¡Es más momento de disfrutar que de pecar de audaces!

En el mundo de las inversiones, la prudencia es una virtud que a menudo se pasa por alto en favor de la audacia. Sin embargo, como suele decirse, el cementerio está lleno de valientes. En estos días de euforia en los mercados, es crucial recordar esta lección. El ámbito bursátil, como la vida misma, tiene sus altibajos. Muchos inversores han sido seducidos por la emoción de ver subidas constantes día tras día, pero les aseguro que esto no durará eternamente.

Es cierto que la máxima trend is your friend nos recuerda la importancia de seguir la tendencia, pero también es esencial reconocer que ninguna tendencia dura para siempre. Tarde o temprano, todas toman un respiro o llegan a su fin. Me inclino más por lo primero ya que todavía no se han alcanzado objetivos que hace semanas ya les indicamos en elEconomista, como son los 5.522 del EuroStoxx 50, que son los altos históricos que alcanzó el año 2000 (sin el efecto dividendos descontado).

Como analista y estratega, mi labor no se limita a identificar oportunidades de compra, sino también a seguir de cerca la evolución del mercado y ver cuándo es más idóneo comprar y cuándo es mejor no hacerlo. La semana pasada mencioné la necesidad de echar el freno de mano, parar un poco el ritmo, después de haber abierto múltiples estrategias de compra en semanas anteriores. Tengo claro que es hora de disfrutar de las posiciones abiertas, pero con cautela al abrir nuevas.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100

Hasta ahora les he recomendado vigilar de cerca el soporte proporcionado por el hueco de Nvidia en los 17.800 puntos del Nasdaq 100, advirtiéndoles repetidamente sobre la importancia de este nivel, señalando que mientras no se pierda podremos seguir confiando en ver mayores alzas, pero dejando claro que si fuera cedido todo apuntaría hacia el comienzo de una corrección de mercado que, según la regla de la alternancia, dudo que sea tranquila como la que vimos a mediados del año pasado, sino rápida e intensa.

Por otro lado, aquellos perfiles más agresivos, podrían incluso utilizar como referencia de soporte clave a vigilar y, por tanto, de stop, el hueco de la Fed. El cierre de este hueco sería una señal de agotamiento comprador, para lo cual el Nasdaq 100 debería de cerrar una sesión bajo los 18.244 puntos y el S&P 500 bajo los 5.224 puntos.