Iberdrola ha multiplicado su ebitda más de seis veces, hasta el récord de beneficio bruto en 2023.

A nivel de beneficio neto, el consenso de analistas que recoge FactSet espera que esta alcance un beneficio neto de más de6.400 millones de euros solo este año por los extraordinarios de México (sería, según las estimaciones, la tercera empresa del Ibex 35 que más gana este año, superando las de Inditex) los dos siguientes ejercicios, sin embargo, las proyecciones de los expertos apuntan a que los beneficios netos se normalizarán al entorno de los 5.300-5.400 millones de euros, que quedarían por debajo de la horquilla prevista por Iberdrola para 2026 entre los 5.600-5.800 millones de euros, que informaban en su Plan Estratégico 2024-2026. Lo que sí es cierto es que, independientemente de la cifra que se acabe alcanzando, tanto expertos como la propia Iberdrola esperen que el negocio de la compañía crezca con fuerza en el medio plazo. Por beneficio neto, con las estimaciones de FactSet, desde los 4.800 millones conseguidos en 2023, el incremento sería de doble dígito, de casi el 14% concretamente.

Junta General de Accionistas

Este mismo viernes 17 de mayo la compañía presidida por Ignacio Galán celebrará su tradicional Junta General de Accionistas. Con casi 400.000 accionistas, Iberdrola trata de animar a la participación en el evento de la mayor cantidad posible de inversores y lo logra a través de incentivos como un dividendo de involucración (de 0,005 euros por acción), sorteos y obsequios.

La eléctrica llega a esta celebración con su acción en máximos de 2021 y con una valoración más que histórica. Concretamente, el consenso de analistas que recoge FactSet ve a sus títulos en los 12,90 euros en los próximos meses, lo que es el precio objetivo más alto que le han dado nunca a los títulos de Iberdrola. Esta valoración no solo le deja un potencial alcista del 6% para los próximos meses (una revalorización que se añadirá al más del 2% que acumula en 2024), sino que además le permitirá a Iberdrola marcar nuevos máximos históricos en bolsa, superando los anteriores que datan del 2021 en los 12,50 euros.

El optimismo de los expertos es tal que recientemente la compañía recuperó la recomendación de compra que había perdido a inicios de año (la recuperó puntualmente en abril). Dentro del sector eléctrico español, los analistas solo aconsejan tomar posiciones en las cotizaciones de Acciona e Iberdrola.

En esta Junta de Accionistas, Iberdrola presentará para aprobación el pago de un dividendo complementario de 0,348 euros por acción en julio, que se sumarán a los 0,202 distribuidos en enero. El dividendo total con cargo al ejercicio fiscal 2023 se incrementará un 10,8% respecto al abonado por los resultados de 2022, hasta alcanzar los 0,55 euros por título. A este importe se añadirán 0,005 euros por acción si el quórum de constitución de la Junta alcanza el 70%. Consulte aquí el calendario de dividendos.

Según indica la compañía en su Plan Estratégico 2024-2026, para estos ejercicios el suelo del dividendo se establecerá en los 0,55 euros por acción y, en línea con el crecimiento que esperan para los resultados, esperan poder ofrecer de cara a 2026 un dividendo entre 0,61-0,66 euros por acción, lo que supone distribuir alrededor de 11.000 millones en la duración del plan, frente a los 9.500 que destinaron a la retribución a sus accionistas entre 2021 y 2023.