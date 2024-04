Las acereras del Ibex 35 se derrumban un 7% por la débil recuperación de la economía China

La sesión bursátil del martes se está caracterizando por las ventas en las principales plazas europeas. Pero entre las caídas generalizadas existen dos valores que destacan por su desplome dentro del Ibex 35: Acerinox y ArcelorMittal. La primera acerera anota una caída del 7,9%, hasta los 9,7 euros por título, mientras que ArcelorMittal cede más de un 6,2% en su peor sesión en once meses. En el caso de Acerinox supone la peor jornada desde junio de 2021.

La débil demanda global de aceros y otras aleaciones ha sesgado a las acciones del sector en los últimos años, principalmente desde que China no se suma a la recuperación postpandemia. Los últimos datos macroeconómicos publicados en el país mandan un mensaje al mercado de la débil e irregular recuperación de la actividad, lo que lastra a todas las compañías cuyo negocio está expuesto al gigante asiático. Y es que el dato del PIB trimestral chino mostró la expansión de la economía mientras que las ventas minoristas o el índice de producción industrial avanzan en sentido contrario.

En el caso de Acerinox, la caída viene exacerbada por el recorte de recomendación de JP Morgan que aconseja infraponderar (desde su opinión anterior de tomar posiciones) y recorta su precio objetivo un 16%, hasta los 8,8 euros, que implicaría un potencial alcista inferior al 8% a precios actuales.

Por el lado de ArcelorMittal también se produjo una pérdida de confianza en el valor por parte de un banco de inversión. En este caso fue Deutsche Bank, quien recortó el precio objetivo a 29 euros por título (desde los 31) y una recomendación de mantener (frente a la anterior, que era de comprar). "El repunte de la demanda en muchos mercados sigue siendo débil, principalmente en China. Recortamos nuestra previsión de beneficio operativo en la compañía entre un 10% y un 13% de aquí a 2026", explicaron desde la firma alemana.

Con esta caída ambos valores ya retroceden en el conjunto del año. No obstante, a pesar de estos últimos recortes de recomendación el consenso de mercado que recoge FactSet aún considera que es el momento de tomar posiciones en las acereras del Ibex 35. El precio objetivo de Arcelor se sitúa en los 30,64 euros que ofrecen un margen de mejora desde el precio de cotización actual de un 28%.

Acerinox tendría un mayor recorrido por delante hasta los 13,9 euros de precio objetivo de consenso que supone un potencial superior al 43%. A precios actuales sería ArcelorMittal la que cotiza con mayor descuento frente a su par dentro del Ibex 35 ya que su PER (veces que el beneficio neto está recogido en el precio de la acción) se sitúa en las 6,2 veces. No obstante, aunque trabajen con los mismos materiales no se enfocan en las mismas actividades o sectores.