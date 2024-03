El Ibex 35 cierra su trimestre más alcista del último año por encima de los 11.000

La última semana apenas ha alterado el balance anual y trimestral de las principales bolsas de Europa, grosso modo. El menor impacto macroeconómico de lo habitual, debido al festivo de este Viernes Santo, ha implicado menores volúmenes en los mercados y se ha dejado sentir en unos parqués que, sin embargo, encuentran una excepción en el Ibex 35 y en algún que otro selectivo suelto, como el Dax.

Ambas referencias cerraron este jueves con alzas cercanas al 2% en la semana y rondan el 10% de revalorización desde que dio comienzo el ejercicio. Para el selectivo español, de hecho, supone su trimestre más alcista desde hace exactamente un año, ya que fue también en los primeros tres meses de 2023 cuando el Ibex 35 cerraba con unas ganancias superiores, del 12%. Por valores, cuatro compañías -Indra, Rovi, BBVA y Sabadell- logran subidas de más del 30% en bolsa en este intervalo y 14 firmas están en máximos anuales.

Además, los alcistas han dado continuidad al movimiento que dura ya una veintena de sesiones por el cual el Ibex 35 ha ido cerrando consecutivamente, jornada tras jornada, por encima de sus máximos de la sesión anterior. Así lo detalla Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien destaca el indiscutible momento alcista que registra el selectivo español, que lo ha llevado de forma vertical de los 10.000 enteros a los 11.139 puntos, muy cerca de los altos del año 2017 en los 11.184 puntos.

"No se pueden poner límites al índice español en estos momentos", explica. "De hecho, prosigue, "no se deben descartar mayores alzas mientras no haya alguna evidencia técnica que sugiera un agotamiento comprador, como sería un cierre por debajo de los mínimos de la sesión previa".

Sin embargo, a nadie se le escapa que dadas las zonas en las que cotiza ahora el Ibex 35 y tras el rally acumulado en las últimas semanas, valorar una consolidación antes de que las subidas puedan seguir imponiéndose es algo que empieza ser de sentido común.

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

Y más si se tiene en cuenta que "la sobrecompra de corto plazo vuelve a ser histórica y similar a la que vimos en el techo del pasado 6 de diciembre, cuando el Ibex 35 tocó los 10.300 puntos", detalla el analista técnico. "En ese momento el selectivo español necesitó tres meses para aliviar esa sobrecompra y estar preparado para formar otra gran subida, que es la que nos encontramos", advierte.

Ahora, solo la pérdida de los mínimos de la sesión previa (los últimos en 11.000 puntos), alertaría de manera fehaciente de un agotamiento comprador que podría derivar en una consolidación de las fuertes alzas acumuladas en las últimas semanas y meses.

Más señales, esta vez desde Wall Street

Además no se debe obviar que al otro lado del Atlántico, uno de los grandes directores de orquesta del mercado, Wall Street, ha empezado a esbozar evidencias técnicas que sugieren cierto agotamiento comprador.

La más clara es que "a corto plazo el Nasdaq 100 no está consiguiendo marcar nuevos máximos sobre los 18.464 puntos, que los estableció el día de la última reunión de la Fed", explica Cabrero. "Esto podría advertirnos de que el debate entre alcistas y bajistas comienza a estar más igualado, que es lo que sucede antes de un cambio de rumbo en los mercados", afirma.

"El debate entre alcistas y bajistas comienza a estar más igualado, que es lo que sucede antes de un cambio de rumbo en los mercados"

La incuestionablemente alcista se pondría en aprietos a corto plazo si una caída lleva a sus principales índices a "cerrar el hueco que abrieron el pasado jueves al alza, tras la reunión de la Fed, es decir, si el Nasdaq 100 cerrara una sesión bajo los 18.244 puntos y el S&P 500 bajo los 5.224 puntos", explica Cabrero.

Más señales de alerta, en este caso en Europa, se verían si el EuroStoxx 50 cierra una sesión bajo los 5.000 puntos, que también son los mínimos de esta semana: "Podría llevar al EuroStoxx 50 a buscar al menos el hueco de Nvidia abierto desde los 4.770 puntos", explica Cabrero. "Se trata del soporte que no debería ser perdido en un contexto de fortaleza y de continuidad alcista a corto plazo"

El selectivo más alcista del trimestre

Más allá del tono alcista generalizado que se ha visto en las bolsas de Europa y EEUU en el último trimestre, el selectivo de referencia para los alcistas ha sido el Nikkei japonés, que se ha revalorizado más de un 20% desde el primero de enero.

El selectivo ha logrado ese incremento ignorando, incluso la subida de tipos que acometió el Banco de Japón a mediados de marzo, y se cuela entre los selectivos más alcistas del planeta incluso sin tener en cuenta el efecto divisa (el yen se deja un 7 y un 4% frente a dólar y euro en el trimestre).