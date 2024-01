Los mejores fondos para mitigar la caída de las renovables en bolsa

El año no ha empezado bien para las cotizadas dedicadas a las energías renovables, que ya vivieron un 2023 complicado en el parqué. El índice de referencia del sector, el S&P Global Clean Energy Index, retrocede algo más de un 12% en este arranque de 2024. En un contexto marcado por las tensiones geopolíticas debido a los ataques en Oriente Medio, los inversores han mirado más hacia el petróleo (que repunta algo más de un 3% en lo que llevamos de enero) que hacia las renovables. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

Dentro del índice español de referencia, el Ibex 35, Acciona Energía y Solaria encabezan los descensos en lo que llevamos de año, con descensos que en ambos casos son de doble dígito (Solaria ronda ya el 23% de caída, tras un tremendo rally alcista a finales de 2023). Únicamente las supera, con su desplome en bolsa, Grifols, que se ha visto sumida en una espiral bajista debido al escándalo Gotham.

En un escenario complicado, los fondos de inversión enfocados específicamente en este sector no logran escapar a las pérdidas en el inicio de 2024. Pero, aún así, un buen puñado de ellos logra batir al S&P Global Clean Energy y minimizar los descensos. Destacan el Invesco Energy Transition Fund E (EUR) Acc, el LO Funds - Future Electrification EUR PA Accumulating y el Vontobel Energy Revolution C EUR, que moderan las caídas por debajo del 4%. En la lista de los 10 mejores fondos dentro del segmento de energías alternativas de Morningstar se cuela también un producto español, el Ibercaja New Energy A FI, que cede un 4,5%. Ya fuera del top 10, otro producto español, el Renta 4 Megatendencias Ariema Hidrógeno y energías sostenibles FI, también bate al índice S&P Global Clean Energy, al retroceder un 8,4% en 2024 (con datos de Morningstar a 16 de enero).

Más allá de lo que estén haciendo en este arranque de año, los fondos de energías alternativas (según la etiqueta de Morningstar) acumulan un descenso anualizado a 2 años del 9,5%, y del 15% a 1 año. ¿Qué debe hacer el inversor que ya haya aguantado estas pérdidas y que esté viendo cómo 2024 empieza con nuevos descensos?

No puede olvidarse que el sector de las energías limpias -particularmente, el español- tiene buenas perspectivas. La inmensa mayoría de las cotizadas vinculadas a las renovables (Acciona Energía, Grenergy, Audax, Ecoener...) lucen recomendaciones de compra por parte de los analistas del consenso que recoge FactSet, y buenos potenciales. A nivel global, el índice Clean Energy tiene un potencial del 31% (frente a un 23% para su homólogo de energías sucias, el S&P Global Oil Index, según Bloomberg.

Ese inversor que ha asumido ya pérdidas de dos dígitos "debe aguantar" su posición, opina Lluís Peralta, gestor de fondos en GVC Gaesco. "Las renovables han estado corrigiendo mientras ha durado la incertidumbre respecto al nivel al que iban a llegar los tipos de interés. Al tocar techo los tipos, han rebotado fuerte. Ahora todavía queda incertidumbre respecto el ritmo de bajadas de tipos de los bancos centrales. A medida que haya visibilidad con los bancos centrales deberían seguir subiendo a niveles más cercanos a su valoración", explica. La compañía preferida por Peralta dentro del sector, y su principal posición dentro del mismo, es Grenergy: "Aparte del escenario de tipos, para el sector también es importante que las empresas cumplan sus guías de instalación de megavatios (Mw) y cierren PPAs (Power Purchase Agreements, acuerdos o contrato de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor)". En este sentido, añade, "Grenergy tiene visibilidad para 2025 y 2026, además de haber diversificado muy bien su exposición geográfica y estar más avanzada en la implantación de baterías", detalla.

Bien distinta es la opinión de Víctor Alvargonzález, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Nextep Finance, que considera que el inversor que ya ha sufrido pérdidas con sus fondos de renovables "debería sustituir esa inversión por cualquiera de las muchas inversiones atractivas que ofrece actualmente el mercado, salvo que piense que vaya a subir mucho el precio del petróleo, el gas natural, o ambos". En el mercado, las energías alternativas compiten con las energías fósiles, de modo que cuando cae el precio de estas últimas caen, se convierten en la alternativa barata a la energía alternativa y no contaminante. "Veo difícil que el precio del petróleo suba a medio plazo, teniendo en cuenta que Rusia se ha saltado todas las sanciones y está inundando el mercado, la OPEP está muy tocada -precisamente porque muchos de sus miembros quieren vender petróleo ruso bajo cuerda porque se llevan un gran margen por no hacer nada [...]- y EEUU ha incrementado significativamente su producción. No parece un buen escenario para una fuerte recuperación del precio del petróleo y, por lo tanto, va a ser difícil que se produzca una clara mejora en la cotización de todo lo relacionado con las energías alternativas", resume.