Anglo American rechaza la oferta de BHP de 31.100 millones: "Es una propuesta oportunista"

La primera ofensiva de BHP se ha saldado con un gran rechazo por parte de Anglo American. La australiana, que este jueves había lanzado una opa sobre su rival británica por 31.100 millones de libras, ha recibido ya una respuesta. La minera inglesa ha explicado que ven demasiado baja la propuesta que la australiana, que suponía una prima del 15%. A pesar de ello, desde Anglo American insisten en que "se trata de una propuesta oportunista que no valora las perspectivas de la empresa y que diluye sensiblemente el valor de nuestros accionistas (en la futura sociedad conjunta)".

En caso de juntarse, la corporación resultante se convertiría en el dominador absoluto del negocio del cobre con un 10%, una materia prima de claro déficit y, por lo tanto, con perspectivas de precios altos, dado la escasa producción para la gran demanda, pues el cobre es fundamental para transición energética. BHP no cotiza, por lo que no se conoce la respuesta bursátil del portazo, mientras que Anglo American apenas cae un 0,9%. En cualquier caso expertos como los de Jefferies, opinaban que esto solo es un primer round de lo que puede ser una subasta por la minera británica.

La semana que viene BHP informará la semana sobre sí insistirá para cerrar una de las mayores operaciones de la historia del sector. En cualquier caso, BHP tiene hasta el 22 de mayo para que este oferta, que era consultiva y no acarreaba ninguna obligación pase a ser vinculante. En caso de que decida oficializar este movimiento, la OPA pasaría a tener que ser valorada por los reguladores y los accionistas.

Uno de los grandes problemas, más allá del precio, es el formato de la operación. Se trata de una oferta basada no solo en liquidez sino de un intercambio de acciones. A los accionistas de Anglo American se les daría cerca de 0,709 acciones del nuevo grupo por cada título que posean. Y eso no solo sería por la matriz, sino que afectaría a todas sus escisiones, desde Anglo American Platimun hasta Kumba Iron Ore.

La junta directiva de la británica considera que esto supone otorgarles un precio muy bajo dado el potencial de la compañía.La propia BHP reconoce el potencial de los proyectos de su rival en su oferta y considera que la unión con ellos le otorgaría a estos un músculo económico y un flujo de caja suficientemente grande para multiplicarlo y poder llevarlo a su máximo expresión. "La combinación entre ambas compañías reuniría su fortaleza en una estructura óptima", explicaba la australiana en su comunicado.

Sin embargo, unos de los problemas más reconocidos entre los expertos viene, precisamente, de la estructura de Anglo American, dividida en distintas empresas que responden a varias legislaciones diferentes y que, a pesar de estar en el sector minero, tienen intereses también distintos. Entre otras cosas, tiene una participación en De Beers una gran extractora de diamantes en Sudáfrica, seguida de una filial de platino y otras que aportan níquel. hierro brasileño o carbón siderúrgico. Además de las dos filiales ya mencionadas (Anglo American Platinum y Kumba Iron Ore).Esto, por ejemplo, choca con la perspectiva de BHP, que no ve prioritarios los negocios de hierro y platino, una de la áreas donde más se ha estado expandiendo Anglo, en particular en sudáfrica.

De hecho, la australiana ha defendido que su intención sería escindir estos activos, pues no encajarían con su hoja de ruta estratégica. Prueba de ello es que a pesar de ser la mayor minera cotizada del mundo no tiene actividad.En 2023 la firma compradora era responsable de la producción de 1,2 millones de toneladas frente a las 826.000 del que era entonces su principal rival. Además, BHP apenas era entonces el tercer conteniente del prometedor mercado del cobre, pues Coleco y Freeport McMoran estaban por encima. Gracias a esta ofensiva alcanzaría cómodamente esta posición de liderazgo a mucha distancia de estos dos. De hecho, su posición se fortalecería hasta tal punto que a los expertos de Jefferies les preocupa que "las cuestiones antimonopolio consideren un problema esta unión pues el cobre es considerado un mineral estratégico".