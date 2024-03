Gonzalo Recarte (Cobas AM): "Pensaba que nos iban a copiar nuestro modelo de comisiones a la baja"

Gonzalo Recarte ha accedido oficialmente a la dirección general de Cobas AM a principios de año, pero ya llevaba tiempo coordinando de manera oficiosa a los diferentes equipos de negocio de la gestora fundada por Francisco García Paramés, que este año cumple su séptimo aniversario, con 28.000 clientes y cerca de 2.000 millones de euros de patrimonio, entre fondos y planes de pensiones. Para premiar la fidelidad de sus partícipes más antiguos, hace unos años la firma estableció un sistema de traspaso automático a clases más económicas según el tiempo de permanencia, hasta llegar al 1% de comisión de gestión, un porcentaje que ya afecta a una cuarta parte del volumen de activos de la gestora.

Muchos interpretaron su nombramieto como director general de Cobas como que ahora Paramés tendría más tiempo para dedicarse a las estrategias de inversión.

No es así. Yo llevaba dos años dirigiendo el área de negocio y coordinando los distintos equipos, solo que ahora lo hemos oficializado. Francisco siempre ha liderado las inversiones, y yo ahí nunca me he metido ni lo voy a hacer ahora. Nuestro modelo de comercialización es y va a seguir siendo muy diferente a la competencia, eso no va a cambiar, no hacemos como algunas gestoras independientes que comercializan a través de la banca. Nuestras líneas estratégicas van a ser continuistas y queremos hacer una labor de concienciación para que nuestros clientes entiendan bien lo que hacemos y por qué lo hacemos.

Creo que hemos sentado las bases de lo que va a ser la gestora en los próximos diez años, con una estructura de costes mucho más optimizada, y con un equipo de inversiones donde el proceso está muy institucionalizado y asentado. Es muy improbable que tengamos situaciones como las que vivimos los dos primeros años.

¿Se refiere al peso que llegó a tener Aryzta, por ejemplo?

Arytza no ha sido una inversión tan mala como podría parecer. Al final, el valor ha multiplicado por siete desde mínimos y eso nos ha permitido, con la cartera ya construida, hacer una redistribución de pesos para generar valor, aunque no sea en ese valor en concreto.

¿Han aumentado el peso en Grifols aprovechando las caídas?

Yo no tengo la información de si hemos comprado o no porque no lo puedo saber por compliance. Lo sé siempre a posteriori, pero seguimos confiando en el valor.

¿Cómo surgió la idea de ir bajando la comisión de gestión al 1% para los clientes más antiguos?

Desde que Paramés montó la gestora quiso 'democratizar' la inversión. Tenemos 28.000 clientes y en Cobas se puede invertir desde 100 euros. Si a un cliente le pido paciencia, qué menos que haya una alineación de intereses también en cuanto al precio que paga. Queremos que crezca con nosotros como inversor. Y ese crecimiento se produce en la medida en la que va construyendo una relación con nosotros. Tiene sentido que si yo le pido paciencia, le remuneremos. Y la única manera que tenemos de hacerlo más allá de la rentabilidad es con las comisiones de gestión.

¿A cuántos partícipes beneficia ya?

El número varía cada día, porque el traspaso es automático, pero tendremos en torno a una cuarta parte del patrimonio. A nosotros nos ha supuesto renunciar a un margen del 46% en comisiones, que es una barbaridad para una gestora independiente, y hemos tenido que afrontar una reestructuración de costes, todo para premiar a nuestros partícipes. Pero es que no queremos crecer por crecer, queremos que el cliente se sienta cómodo y poder gestionar tranquilamente su dinero, sin entradas y salidas que afecten a la gestión, porque comprenden nuestra filosofía de inversión. De hecho, nuestro límite de capacidad de gestión se encuentra en los 4.000 millones de euros, que significaría doblar nuestro volumen actual y que es justo el potencial que tienen nuestros fondos por revalorización.

Esta estructura de comisiones no ha sido imitada.

Yo pensaba que la competencia nos iba a copiar el modelo. Pero igualmente queremos que la gestión independiente siga creciendo en España, porque aportamos valor y hay muchas firmas haciéndolo bien, y todavía quedan muchos inversores que no nos conocen. Muchas veces desde el mercado nos quieren confrontar, pero todos compartimos muchísimos clientes y lo mejor que nos puede pasar es hacer las cosas bien, porque así saldrán más partícipes de los fondos de los bancos. Y ese 1% de comisión tiene un efecto de bola de nieve sobre la rentabilidad anualizada a diez años, que muchas veces los clientes no perciben.

¿Pero cómo cree que pueden seguir atrayendo a más partícipes? Porque parece que los clientes más informados ya están invertidos en las gestoras 'value'.

Como decía antes, no queremos crecer por crecer. Sería muy fácil llegar a acuerdos de distribución, como hacen otras gestoras. Pero nosotros no pagamos retrocesiones, y eso permite una mayor estabilidad de nuestro patrimonio, porque precisamente nuestro cliente actual entiende muy bien lo que hacemos y confía en el equipo gestor y sabe en qué está invertido. Y el contacto con el cliente no es a través de un agente o un banquero, sino de nuestro equipo de relación con inversores. A mí no me sirve nada que entren ahora 500 millones de euros cuando no tengo la certeza de si el año que viene van a estar porque se mueven únicamente por la rentabilidad...

Entre los productos indexados que compiten por precio y los vehículos de mercados privados que compiten por rentabilidad, ¿en qué lugar queda la gestión activa?

Nosotros tenemos la gran desventaja de que nuestro valor liquidativo es diario, mientras que en el private equity los clientes no se enteran de la volatilidad y les da tranquilidad. Pero yo no sé qué valoraciones estarán pagando, algo que nosotros sí podemos saber. Cuando invertimos en un valor, en realidad estamos comprando una parte de la compañía, invertimos en ella como si la fuéramos a comprar entera, con la ventaja de que al ser un mercado cotizado se generan ineficiencias de precio que aprovechamos. En un mercado de private equity esas ineficiencias son menos claras, así que prefiero mil veces la gestión activa por la ventaja de la liquidez, de la valoración y de que hay muchos más agentes participando en el mercado.

Respecto a los indexados, a mí cuando me preguntan prefiero comprar a PER siete que a PER 25, como ocurre en la bolsa norteamericana. A nosotros jamás nos habrán escuchado decir que Amazon o Tesla son malas compañías, pero están caras, porque están descontando crecimientos del 20%-30% durante los próximos diez años... Pero son maneras de ganar dinero diferentes.

¿Se han planteado reorganizar la gama de fondos, prescindir del fondo de bolsa ibérica, por ejemplo?

En los fondos de Luxemburgo ya hemos hecho esa reestructuración, al cancelar hace dos años el fondo Ibérico, porque no veíamos apetito en el inversor extranjero por España. Y probablemente hagamos algo más, porque al final nuestra estructura luxemburguesa está pensada para el mercado internacional y con un patrimonio de 150 millones, para determinados inversores es un volumen pequeño. Sería preferible tener un producto de 100 millones que uno de 70 millones y otro de 40 millones. Estamos analizando qué implicaciones tendría, pero no sería a corto plazo de todas formas.

¿Y el fondo de bolsa española?

En España sí nos gusta tener una estrategia ibérica. Para empezar, porque Francisco empezó gestionando bolsa ibérica y sobre todo, porque el coste de análisis de las compañías, que son tan pocas que las conocemos de memoria, no requiere un gran esfuerzo, es muy fácil gestionarlo. Nos ayuda a entender muy bien las dinámicas del mercado español y a encontrar oportunidades para nuestro buque insignia, que es el Cobas Selección, que siempre tiene entre el 10% y el 15% en Iberia. De hecho, es más grande por volumen la parte ibérica del Selección que el propio Cobas Iberia. Y al final se trata de nuestro círculo de competencia.

¿Cómo van sus fondos de pensiones en captaciones?

Ya gestionamos 120 millones en planes de pensiones y nuestro siguiente objetivo es llegar a los 150 millones en todos nuestros productos. Nuestra estimación es crecer a doble dígito de aquí a los próximos años, aunque seguirá siendo una parte porcentual pequeña de nuestro volumen máximo gestionado.