La bolsa global se deja un 2% en su peor semana desde octubre del año pasado

El último ataque de Israel con misiles en suelo iraní se dejó notar en la última sesión de la semana. Los principales índices mundiales reflejan la aversión al riesgo por la escalada de la tensión en Oriente Medio y obligan al índice de la bolsa global, al Msci world index, a ceder un 2,11% en su peor semana desde octubre del año pasado. Así, en Nasdaq 100, que lideró las subidas en el último rally bursátil, soporta ahora la mayor caída en la semana (sin contar las bolsas asiáticas que perdieron más de un 6% desde el lunes) mientras el Ibex 35 limita su caída a un 0,5% desde el lunes, aunque pierde los 10.700 puntos.

El Ibex 35 fue esta semana el verso libre de la bolsa europea. Mientras índices como el EuroStoxx 50 pierde un 0,7%, el selectivo español limita su caída a la mitad, gracias al rebote que protagonizó a media semana. No obstante, al cierre de la misma se evidenció la vulnerabilidad de este rebote, dado que el selectivo español no puede avanzar si no está acompañado del resto de la renta variable global. En concreto, el Ibex 35 notó la ausencia de Wall Street.

El Nasdaq 100 perdió esta semana los 17.800 puntos que, desde un punto de vista técnico, separaban un contexto alcista de un proceso de consolidación más severo. Este último entorno cobra mayor peso tras las últimas caídas dentro del índice tecnológico. El asesor ce Ecotrader, Joan Cabrero, entiende que ahora el Nasdaq se dirigirá a los 17.100 puntos, el nuevo soporte y zona de compra. "La ecuación rentabilidad riesgo sería más atractiva en este entorno. Ahora bien, hay otros detalles a vigilar en este entorno de volatilidad", advierte Cabrero.

Esta zona de compra en el índice tecnológico se encuentra a una caída inferior al 5%, pero el Nasdaq puede irse incluso hasta los 15.400 puntos en el caso de que la consolidación se transforme en una drástica corrección en el mercado. "Caer hasta ese nivel implicaría un recorte del 16% desde los máximos históricos vistos recientemente", matizó el experto. El experto de Ecotrader también invita a vigilar a valores como Apple, que puede convertirse en "faro de la tormenta" para detectar dónde girará al alza el Nasdaq 100. En concreto, señala peligros de una caída superior en la bolsa estadounidense si Apple cierra una semana por debajo de los 165 dólares.

Las compañías del Ibex 35 muestran disparidad, mientras tanto. Naturgy es el claro ganador desde el pasado lunes aunque por motivos propios que, a priori, nada tienen que ver con la situación de la geopolítica global. Desde que el grupo emiratí Taqa manifestó sus intenciones de aterrizar en la compañía española el precio de Naturgy se ha disparado hasta la zona de los 23 euros y que implica una subida de más del 10% en la semana. Pero el precio podría ir más allá, dado que Taqa tiene que hacerse con las acciones de fondos como CVC o GIP que implicaría pagar cierta prima y que podría suponer un precio de 26 euros.

Por detrás de Naturgy destacan las alzas de los bancos del Ibex 35 con Bankinter en cabeza después de presentar resultados (avanza desde el lunes un 6) e IAG que sube un 3,5% como tercera en el podio del selectivo. En el otro lado de la tabla se sitúan las acereras. ArcelorMital y Acerinox ceden un 5,3% y un 7,4%, respectivamente. La débil e irregular recuperación de la actividad en China hace desconfiar a los analistas de la mejora de la actividad industrial y manufacturera del gigante asiático y lastra las expectativas de beneficio de las compañías ligadas a la producción y transformación de las materias primas. Repsol tampoco se libra de las caídas en el conjunto de la semana con los vaivenes del precio del petróleo.

Petróleo y oro reaccionan al conflicto en Oriente Medio

El barril Brent llegó a superar este viernes los 90 dólares con la noticia del ataque israelí sobre suelo iraní. No obstante, se desinfló una vez que el mercado midió el alcance real del ataque y la ausencia de mensajes hasta la fecha de nuevas represalias. Así, la referencia del crudo europeo se sitúa al cierre semanal bajo los 87 dólares.

Mientras tanto, los inversores han buscado seguridad en los activos refugios por excelencia. El dólar vuelve a sacar terreno a la cesta de grandes divisas del mercado, un euro que se cambia por 1,065 dólares, mientras que el oro se encamina a registrar un nuevo récord histórico. Gracias a la tensión geopolítica y a la compra de los grandes bancos centrales, la onza de oro llegó a cotizar este viernes por encima de los 2.400 dólares.