Los gestores activos esperan rentabilidades de doble dígito en los próximos años

Si en algo están de acuerdo los gestores activos es que los próximos años se pueden alcanzar rentabilidades de doble dígito en bolsa europea, invirtiendo en compañías aparentemente aburridas frente al supuesto glamour que parece destilar la temática de la inteligencia artificial (IA), y sin tener estar pendiente de la actuación de los bancos centrales.

Así lo manifestaron los participantes en la mesa redonda de Renta Variable, dentro de la jornada empresarial Gestión activa e indexada en un entorno de bajada de tipos, organizada por elEconomista.es y MyInvestor, en la que se debatió la oportunidad de revalorización que supone invertir en bolsa frente a los activos de deuda que, como señaló Beltrán de la Lastra, presidente y director de inversiones de Panza Capital, se han convertido en el "gran elefante" en la habitación.

"En algún momento vamos a tener un problema de deuda serio y los activos reales que hay en bolsa son lo más rentable y lo más prudente que hay, con las incomodidades que se encuentran por el camino" con la volatilidad del mercado, advirtió De la Lastra, para quien es posible esperar rendimientos de doble dígito con un horizonte temporal de inversión de siete años "sin tomar un riesgo irresponsable, con el objetivo de proteger el capital", reiteró en su intervención.

Para Santiago Domingo, analista en Magallanes Value Investors, una de las principales labores de los gestores activos es, precisamente, seleccionar aquellas compañías olvidadas por el mercado que ofrecen ese potencial de revalorización. "Tenemos que estar completamente seguros de que las compañías que vamos a incorporar a la cartera del fondo van a suponer un exceso de rentabilidad lo suficientemente atractivo para nuestros inversores. Deben ser compañías sólidas financieramente, que no dependan de si los tipos están altos o bajos, con capacidad de crecer. Nuestro trabajo es comprender por qué el mercado las ha penalizado y no entiende por qué deberían valer el doble, o un 60% más", explicó Domingo, para quien, basado en el potencial actual de la cartera de su fondo de bolsa europea, el Magallanes European Equity, "sí que creemos que esa rentabilidad de doble dígito puede darse durante los próximos años, siempre mirando a medio y largo plazo", aseveró.

Carlos Val-Carreres, gestor de MyInvestor Value, enfatizó la importancia de la valoración de las empresas, en un momento en que los inversores se dejan arrastrar por la narrativa de las grandes compañías tecnológicas y su crecimiento en bolsa, un fenómeno acrecentado por la gestión pasiva. "Ahora se habla de la IA y parece que la valoración no importa", subrayó, para a continuación ofrecer una serie de datos que muestran su importancia.

"El índice que más representaría a la IA cotiza a 30 veces beneficios, de media tienen retornos sobre el equity (ROE) del 18%, están reinvirtiendo dos tercios de los beneficios y pagan un 33% en dividendos. Si esto lo comparamos con las compañías europeas de pequeña capitalización, puede sorprender que tengan de media ROEs entre el 16% y el 17%, similares al Nasdaq. Lo que pasa es que están a 11 veces beneficios y, si miramos el precio del valor en libros, se encuentran en el entorno de 1-1,2 veces, frente al Nasdaq que está por encima de las cinco veces", explicó Val-Carreres, lo que le lleva a reafirmarse en que "viendo la evolución de las bolsas en el último año y la creación de valor de las compañías, estoy más convencido de las rentabilidades de doble dígito", teniendo en cuenta que las empresas de mediana y pequeña capitalización europeas tienen más capacidad de innovación que las grandes, y que suelen tener diversificados sus negocios globalmente. Sobre los factores que más influyen a la hora de seleccionar una compañía para incorporarla a la cartera del fondo, los gestores volvieron a estar de acuerdo en que la creación de valor es el principal elemento.

Para De la Lastra, responsable del Panza Valor, se trata de "buscar un equilibrio entre la calidad de lo que compras y el precio que pagas por ello", contemplando la calidad bajo tres pilares: la gobernanza de la compañía, la calidad del activo y el perfil de crecimiento. "La inversión ideal es comprar una compañía con una muy buena gobernanza, con un activo al menos razonable, que cíclicamente está deprimida y que eso nos permita comprarla a un precio razonable o muy bajo", señaló.

"Nosotros buscamos compañías que a lo largo del ciclo sean capaces de tener creaciones de valor superiores al 12%, comparado con el 8%-9% de las bolsas a largo plazo, lo que son 300 puntos básicos más", comentó Val-Carreres, para quien el precio es fundamental". "Y en la parte value del mercado, sobre todo en las pequeñas empresas, encontramos que puedes comprar firmas con creaciones de valor superiores al 12% y con infravaloraciones superiores en muchos casos al 50%. Hay que comprar cosas que generen valor pero, si sobrepagas, el retorno será menor porque a largo plazo la valoración sí que importa", insistió de nuevo.

Endeudamiento

En un contexto de mercado en el que los inversores están pendientes de la actuación de los bancos centrales y con los fondos de renta fija acaparando mes tras mes volúmenes altos de flujos netos, los gestores participantes en la mesa debate recordaron la importancia de la caja neta de las compañías a la hora de seleccionarlas para sus fondos.

"En un período corto de tiempo, yo no quiero que la rentabilidad de la cartera, la supervivencia de las compañías, dependa de que se materialice o no la bajada de tipos. La protección del capital es crítica, el entorno de tipos de interés al que uno tiene que estar preparado debe ser mucho más amplio del que se suele hablar", señaló De la Lastra.

El responsable de MyInvestor Value explicó que cuando inviertes en compañías europeas pequeñas, "es cierto que tienen un ratio de deuda por encima de 2 veces Ebtida, comparado con una vez del Nasdaq, pero en nuestra cartera estamos ahora entorno a 0,1-0,2 veces". Por su parte, el analista de Magallanes subrayó que en torno al 20% de los valores que tienen en cartera cuentan con caja neta. "El ratio está en 0,6 veces deuda neta/ebitda, con la puntualización importante de que al hablar de deuda hay que hacerlo con mesura. Cuando hablamos de deuda neta, hablamos de deuda neta total", recalcó.

Los gestores participantes en la mesa redonda también dedicaron una parte de su intervención a comentar algunos de los valores que tienen en la cartera de sus fondos.

Val-Carreres: "Con empresas como Vallourec puedes tener un ROE del 20%"

Una de las características del fondo MyInvestor Value es que invierte en grandes tendencias, como la electrificación, la sostenibilidad, la digitalización o en empresas que son líderes en negocios nicho. Y lo hace de manera indirecta, en firmas que se benefician de estas temáticas aunque no sean sus principales impulsores. Entre los valores que están en la cartera del fondo de manera desde hace tiempo se encuentran Plastic Omnium y Vallourec.

De la primera, Carlos Val-Carreres, comenta que el valor ha bajado más de un 30% desde que la incorporaron. "Uno de los motivos es que llevan varios años invirtiendo en la línea de hidrógeno, lo que les ha quemado caja. Pero estamos a año y medio de que empiece a producir. Y tiene una familia detrás, que para nosotros es fundamental", subraya.

"Quieren ser los primeros en soluciones de almacenamiento de hidrógeno. Tienen alianzas con Airbus y Alstom. EEUU ya es su primer mercado y en los resultados del primer trimestre han dado un punto de inflexión. Han crecido más que el mercado, y a poco que mejoren márgenes a 0,7 veces su valor en libros, el potencial es muy alto", subraya.

Respecto a Vallourec, que fabrica tubos para las empresas de hidrocarburos, Val-Carreres señala que ya han reducido la exposición. "Lo que nos gustó es la tendencia de segundas oportunidades. Vivimos un momento en que empresas con algún problema en bolsa se quedan olvidadas. Vallourec sufrió una reestructuración y nos encontramos con que estaba por debajo de una vez valor en libros, en octubre. Hicieron un plan estratégico y ahora tiene un ROE del 20%".

De la Lastra: ""Forterra e Ibstock concentran la mayoría de la fabricación de ladrillos en Reino Unido"

Los dos sectores por los que más apuesta Beltrán de la Lastra en Panza Capital son las firmas industriales y de consumo, que acaparan casi el 90% de la cartera. Del segundo, están más posicionados ahora en las compañías que denominan de ticket grande, aquellas en las que el consumidor necesita financiación para adquirir los productos, como automóviles y casas. Y entre estas compañías, Forterra e Ibstock son dos de sus favoritas.

"En el sector de la construcción, cuando sube el coste de financiación y necesitas un período de ajuste, la actividad se frena violentamente. Pero hay bastantes compañías con buena gobernanza, con balances muy potentes y unas valoraciones extraordinariamente atractivas", asegura el gestor, quien explica que la demanda de ladrillos es "claramente cíclica".

"La escala es similar a la de 2008, con una corrección muy fuerte de la demanda, que te lleva a vender pocos ladrillos. Pero tienes prácticamente tres compañías que generan el 90% de todos los ladrillos en Reino Unido, como Forterra e Ibstock, que en 2017, 2018 y 2019 fueron capaces de generar 70 millones de libras de caja al año. Este año, no van a llegar a la mitad, pero lo entendemos. Y simplemente con la hipótesis de que se van a seguir vendiendo el mismo número de ladrillos, entre 2.000-2.200 millones unidades, en Reino Unido al año, y unos márgenes razonables, sin darles el beneficio de la inflación que ha habido durante estos cinco años... Van a hacer eso con una capitalización bursátil de 300 millones. Es muy atractivo pero no sabes cuándo va a venir la recuperación. Y puede que alguien quiera comprar la compañía, sin pagar lo que vale", advierte.

Domingo: "El CEO de Stellantis está focalizado en reducir los costes"

Stellantis es una de los valores que lleva tiempo en la cartera del fondo de bolsa europea de Magallanes Value Investors. Santiago Domingo, analista de la gestora, apunta que la firma, que es un conglomerado de 14 marcas, muy diversificadas geográficamente, tiene una importante presencia en EEUU, que representa el 55% de su Ebit. "El regulador norteamericano no está siendo tan agresivo como en Europa con la adopción del coche eléctrico, con lo que la demanda no está tan sumamente subsidiada como en países europeos", pero en el caso de que llegue una mayor electrificación al mercado de EEUU, "Stellantis estará muy preparada" gracias a la enorme inversión que llevan haciendo desde hace muchos años.

"Son los primeros que van ofrecer un coche europeo por debajo de los 25.000 euros [anunciado para este verano e inspirado en el Fiat Panda] y el próximo modelo quiere sacarlo por debajo de los 20.000 euros. Están ganando en escala y el CEO, Carlos Tavares, está focalizado en mejorar costes", explica Domingo.

Otra de las apuestas en cartera es Anglo American, que ha recibido una oferta de compra de BHP por 25,08 libras por acción. "Cualquier oferta por debajo de 30-35 libras es insuficiente. Y nos ha venido muy pronto en nuestra tesis de inversión, nos hubiera gustado incluso ampliar un poco más la posición. Cuenta con muchos metales diferentes, aparte del cobre, necesario para la electrificación, que es lo que todo el mundo quiere. Pero también tiene hierro, con activos en Brasil, muy buenos, cercanos a Vale, y otros en Sudáfrica, que no gustan tanto a los expertos", concluye Domingo.

