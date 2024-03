El comienzo de la semana que han protagonizado las bolsas de Europa en general y el Ibex 35 en particular, ha dejado la sensación -técnicamente hablando- de que una consolidación ronda los parqués continentales. no debería extrañar a nadie. Sobre todo cuando el selectivo español ha experimentado una fuerte subida que lo ha llevado de los 10.000 a los 10.657 puntos durante las últimas once sesiones.

"Pistas que apuntarían hacia esa dirección las encontraremos en cuanto el Ibex 35 cierre una jornada por debajo de los mínimos de la sesión previa, y en este caso, los últimos están en los 10.575 puntos".

Análisis técnico estratégico del Ibex 35

Pese a todo, solamente se pondría en jaque la hipótesis alcista que ve al Ibex 35 ascendiendo hacia los objetivos que encuentra en los 11.000/11.200 puntos (los máximos de 2017), si el selectivo español perdiera el soporte clave de los 9.800 puntos. "Mientras eso no suceda, una eventual caída de corto plazo la vería como una simple pausa en los ascensos", apuntilla Cabrero.

En Europa, para que haya evidencias técnicas que planteen la posibilidad de un techo temporal en las subidas del EuroStoxx 50, lo mínimo exigible es que la principal referencia europea pierda los mínimos de la semana pasada en los 4.913 puntos.

"Si eso sucede se confirmaría el comienzo de un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas que podría llevar al selectivo continental a formar al menos una vuelta atrás o throw back al hueco de Nvidia en los 4.773/4.800 puntos, que podría coincidir con la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre y de enero pasados", advierte Cabrero.

Banco de Japón: 'Compra con el rumor y vende con la noticia'

En la sesión de hoy, el protagonismo recae de manera indudable sobre Japón y su banco central. Sobre todo, después de que la entidad monetaria del país pusiera punto y final a la era de tipos de interés negativos. La medida, ampliamente esperaday descontada por inversores y analistas, ha supuesto un hito en el ámbito macroeconómico, pero no ha generado cambios importantes en el mercado.

El Nikkei ha registrado un ligero descenso en la sesión que no empaña las fuertes ganancias registradas ayer. El yen, por su parte, da continuidad a los descensos que acumula en las últimas jornadas frente al dólar, confirmando una de las máximas de mercado más conocidas, aquella que reza compra con el rumor y vende con la noticia.