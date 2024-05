La bolsa europea regresa con signo mixto y sin descartar el riesgo bajista

La bolsa europea arranca la sesión con signo mixto. Mientras índices como el Ibex 35 avanzan un 0,3% este jueves, gracias al impulso de valores como Aena, el EuroStoxx 50 retoma su cotización a la baja tras un 1 de mayo de descanso en el que la Reserva Federal de Estados Unidos no lanzó un mensaje pesimista al mercado. Si bien el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que faltan señales de progreso en la reducción de los niveles de inflación también anticipó que es poco probable que se produzcan nuevos aumentos de tipos de interés.

Éste era el mayor temor del mercado que cada vez confía menos en ver recortes de tipos en 2024. Después de la reunión de la Reserva Federal, la probabilidad de que lleguen dos recortes de tipos de interés de 25 puntos básicos cada uno vuelve a ser la más probable, según Bloomberg. Aunque la expectativa de la flexibilización de la política monetaria del país puede truncarse rápidamente si se publica un nuevo dato de inflación al alza en Estados Unidos.

Mientras, la bolsa europea trata de recuperarse de la caída del pasado martes, previo al festivo, y que supuso ver al Ibex 35 en su peor sesión en catorce meses. No obstante, la referencia de la bolsa europea que marca el paso del resto de plazas del Viejo Continente es el EuroStoxx 50.

El índice europeo se ha quedado encajado en la zona de los 5.000 puntos. En concreto, desde que tocó sus máximos históricos, que están a una subida inferior al 4%, el EuroStoxx está dando más señales de debilidad que de fortaleza. A pesar de los intentos de rebote del índice europeo, el asesor técnico de Ecotrader Joan Cabrero, considera que se está confirmando una directriz bajista que puede llevar al índice por debajo de los 4.850 puntos en primera instancia.

"Del mantenimiento de este rango de soporte depende que no se habrá un escenario más correctivo que consolidativo en las bolsas europeas. Los primeros soportes aparecerían entonces en los 4.700 puntos y luego ya en los 4.400 puntos", explicó Cabrero. de hecho, el experto añade que no se podrán despejar las dudas de una corrección en la bolsa europea si no se logra batir la resistencia de los 5.032 puntos que son los máximos de las dos últimas semanas.

No obstante, no solo la bolsa estuvo pendiente de la actualidad en política monetaria. La deuda soberana estadounidense redujo su rentabilidad después de que el presidente de la Reserva Federal descartase nuevas subidas de tipos de interés este año. Aunque el bono a diez años se mantiene cerca del 4,7%, todos los tramos de la curva de deuda del país refleja una menor aversión al riesgo de tipos de interés más altos del 5,5% actual.

Así, los títulos a más corto vencimiento, los que suelen reaccionar con mayor virulencia a las decisiones de los bancos centrales, son los únicos que marcan retornos superiores al 5%. Y son los bonos a dos años los que perdieron estos rendimientos en la sesión del pasado miércoles ya que se sitúan de nuevo en el 4,95%. Ahora, falta por ver cómo reaccionará la deuda europea después del día de descanso por la festividad del primero de mayo. El bono alemán a diez años se sitúa en el 2,58% mientras que el español con el mismo vencimiento roza el 3,35%.

El yen sufre más que el dólar

La política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos debería estar enfocada a manejar al dólar. Sin embargo, el yen japonés es la moneda que más se mueve a cada discurso de Jerome Powerll. El diferencial de los tipos de interés entre Estados Unidos y Japón crispa la evolución de la moneda nipona que cede un 10%. Y es que la Reserva Federal está dejando sus tipos en el 5,5% más tiempo del esperado por el mercado (y con menos recortes a la vista de los planteados por el mercado a principios de año) mientras que el Banco de Japón acaba de comenzar a realizar tímidos ajustes al alza por primera vez en años.

En las declaraciones de Powell del pasado miércoles el yen volvió a girarse alrededor de los 155 yenes por dólar. La renovada caída en el cruce entre ambas divisas sugiere que los inversores se están mostrando escépticos con que las autoridades puedan manejar a la divisa nipona en estos niveles sin que se debilite y sin intervenir el mercado como ya hicieron en los últimos años.