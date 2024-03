La portuguesa Galp encuentra una enorme columna de petróleo de alta de calidad en el pozo Mopane-2X en Namibia

La petrolera portuguesa Galp ha anunciado este jueves el hallazgo de una columna "significativa" de petróleo con reservas de alta calidad en uno de los pozos que explora en Namibia, un país africano de grandes dimensiones, muy poco poblado y en el que el petróleo se ha convertido en la gran esperanza de su población. Galp está teniendo gran éxito en sus operaciones. Hace pocos meses anunciaba un hallazgo de otra columna en un pozo cercano al del descubrimiento realizado este jueves.

Esta vez, el hallazgo se produjo en el Mopane-2X (el anterior fue realizado en el Mopane-1X), uno de los pozos que explora en el país africano a través de un consorcio junto a los namibios Namcor y Custos, en el que tiene el 80 % del capital, informó en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa.

La compañía ha asegurado en el comunicado que "la perforación encontró una importante columna de petróleo ligero en yacimientos de alta calidad. La empresa procederá a realizar, hasta principios de abril, una prueba de perforación DST en el pozo Mopane-1X, situado a 8 kilómetros del otro, después de que los análisis confirmasen una extensión considerable de las reservas. Galp seguirá analizando los datos encontrados durante las próximas semanas para estudiar la comercialidad de las reservas encontradas, señaló en el comunicado.

Con todo, Namibia se está convirtiendo en el epicentro petrolero de África (quitándole el protagonismo a Nigeria), al menos en el epicentro de las expectativas, porque hasta el momento el crudo que se extrae es poco. Tras el descubrimiento de Shell y Total Energies de alrededor de 10.000-11.000 millones de barriles de crudo bajo el mar de Namibia, ahora la portuguesa Galp se está convirtiendo en la protagonista de los nuevos hallazgos.

Galp, como operador del bloque PEL 83, obtuvo el año pasado una prórroga de la licencia. La compañía posee una participación del 80% en este activo, mientras que sus socios, National Petroleum Company of Namibia (Namcor) y Custos Investments, poseen cada uno un 10%.

Esta licencia está ubicada inmediatamente al norte del bloque PEL 39 que posee Shell, muy cerca de donde se han producido los grandes descubrimientos de petróleo en el bloque Venus-1, que se cree que podrían albergar miles de millones de barriles, al igual que los hallazgos de TotalEnergies en PEL 56.

El petróleo de Namibia

Namibia es un país situado en una de las regiones más pobres del mundo (tiene fronteras terrestres con Angola al norte, con Zambia al noreste, con Botsuana al este, con Sudáfrica al sureste y sur y con el océano Atlántico al oeste) y pese a tener un vasto territorio (cabe una España y media dentro de sus fronteras) solo cuenta con 2,5 millones de habitantes. Este es un país desértico y de los menos poblados del mundo.

No solo eso, Namibia tiene un PIB per cápita que no llega a los 5.000 dólares, siendo también uno de los países más pobres del mundo. Por ello, estos hallazgos de crudo se han convertido en la gran esperanza del país. No obstante, siempre existen dudas sobre cómo será la gestión de unos recursos tan preciados en un país con unas instituciones débiles.

También corre el riesgo de sufrir el conocido 'mal holandés', que se produce cuando el hallazgo de un recurso natural se convierte en la principal fuente de ingresos y exportaciones, apreciando la moneda y deteriorando el resto de sectores de la economía.

Hace escasos meses se anunció que Shell y TotalEnergies habían descubierto alrededor de 11.000 millones de barriles de petróleo ligero y hasta 8,7 billones de pies cúbicos de gas en la prolífica cuenca de Orange de Namibia, según altos funcionarios petroleros del país.