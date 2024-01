La caída de las grandes de las renovables en bolsa resucita su potencial alcista

Las energías renovables están viviendo un difícil arranque de año en el parqué, después de un 2023 que ya fue complicado por el contexto de altos tipos de interés. En España, los dos grandes exponentes de este sector inician 2024 con fuertes descensos en bolsa: se trata de Solaria, que retrocede más que ninguna otra, al dejarse en torno a un 9,1%, y de Acciona Energía, que se deja un 7,5%, aproximadamente. Ambas son, de hecho, las dos firmas más bajistas del Ibex 35 en las cuatro sesiones bursátiles que llevamos de 2024. Si abrimos el foco y miramos hacia el conjunto del Mercado Continuo, las dos peores también son estas mismas compañías, y la que las sigue, como la tercera más bajista, es otra compañera del sector: Grenergy. Visite el portal especializado elEconomista ESG.

Estos descensos generalizados entre las cotizadas verdes se producen en unos días en los que el petróleo se ha visto parcialmente espoleado por el aumento de la tensión geopolítica en Oriente Medio, después del atentado que se ha producido en Irán, que ha sido reivindicado por el Estado Islámico.

Las caídas en bolsa han resucitado un potencial que, en el caso de Solaria, estaba ya prácticamente agotado. La compañía, dedicada a desarrollar y gestionar plantas fotovoltaicas, tiene por delante, tras las últimas caídas, un recorrido al alza del 16,4% hasta su precio objetivo. Hace sólo un par de semanas, ese potencial no llegaba al 5%. Solaria aprovechó como nadie el rally que experimentó el Ibex en la recta final del año, y se disparó más de un 34% en cosa de dos meses. La compañía luce, al igual que todo el sector verde, una recomendación de compra por parte del consenso de mercado que recoge FactSet. Le puede interesar: El potencial de las empresas renovables duplica el de la bolsa española.

El caso de Acciona Energía es algo distinto, ya que ella no se enganchó con tanta fuerza al rally del Ibex, de modo que no se había comido tanto potencial. Aún así, su descenso en bolsa en este arranque del año le ha permitido elevar su recorrido al alza desde el 17% que le pronosticaban los analistas hace dos semanas hasta el 28% que roza a día de hoy.

En un informe reciente, Eduardo Imedio, de Renta 4, advertía sobre Acciona Energía: "Pese a la mayor inversión y endeudamiento del inicialmente previsto, no apreciamos un ritmo de instalación de nueva capacidad superior al proyectado inicialmente, e incluso creemos que la compañía podría no alcanzar el objetivo de 1.800 MW instalados en 2024, objetivo que a comienzos de año era superior a los 2.000 MW". Recomendaba mantener, teniendo en cuenta que su cotización recogía "adecuadamente las perspectivas de crecimiento en este desafiante contexto financiero".

Por su parte, Grenergy, que como decíamos también se cuela entre las peores en bolsa en el inicio de año, al dejarse algo más de un 6%, debería subir algo más de un 22% para alcanzar el precio justo que establecen para ella los analistas del consenso de mercado que recoge FactSet.

Más allá de las dos grandes firmas verdes del Ibex 35 y de Grenergy, el segmento de las energías limpias cuenta en España con otros exponentes cotizados de pequeña capitalización que también lucen consejos de compra por parte de los analistas, así como potenciales atractivos. Destaca Soltec, compañía especializada en la fabricación e instalación de seguidores solares, que ha caído en bolsa en torno a un 5,5% en estos primeros compases del año, lo que sitúa su potencial como el más abultado del sector, al filo del 73%.

Con recorridos de doble dígito encontramos todavía a Audax Renovables y a Ecoener, la primera con un 45% por delante, y la segunda con un 44%.

Es destacable que estos potenciales que ofrece el sector verde español supera con creces a los de la mayoría de los grandes exponentes europeos. El de la italiana Enel no llega al 14%, mientras que el de la francesa Neoen se queda en el 12%. Algo mejor ven los analistas a la portuguesa EDP Renovaveis, a la que pronostican un alza en el parqué del 19% en los próximos 12 meses.