Panza Capital se fija en las ladrilleras inglesas y ve una oportunidad para entrar en Amazon

Si algo repitió hasta la saciedad Beltrán de la Lastra durante su etapa como responsable de Bestinver fue su obsesión por el control del riesgo en las carteras. Y ahora, como presidente y director de inversiones de Panza Capital, mantiene la misma 'manía', máxime teniendo en cuenta el entorno de riesgos que acechan a la economía y las compañías en un ciclo de subidas de tipos de interés y de normalización de la inflación.

Entre los riesgos más visibles, De la Lastra enumeró, durante la presentación de la primera carta trimestral de la firma, el de una recesión, la crisis energética, la sombra de confianza en el sector bancario desatada por Silicon Valley Bank y Credit Suisse y el riesgo geopolítico del enfrentamiento entre Estados Unidos y China. Pero hay otros dos que, a su juicio, todavía "no han dado la cara", como el riesgo latente que sufren muchos fondos de private equity, en los que las valoraciones no están reflejando realmente el precio de mercado de sus activos. "Muchas compañías retrasan las ventas para no materializar las pérdidas", asegura. Y otro riesgo es el de la acumulación excesiva de deuda pública, que con "los tipos de interés claramente al alza sería imprudente no tener en cuenta". "El volumen de deuda y la polarización política son problemas serios y pueden afectar a lo que hacemos", subraya.

Pero se muestra convencido de que hay oportunidades en este entorno, siempre que se siga otro de sus mantras de inversión: comprar buenas compañías a precios baratos. "Hay que evitar las malas compañías, es la clave para los próximos años", asegura. "Hay un montón de compañías con ventas históricas porque han vendido a precios más caros gracias la inflación, ya que han sido capaces de traspasar el coste de la energía y recuperar los márgenes. Pero hay otras compañías con dificultad para traspasar las subidas de precios y lo pueden pasar francamente mal", señaló.

Entre las apuestas de la cartera de Panza Capital, que ya cuenta con 1.300 inversores y 125 millones de euros de volumen patrimonial, en el primer trimestre, figuran las relacionadas con el ladrillo en Reino Unido, como Forterra e Ibstock, que tienen una posición oligopolística. "La subida de las hipotecas al 6% el año pasado provocó un parón de la construcción significativo, con caídas en bolsa del 60% en compañías que no tienen deuda y no han ampliado capital pero que sufrieron pérdidas sustanciales de sus valoraciones. Son oportunidades incómodas, comprar ladrillo a día de hoy, cuando la construcción en Reino Unido va a caer un 10%-15%", advirtió De la Lastra.

Los sectores industrial y de consumo discrecional son donde más ideas de inversión han encontrado desde que comenzaron a construir las carteras a finales del año pasado, como en la firma de defensa inglesa Babcock o la cadena de pubs Wetherspoon, mientras que han reducido en el sector financiero y en materias primas. "Hemos hecho más rotación de la que haremos en otros trimestres porque hemos tenido más entradas de dinero y se han producido caídas de los mercados que dan oportunidades", afirmó el director de inversiones de Panza Capital.

Otras firmas como Next, Cie Automotive, Brembo, Wartsila, Fuchs Petrolub, Akzo Nobe, TGS, EOG Resources, Southern Copper, Wolters Kluwer, Relx y Coca-Cola también están presentes en Panza Inversiones, el fondo que pretende recoger las mejores ideas de la gestora.

Respecto a las entidades financieras, han salido de JP Morgan porque "pensamos que se podía incrementar el riesgo de sucesión" y han reducido en Bankinter por un tema de crisis de confianza general. "No sabemos cuánto va a durar, puede permanecer más tiempo y tenemos oportunidades en otros sectores. Pero no todos los bancos son iguales, la regulación europea es potente. En cartera tenemos BNP Paribas y hemos comprado UniCredito", apunta De la Lastra, para quien la manera de ganar dinero con los bancos es "con prudencia", aunque su peso en Panza Inversiones solo acapara un 5%.

Una de las empresas tecnológicas donde tiene confianza el equipo gestor de Panza Capital es Amazon, donde el castigo de la acción por el menor crecimiento del negocio en la nube ha dejado "una buena oportunidad de entrada".

Respecto a la publicación de los folletos de los fondos, De la Lastra aseguró que van a mantener la comunicación trimestral a CNMV porque "no hay nada que un inversor no tenga derecho a saber" y sobre la aplicación de criterios de sostenibilidad a la hora de realizar la selección de valores, Gustavo Trillo, consejero delegado de la gestora, aseguró que "vamos a esperar a que los reguladores se pongan de acuerdo y que las compañías puedan aplicar y reportar la información de manera fiable, manteniendo la exclusión e integración de los factores ESG". "No queremos hacer un show. Empecé a hacer cosas de sostenibilidad en 2005 en JP Morgan AM pero ahora hay que esperar", remarcó De la Lastra.