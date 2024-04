Bankinter alcanza los 7 euros en bolsa por primera vez y aún tiene un potencial de subida del 11%

Las buenas noticias siguen llegando en el sector bancario y la cotización de Bankinter alcanza esta semana los 7 euros por primera vez en su historia bursátil. El banco cotiza en niveles no vistos anteriormente, pero no se quedará ahí, o así lo estima el consenso de expertos que vigila su comportamiento en bolsa, que cree que su acción alcanzará los 7,79 euros en los próximos meses, lo que deja a la entidad con un potencial alcista del 11%. En el año, Bankinter acumula ganancias del 20% en bolsa.

Ocho de las 11 firmas de análisis que revisan sus títulos en el mes de abril valoran a Bankinter por encima del precio objetivo medio del consenso que agrupa Bloomberg. De hecho, hay incluso quien ve su acción en las dos cifras, con un precio justo de 11 euros por parte de JB Capital y una valoración de 10 euros de Alphavalue.

Como ya es costumbre en el calendario español, la entidaddirigida por Gloria Ortiz será la primera en rendir cuentas ante el mercado, el próximo 18 de abril. Unas cuentas que servirán como hoja de ruta para analistas e inversores, que ahora mismo esperan que el banco alcance un beneficio neto de 877 millones de euros en el conjunto de 2024, lo que supone superar las ganancias, que ya marcaron récord, de 2023, en un 4%.

La inminente bajada de tipos de interés que ya compra el mercado para el próximo mes de junio, la cual influye directamente en los márgenes de las entidades bancarias (con unos clientes que pagarán menos intereses a las mismas por los préstamos), no será un palo en las ruedas para Bankinter, ya que está "preparada" para afrontar este contexto. Así lo creen desde Renta 4, que indican que "la gestión del margen de clientes, con la esperada rebaja de tipos en junio, y el crecimiento del crédito, serán los factores clave para sostener el margen de intereses en 2024".

Asimismo, continuando con las previsiones, desde la firma de análisis añaden que "la recuperación de las comisiones netas y menores cargos del FUR (Fondo Único de Resolución) y FGD (Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito) deberían llevar al margen bruto a crecer un 4% en 2024 (frente a la guía crecimiento a un dígito medio-bajo). Un avance del margen bruto alineado con los gastos de explotación (+3,8% en 2024) que debería dar lugar a un ratio de eficiencia estable en niveles del 37%", explican desde Renta 4.

Con la bajada de tipos también en el centro, desde Bloomberg Intelligence (BI) opinan que Bankinter podría reiterar sus previsiones estables de margen de intereses para este año, "aunque sus hipótesis alcistas sobre los tipos de interés podrían ser objeto de mayor escrutinio, en particular frente a un valor precio/valor contable de 1,1 veces, por delante de sus homólogos españoles". Y es que, la entidad es la única entre la gran banca española que históricamente no cotiza con descuento en este sentido. Hace unas semanas se unía también BBVA, con un precio/valor en libros de 1,08 veces con el que logra superar su valor contable en bolsa, algo que no sucedía desde el año 2017.

Así, desde BI indican como esencial la capacidad de Bankinter "de mantener los diferenciales de la clientela -resistentes en el 3% en el cuarto trimestre- y de aumentar la cartera de préstamos en un dígito intermedio para el margen de intermediación, junto con las coberturas estructurales que reducen la sensibilidad del balance a los tipos de interés", completan.

Por recomendación, el consenso de expertos cree que ahora mismo es momento de mantener las acciones del banco en cartera. Tras las potentes subidas de este año, pierde el consejo de tomar posiciones con el que empezaba el año, pero registra una mejoría de esta recomendación en las últimas semanas (o lo que es lo mismo, está más cerca de ser compra que hace unas jornadas).