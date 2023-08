Merlin y Colonial sortean la crisis de las oficinas: más contratos y menos deuda

Las oficinas de los dos grandes caseros cotizados de España, Merlin y Colonial, sortean los nubarrones que se posan sobre el sector por la influencia de la crisis que viven las oficinas en Estados Unidos y el crecimiento del teletrabajo.

Pero las dos socimis no solo han esquivado los daños colaterales, sino que han logrado un primer semestre con cifras de contratación que en el caso de Colonial marca un nuevo récord en la historia de la compañía y en el caso de Merlin suponen un incremento del 147% respecto al mismo periodo del año pasado.

Por su parte, Colonial explica en sus cuentas que la cartera de activos prime ha capturado "un volumen de contratos en niveles de máximos históricos". Así, han cerrado 54 contratos de alquiler correspondientes a 97.209 metros cuadrados. "Los contratos firmados corresponden a unas rentas anuales de 43 millones de euros de las cuales más de un 50% se han realizado con clientes de los sectores de lujo, media y tecnología, así como consultoría y asesoría", explica la socimi, que destaca que estos resultados comerciales reflejan como la demanda está "priorizando producto de Grado A de máxima calidad en el CBD (Central business district)".

Después de un primer trimestre muy fuerte en contratación para la socimi con 45.860 m2, durante el segundo trimestre "de nuevo se han firmado más de 51.000 m2, la mitad en Madrid y el resto en París y Barcelona. En términos acumulados, un 44% del esfuerzo comercial (42.787m2) corresponde a nuevos contratos firmados, repartidos en los tres mercados donde opera el grupo. En cuanto a renovaciones de contratos, se han firmado un total de 54.422 m2, destacando los 31.159 m2 renovados en Madrid.

Además, la socimi explica que ha registrado en el segundo trimestre del año un crecimiento en las rentas del 7% respecto de la renta de mercado a cierre de 2022 en las rentas firmadas en los contratos de oficinas. El mayor incremento se ha producido en la cartera de París con un aumento del 11%.

Por su parte, la socimi que capitanea Ismael Clemente logró cerrar la contratación de 162.839 metros cuadrados entre enero y junio, lo que supone un importante aumento del 147% respecto a los 65.797 metros cuadrados del mismo periodo del año anterior. Estos contratos equivalen a unas rentas de 127 millones de euros, siendo la parte más representativa de la cartera frente al resto de activos, ya que la socimi, a diferencia de Colonial, opera también en otros segmentos como la logística, centros comerciales o los data center, entre otros.

Del volumen total contratado, 30.046 m2 se corresponden con nuevos contratos y 130.793 m2 son renovaciones. Además, Merlin apunta que ha registrado "una importante subida de las rentas netas like for like del 7,5%", así como un aumento en las renovaciones o release spread del 3,2%, mientras que destaca que la ocupación se sitúa en el 92,3%, lo que supone un aumento de 192 pbs de recuperación desde el cierre de junio del pasado año.

Por mercados, Madrid es el que registra unas mayores rentas que se elevan hasta los 86,2 millones de euros hasta junio, frente a los 21,9 millones de Barcelona y los 17,8 millones de Lisboa

Además de aumentar su actividad de contratación ambas socimis han logrado contener su deuda. En el caso de la socimi que dirige Pere Viñolas, ha logrado reducir el pasivo en 317 millones gracias a la venta de activos, situándose al cierre de junio con un LtV (Loan to Value) de 39% y una liquidez de 2.857 millones. Merlin, por su parte, cerró el primer semestre con un loan to value del 33,9% y una liquidez de 1.034 millo