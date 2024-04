La CNMV urge a transformar a los ahorradores en inversores para impulsar la economía europea

El presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha exhortado a transformar a los ahorradores en inversores para impulsar la economía europea, en un momento en el que se tienen que abordar temas como la descarbonización y la digitalización.

Buenaventura, que ha participado esta mañana en el VIII Congreso de Efpa España, una de las mayores asociaciones de asesores financieros, con 36.000 afiliados, ha insistido en la necesidad de fomentar los mercados de capitales en Europa para que ganen volumen y liquidez.

Una necesidad que, en países como España, es más perentorio, donde el 40% del ahorro financiero se encuentra en depósitos, y del 15% invertido en fondos de inversión, solamente el 30% se encuentra en productos de renta variable. Unos datos que, a juicio de Buenaventura, "no están alineados con las necesidades de la población a largo plazo, como es la jubilación", ha subrayado.

"Las empresas van a necesitar capital para financiarse en un nivel no visto nunca antes, para acometer la digitalización y la descarbonización de Europa. Se necesitan recursos propios, para reducir la dependencia de la financiación bancaria y, si no conseguimos convertir a más ahorradores en inversores, faltará impulso para Europa", ha insistido en su intervención Buenaventura, para quien estos cambios pueden quedar parcialmente truncados "si no hacemos crecer los mercados de capitales".

Para el presidente de la CNMV, los asesores financieros tienen un papel fundamental en este proceso. "El sector financiero ha demostrado la capacidad para adaptarse a cambios profundos y encontrar oportunidades. Y no tengo duda de que la inteligencia artificial ayudará. No es una fuerza opuesta con el asesoramiento financiero, porque estamos lejos de sustituir el factor humano", ha señalado.

Buenaventura también ha destacado la preocupación que existe en Bruselas sobre las comisiones de los productos de inversión colectiva y cómo pueden restar atractivo frente a otros productos, teniendo en cuenta que a través de estos vehículos se ganaría liquidez para el sistema financiero, aparte de mayor profundidad.

Además, destacó como la concentración de la distribución de los fondos de inversión en unas pocas entidades financieras puede influir a la hora de comercializarlos cuando entran en competencia con otros productos de los mismos bancos.

Buenaventura también reconoció el "engorro administrativo" que supone para los clientes cambiar de intermediario financiero o contar con varios al mismo tiempo. "La RIS propone eliminar estas barreras para que haya competencia efectiva, con posibilidad real y sencilla de cambiar de intermediario o tener dos, por ejemplo. La experiencia del usuario debe de ser sencilla pero eficaz", remarcó.

Respecto a las preferencias de los inversores en temas de sostenibilidad, Buenaventura adelantó que el regulador español va a participar en un estudio que realizará ESMA a nivel europeo para analizar el cumplimiento de la normativa en este terreno.

Una regulación que choca, en numerosas ocasiones, con la falta de conocimiento de los propios clientes, lo que hace que en un mercado como el español el cumplimiento de las firmas a la hora de cumplir con estos temas se encuentre por debajo del 25%.

"Las preguntas varían entre las distintas entidades y no siempre es completa la recopilación. Pero los inversores no entienden bien las opciones que tienen por la complejidad de la norma, por lo que es clave un sistema de etiquetas claras y sencillas", recalcó.