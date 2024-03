¡Huele a cuerno quemado, pero la tendencia alcista se mantiene!

Desde hace días, tengo la sensación de que algo no cuadra en el mercado. Mi intuición me advierte sobre la posibilidad de una corrección bajista inminente. Si atiendo a la regla de la alternancia, todo indica que podría ser rápida y de cierta intensidad, similar a la experimentada por el Nasdaq 100 el año pasado, cuando cayó desde los 16.000 hasta los 14.000 puntos. Esta precaución me lleva a frenar el ritmo de apertura de nuevas estrategias.

En las últimas semanas, he estado recomendando activamente la compra de acciones de empresas como Biogen, 3M, Montana Aerospace, Nokia, Freeport McMoran, Exxon Mobil, Darling Ingredients, Acciona Energías Renovables, Carnival, Newmont Gold Mining, Nutrien, Devon Energy, Plastic Omnium, RWE, Zebra Technologies, Porsche o Global Dominion. Sin embargo, en este momento, prefiero aprovechar las subidas para recoger parcialmente beneficios en lugar de realizar nuevas compras.

Análisis técnico estratégico del Nasdaq 100

En estas circunstancias, recuerdo con fuerza una de las seis premisas de la Teoría de Dow, la cual considero fundamental: "una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que muestre señales claras de cambio de dirección", junto con la premisa de que "los precios lo descuentan todo".

Si analizo el último movimiento alcista que han experimentado las bolsas desde finales del pasado mes de octubre, solo en una ocasión se puso en duda esta tendencia alcista. Sin embargo, en ese momento, Nvidia vino al rescate, generando un hueco alcista que se mantiene abierto en las principales bolsas mundiales y en la mayoría de las curvas de precios hasta el día de hoy.

Es importante destacar que, mientras el Nasdaq 100 no pierda el soporte de los 17.800 puntos, que corresponde a la parte superior de este hueco, la tendencia alcista seguirá vigente y es probable que las alzas continúen. Sin embargo, desde el punto de vista operativo, recomiendo cautela y esperar a que se forme uno de esos descensos en la marea alcista del mercado antes de volver a recomendar nuevas compras.