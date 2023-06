Merlin Properties encadena su mejor racha desde agosto

En las últimas dos sesiones Merlin Properties ha conseguido una subida del 5,7% que permite a la socimi recortar su caída en el año. Y con el arranque de la semana al alza para la acción de la compañía ya encadena cinco sesiones en positivo que permiten a la gestora de propiedades inmobiliarias anotar su mejor racha en la bolsa desde agosto de 2022.

Aún tiene camino por delante para deshacer el recorte del 22% que registra en el parqué este 2023 pero los buenos resultados del primer trimestre están dando sus primeros frutos. Este lunes, la analista de CaixaBank, Sofía Barallat, actualizó su precio objetivo de los 10,3 euros a los 10,45 euros tornando a su vez su recomendación de mantener a tomar posiciones. Con esta revisión, el conjunto de firmas de análisis recogido por FactSet estima que la acción tiene un recorrido por delante medio del 26% hasta el precio objetivo de consenso de los 10,3 euros.

La acción de Merlin se ha visto castigada en bolsa por el actual contexto macroeconómico como el resto de compañías inmobiliarias europeas que se vieron atrapadas entre unos costes de financiación al alza y unos niveles de apalancamiento elevados para afrontar una eventual recesión o, simplemente, la dificultad de obtener liquidez en el corto plazo. Sin embargo, existen diferencias entre las socimis europeas no solo por la situación de su deuda sino también por la tipología de sus activos. De esta forma, no todo el sector está igual de expuesto al riesgo. Por ejemplo, Merlin se enfoca en oficinas, centros comerciales o naves logísticas -por lo que está más diversificada que las grandes inmobiliarias suecas- mientras que su deuda está financiada a tipos de interés fijos, por lo que no se ve afectada por los cambios de política monetaria del Banco Central Europeo.

Al cierre del primer trimestre, la compañía redujo su nivel de endeudamiento (loan to value) hasta el 32,5% gracias, a sus últimas desinversiones. Así, el consenso de mercado considera que cerrará el año con una deuda financiera neta inferior a los 4.000 millones de euros mientras que su beneficio bruto de explotación alcanzaría los 361 millones. Es decir, su apalancamiento cerraría el año por debajo de las 11 veces, según estas previsiones.