La sobrecompra del Ibex 35 ya es como la que frenó el rally de final de año

Con la de ayer, el Ibex 35 sumó su decimonovena sesión consecutiva en la que ha conseguido cerrar sobre los máximos de la sesión anterior. El indiscutible momento alcista que registra el selectivo español le ha llevado de forma vertical de los 10.000 enteros a los 11.139 puntos, muy cerca de los altos del año 2017 en los 11.184 puntos.

Si bien es cierto que, por ahora, no se pueden poner límites al índice y que no se deben descartar mayores alzas mientras no haya alguna evidencia técnica que sugiera un agotamiento comprador -como un cierre por debajo de los mínimos de la sesión previa-, también lo es que las zonas en las que cotiza ahora el Ibex 35 invitan a pensar en una consolidación antes de que las subidas puedan seguir imponiéndose.

Y más si valoramos, tal y como afirma el estratega de Ecotrader, Joan Cabrero, que "la sobrecompra de corto plazo vuelve a ser histórica y similar a la que vimos en el techo del pasado 6 de diciembre, cuando el Ibex 35 tocó los 10.300 puntos".

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

"En ese momento el selectivo español necesitó tres meses para aliviar esa sobrecompra y estar preparado para formar otra gran subida, que es la que nos encontramos", advierte el experto.

Señales desde Wall Street

A la espera de conocer hoy el dato de crecimiento del PIB de EEUU -una cifra clave, sobre todo a sabiendas de que el mercado sigue escudriñando los datos económicos en busca de señales sobre la trayectoria que puedan describir los tipos de interés en todo el planeta-, Wall Street ha empezado a esbozar evidencias técnicas que sugieren cierto agotamiento comprador.

La más clara es que "a corto plazo el Nasdaq 100 no está consiguiendo marcar nuevos máximos sobre los 18.464 puntos, que los estableció el día de la última reunión de la Fed", explica Cabrero. "Esto podría advertirnos de que el debate entre alcistas y bajistas comienza a estar más igualado, que es lo que sucede antes de un cambio de rumbo en los mercados", afirma.

La incuestionablemente alcista se pondría en aprietos a corto plazo si una caída lleva a sus principales índices a "cerrar el hueco que abrieron el pasado jueves al alza, tras la reunión de la Fed, es decir, si el Nasdaq 100 cerrara una sesión bajo los 18.244 puntos y el S&P 500 bajo los 5.224 puntos", explica Cabrero.