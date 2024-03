Mosquera (Gestamp): "Nuestra cartera de pedidos nos permitirá cubrir más del 90% de los ingresos hasta 2028"

Gestamp se ha propuesto consolidar el crecimiento del grupo hasta 2027. En su nuevo plan estratégico contemplan una generación de caja de 200 millones de euros y la recuperación de los márgenes de beneficio. Esto, en el caso del mercado americano, implicaría alcanzar niveles del 11% al 13% de aquí a tres años, según el director financiero de Gestamp, Ignacio Mosquera, hasta equiparar el mismo a la media de todo el grupo. En un entorno volátil para el sector del automóvil, desde la compañía enfatizan en que la cartera de pedidos hasta 2028, de 56.600 millones de euros, no casa con la penalización del valor cotizado de Gestamp.

En las últimas semanas, la acción de Gestamp ha caído hasta los 2,88 euros, mínimos solo superados por los del Covid. ¿Qué explica los actuales niveles de cotización?

Creo que no hay que fijarse tanto en el precio de la acción y sí más en los resultados para ver el verdadero valor fundamental. Ahora Gestamp cotiza por debajo de valor en libros y ofrece una rentabilidad sobre dividendos atractiva a pesar de las subidas de tipos de interés. La penalización es más bien coyuntural. El sector del automóvil gusta menos que otros sectores porque hay más incertidumbre sobre el vehículo eléctrico y sobre la capacidad de crecimiento del segmento de automoción. Es también la situación en general de todas las compañías cíclicas en bolsa.

¿La percepción negativa ha obligado a modificar la estrategia?

En absoluto. La estrategia es la misma: cumplir con los objetivos ya anunciados hasta 2027 y que se pueden ver ya cumplidos en el ejercicio 2023 con cifras récord. Lo que no tiene ningún sentido es que la compañía saliese a cotizar a 5,5 euros en el 2017, con unos ingresos que eran de algo más de 8.000 millones de euros, con una ebitda (beneficio bruto de explotación) que era de 890 millones... Y que este año que hemos hecho más de 12.000 millones de ingresos y más de 1.300 millones de ebitda y todavía el mercado no nos valore como creemos que nos debe de valorar.

El consenso de mercado estima un mayor descuento por PER (veces que el beneficio recoge el precio de cotización) en Gestamp pasando de que te regalen la compañía de 5 veces a solo 3...

Hay que pensar en cuáles son las alternativas en un entorno de volatilidad. El mercado está buscando salir de la complejidad y hace que el sector aparentemente no sea atractivo. Pero la realidad es que nuestra cartera de pedidos de 56.600 millones de euros me va a permitir cubrir más del 90% de mis ingresos hasta el año 2028. Mi posición competitiva se mantiene absolutamente inalterada y tengo presencia en China con jugadores locales y la oportunidad de ser el proveedor para cuando lleguen a Europa. Nuestro riesgo inherente en ese sentido es menor al de otros proveedores.

¿Por qué se estancó el grupo en el cuarto trimestre del 2023?

Venimos de unos años bastante extraños en el mercado de automoción. Rusia, escasez de semiconductores, el Covid, crisis de demanda... La demanda de vehículos se acercaba a los 95 millones y se esperaba llegar a los 100. No se ha llegado y, por lo tanto, está penalizada. Es cierto que el impacto en el tipo de cambio no lo teníamos tan claro pero sí lo que hemos crecido en el año y ya avisamos a los inversores de una ralentización del crecimiento en la segunda parte del 2023.

El mayor problema ha sido el recorte de márgenes de beneficio en el mercado americano. ¿Está esto subsanado?

Yo no diría que están subsanados porque si no no estaríamos en una senda de crecimiento de rentabilidad y no tendríamos que hacer inversiones, como vamos a acometer en la región del NAFTA (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá) en términos de opex (gastos operacionales) y de capex (inversión en capital). Vamos a ejecutar cuatro palancas: una parte enfocada en las contrataciones de personal, otra centrada en la eficiencia operacional, la tercera palanca es un plan comercial de transición a nuevos proyectos y gestión de clientes y por último un programa de ahorro de costes en Estados Unidos y México.

¿Cuándo alcanzará el mercado NAFTA los márgenes ebitda medio de Gestamp?

Prevemos que esos niveles se pondrán al nivel del grupo en 2027, donde vemos los márgenes en el entorno del 11% y 13%. Hay que tener en cuenta que el margen ebitda del grupo excluyendo el del NAFTA este año fue de un 12,6%. Si además descontamos el efecto de las materias primas, por esa subida sustancial que ha habido, lo que estaríamos viendo es un margen del 14% que creemos que es un margen muy bueno para Gestamp.

El objetivo de flujo de caja para 2024 es de 200 millones de euros. ¿No es conservador al haberse superado ya el año pasado?

En 2024 el mercado va a decrecer. El 2023 anotó un fuerte crecimiento hasta los 90,3 millones de vehículos y en 2024 se prevé 89,9 millones. Para 2027 se esperan casi 95 millones de vehículos producidos. El hecho de decir que nosotros vamos a crecer por encima de lo que lo hará el mercado, aunque sea a un dígito simple, representa que estamos creciendo y capturando cuota de mercado. Además, esto pasará en un año en el que seguirá habiendo volatilidad porque la penetración de vehículo eléctrico todavía no se sabe cómo se va a conseguir, aunque el objetivo esté claro.

Con esos problemas de volatilidad, ¿el crecimiento de Gestamp está garantizado más allá del medio plazo?

Nuestro plan de negocio es a medio y largo plazo. Nuestro margen ebitda se mantendrá plano en estos años de transición en donde nos enfocamos en la excelencia operacional en NAFTA y en el resto de divisiones. El enfoque es compensar la subida de costes de la inflación. Planeamos aumentar nuestro margen ebitda entre 150 y 190 puntos básicos hasta 2027. Y creemos que todavía hay oportunidad de crecimiento por absorción de costes fijos e incremento de ingresos.

¿Cómo se protege Gestamp al tipo de cambio de las principales divisas del mercado?

Nuestro negocio tiene una cobertura natural. Gestamp es una compañía multinacional y cuando uno opera en todos los mercados está expuesto a la volatilidad en tipos de cambio. Pero al final nuestros ingresos y costes están denominados en moneda local, con lo cual nuestro riesgo es traslacional y no transaccional, por lo que lo puedes compensar. Este año pasado se produjo algo más puntual derivado a nuestra presencia en regiones con hiperinflación como puede ser Argentina o Turquía. Sí hacemos además coberturas de divisa pero son puntuales, no estructurales.

El mercado baraja que los tipos de interés en Europa y Estados Unidos no van a cambiar hasta junio de 2023, ¿recogéis estas estimaciones en vuestro plan?

Sí lo tenemos recogido en nuestro presupuesto. En el guidance que hemos presentado recientemente tenemos en cuenta los tipos de cambio actuales y las expectativas actuales.

La rentabilidad por dividendo de la compañía en la actualidad es del 6%. Manteniendo el payout y previsiones de ganancias se va al 9% en 2025...

No tengo ese cálculo, pero no debe andar desencaminado. Nuestra política de dividendo se mantiene inalterada con un 30% de payout. Esto es otra oportunidad que consideramos atractiva aunque sea solo pensando en el rendimiento por dividendo frente a los actuales tipos de interés por encima del 4% en Europa.

¿Se podrá mantener un ratio de apalancamiento por debajo de las 1,5 veces de deuda neta frente ebitda?

Venimos de reducir el endeudamiento en 700 millones de euros en términos de deuda bruta. Hemos pasado por la época Covid y la caída de número de vehículos. Ahora, la inversión busca mayor rentabilidad en Gestamp y hemos generado más caja. Nuestro endeudamiento es sano, nos permite mitigar las subidas de tipos de interés y mantendremos este ratio deuda neta entre ebitda entre 1 y 1,5 veces. Es nuestro objetivo.

¿Siguen siendo los clientes europeos y los americanos la prioridad o hay un enfoque por el fabricante asiático?

Estamos con todos. Acompañamos a todos en su transición al vehículo eléctrico o si han nacido con el eléctrico acompañamos en su expansión. Tenemos proyectos atractivos en la zona NAFTA donde somos uno de los proveedores clave porque hemos realizado fuertes inversiones allí. Eso nos permite ganar cuota de mercado. En Europa somos el líder del mercado. Y luego si vamos a Asia no podemos mirar Asia en general, hay que ir a lo particular. En China no aportamos valor al coche eléctrico porque son tecnologías que se compite por precio. No es rentable y de momento no queremos estar. Nosotros crecemos en Asia a partir del I+D. Cuando esos jugadores chinos entren en otros mercados nos verán a nosotros como proveedor que ya les da buen producto o servicio en su mercado local.

¿Se alcanzará la cifra de los 100 millones de coches producidos?

Yo creo que sí. Pero simplemente porque tú tienes un parque móvil que es cada vez más antiguo. Cada vez es más interesante la movilidad, hay mayor crecimiento económico, tienes un índice de penetración de vehículos en India muy bajo... La rotación de vehículos en Norteamérica y Europa es necesaria porque te lo está exigiendo la legislación a favor de la sostenibilidad.

¿Seguís aspirando a tener una exposición equitativa en Europa, Asia y América?

Es una ambición que mantenemos. Nuestra presencia en Europa sigue siendo la superior pero mantenemos la intención de incrementar el crecimiento en Asia y Norteamérica.

¿Gestamp crece en Asia al ritmo que esperabais?

Nunca es suficiente. Pero es cierto que la coyuntura en países como India dan ahora una oportunidad de mayor crecimiento para Gestamp. Es similar en China, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente. Pero con el entorno de volatilidad actual el sector de la automoción es prematuro definir cuándo se alcanzará esta exposición equilibrada entre el mercado europeo, el asiático y el americano.