Solaria y Acciona Energía rebotan un 10% aunque aún colean en el año dentro del Ibex 35

Las acciones de las compañías vinculadas a la energía siguen un mismo patrón en 2024, que se agrava en el caso de las enfocadas en las alternativas renovables con drásticos desplomes. Pero desde que comenzó marzo se ha producido un rebote que llevan a Solaria y a Acciona Energía a subir un 10% de media. Es decir, lideran las alzas dentro del Ibex 35 desde el primero de mes aunque siguen estando a la cola del selectivo en lo que va de año.

El derrumbe de Solaria en 2024 roza el 35% mientras que el de Acciona Energía se sitúa en el 22%. Solo Grifols acusa una caída superior a las dos anteriores dentro del Ibex 35, cede más de un 50%, aunque la causa de su desplome responda a un caso particular. No obstante, el actual rebote, que coincide con un selectivo marcando nuevos máximos, se produce en un contexto particular en el que los expertos aún no consideran que las valoraciones estén alineadas con los precios de cotización, lo que todavía no presenta como una oportunidad de compra, como señalan los expertos de firmas como Renta4.

La cotización de estos dos valores españoles de la energía verde reflejan con exactitud la evolución de las expectativas de tipos de interés en Europa, que han pasado de un drástico y rápido ajuste a solo 75 puntos básicos a la baja para 2024 en menos de tres meses, como baraja el mercado. Compañías como Solaria y Acciona Energía precisan de inversión para llevar a cabo el montaje de nuevos parques eólicos y solares. Y un entorno de tipos altos eleva sus costes de financiación y espolea su deuda.

El mejor ejemplo es la evolución de estas dos acciones desde octubre del año pasado. Al cierre del año pasado se esperaba que el Banco Central Europeo relajase su política monetaria más de lo que se espera ahora (mejores condiciones de financiación y ratios de deuda a la baja). En las últimas semanas el consenso de mercado que recoge FactSet recortó su expectativa de beneficios para el conjunto del 2024 así como elevó la deuda financiera neta esperada al cierre del ejercicio. Si al comienzo del año se esperaba que Solaría cerrase su ratio de deuda neta entre beneficio bruto de explotación en las 5,3 veces ahora sube a las seis veces. Y en el caso de Acciona Energía pasa de las tres veces a las 3,5, según FactSet.

Eso levantó el precio de las acciones de Solaria y Acciona para después deprimirlas hasta los 11 y 19 euros por acción, respectivamente, en los últimos pasos de febrero. Ahora el mercado casa con el plan recién confirmado por el Banco Central Europeo y esto acerca los precios por acción de Solaria y Acciona Energía a la línea de las valoraciones de los expertos.

No obstante, los precios de la energía a la baja en el 2024 aún no han tocado suelo y eso mantiene en revisión el precio objetivo de varios analistas. "Las guías nos parecen elevadas a la vista de los precios actuales (disminución del 48% en 2023 y del 43% en enero/febrero)", explicaron desde Bankinter tomando el ejemplo de Solaria.

"La normalización del precio de la energía tiene un impacto estructural en la valoración del negocio por lo que, en nuestra opinión, las caídas registradas en la cotización no suponen una oportunidad de compra", explicó el analista de Renta4, Eduardo Imedio. Con todo, y a pesar del actual rebote, ambas cuentan recorrido por delante sobre el parqué. El consenso de expertos sitúa el precio objetivo de Solaria en los 17 euros lo que supone un potencial cercano al 40% desde los precios actuales. En el caso de Acciona Energía la referencia de los expertos se sitúa en los 28,48 euros que implicaría un margen de mejora de un 30%. Es decir, los expertos extienden el rebote un 35% de media.