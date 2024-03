Para ser el casero de una oficina en la Castellana de Madrid o en la Diagonal de Barcelona no hace falta figurar como propietario. Beneficiarse de las opciones que brinda el alquiler es posible también a través de los vehículos de inversión inmobiliaria que se crearon hace una década y a los que tiene acceso cualquier inversor en la bolsa. Estas empresas cotizadas, conocidas bajo el acrónimo de socimi , han revolucionado el sector inmobiliario español y, tras unos años muy complicados, vuelven a convencer a muchos expertos.

Muchas de ellas son sociedades pequeñas, incluso familiares, que invierten en inmuebles residenciales y cuyo objetivo no es tener una amplia base de inversores, por lo que optan por ir a mercados con menores costes en los que hay poca liquidez a la hora de comprar y vender. Otras, en cambio, tienen un tamaño más relevante y sobre todo más liquidez, hasta el punto de que dos de ellas, Merlin Properties e Inmobiliaria Colonial , forman parte del Ibex 35 actualmente. Otras dos, Lar España y Árima Real Estate , también se encuentran en el Mercado Continuo. En total, son ocho de esas más de cien las que superan los 500 millones de euros, aunque algunas apenas mueven dinero. Una de estas grandes por capitalización, Montepino (la socimi logística de Bankinter) , eligió París para cotizar el año pasado. Fuera de España ya hay más de 30, debido a las "mayores facilidades de admisión", según indican desde el propio gestor de la bolsa española en el Libro Blanco con el que intentan potenciar las salidas a bolsa en nuestro país.

En los últimos años se ha castigado mucho a estos vehículos no solo por la subida de los tipos de interés, sino también ante el posible cambio que impondría el teletrabajo en las oficinas y el comercio online en los centros comerciales. Pero José Ramón Ituarriaga considera que estos "relatos" que se pudieron pensar en algún momento son excesivos. " El mercado se ha pasado de frenada. Probablemente, más con las compañías españolas porque además no ha sabido discriminar el mejor comportamiento relativo que se está produciendo aquí. Constituyen una magnífica oportunidad de inversión con unos catalizadores claros: bajadas de tipos y decaimiento de los relatos".

La retribución en metálico al accionista es el principal atractivo de estos vehículos inmobiliarios. Buena parte del retorno viene por esta vía. La rentabilidad por dividendo que ofrecen las dos socimis del Ibex, Merlin y Colonial, se sitúa en el 5,1% y el 5,4% según las previsiones que reúne Bloomberg. En cambio, Lar España se ha caracterizado por dar uno de los dividendos más altos de la bolsa española, rozando casi el 10% (9,8% según las estimaciones actuales). Árima, por su parte, no está repartiendo dividendos aún aunque sí recompra acciones para retribuir indirectamente.

El descuento al que cotizan sobre el NAV es una de las claves antes de invertir. Por las cuatro del Mercado Continuo se paga ahora solo la mitad de lo que valen los activos, a pesar de que se han visto obligadas a reducir este valor en sus últimas presentaciones de resultados. "Son descuentos excesivos. Todavía podemos ver algo más de rebaja de las valoraciones de los activos, pero no hasta lo que descuenta el mercado. Veo una oportunidad en el sector para inversores que sean pacientes", señala el analista de Bankinter.

Otro punto importante es la calidad de los activos y su ocupación. "La diversificación de clases de activos de Merlin le ha permitido adaptarse a las tendencias cambiantes del mercado. A pesar de la crisis del Covid, la demanda de sus activos de oficinas, retail y logística se mantuvo con ocupaciones superiores al 90% e incrementos positivos en renta", indica Javier Beldarrain, analista de Bestinver Securities en un informe. De hecho, la firma ahora está apostando por una nueva vía: la de los centros de datos. En estos momentos tanto Merlin, como Colonial y Lar cuentan con ocupaciones que rondan el 96-97%.

Pero si hay algo que da confianza frente al pasado del sector inmobiliario es el menor endeudamiento. En las socimis se mide a través de la relación préstamo-valor o loan to value (LTV). Esto es la deuda en relación al valor bruto de los activos. La mayoría se impuso límites para no sobrepasar el 50% que en el sector se empieza a considerar un problema. A día de hoy todas tienen controladas sus ratios por debajo del 40%.