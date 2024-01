Paramés se centrará en la inversión y nombra a Recarte director general de Cobas AM

Cambios en la estructura organizativa de Cobas AM, la gestora fundada por Francisco García Paramés tras su salida de Bestinver hace casi diez años. Gonzalo Recarte, que hasta ahora asumía la responsabilidad comercial, será el nuevo director general de la firma, oficializando algo que hasta ahora ocurría de manera oficiosa y que busca reforzar las distintas áreas de negocio, según señala la gestora en una nota de prensa.

"Este nombramiento surge de un proceso natural de la compañía donde Gonzalo ya venía ejerciendo estas funciones de forma oficiosa. Esto me permite seguir completamente centrado en las inversiones de la gestora con el objetivo claro de hacer crecer, como lo venimos haciendo los últimos 30 años, los ahorros de nuestros coparticipes a la vez que se refuerzan las áreas de negocio. Tras un comienzo difícil en Cobas, estos tres últimos años hemos sentado las bases de lo que deberían ser los próximos años", explica Paramés en el comunicado, quién seguirá ostentando los cargos de presidente, CEO y director de inversiones de Cobas AM.

Como señala él mismo, no han sido años fáciles para la gestora, que maneja 1.669 millones de euros, entre fondos y planes, según los últimos datos de Inverco, con cifras de cierre de 2023, algo más de la mitad de lo que gestionan sus antiguos compañeros de Bestinver, ahora en Azvalor, con 2.588 millones.

Parte de esta falta de volumen de activos se debe a los datos irregulares de rentabilidad de sus fondos. Mientras el Azvalor Internacional logra 13,95% anualizado a cinco años, el Cobas Internacional obtiene un 6,10% en el mismo período. Su fondo de bolsa española, el Cobas Iberia, sí que queda algo por encima del Azvalor Iberia: un 3,19% anualizado a cinco años frente a un 2,98% del fondo gestionado por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad.

Como otras firmas value, la gestora de Paramés también cuenta con planes de pensiones, el Cobas Global y el Cobas Mixto Global, aparte de uno de empleo, el Cobas Empleo 100 y otro simplificado, el Cobas Autónomos. Un nicho de negocio que las gestoras independientes están impulsando para competir con las grandes entidades financieras en un momento en que el Gobierno quiere impulsar los planes de pensiones de empleo.

La gestora de Paramés fue una de las pioneras en reducir la comisión de gestión de sus fondos según el tiempo de permanencia de los partícipes, cambiándoles automáticamente de una clase con comisión más alta a otras más reducidas según transcurren los años, hasta alcanzar el 1% de comisión para los que alcanzan los siete años de antiguedad. Esto significa una rebaja de 75 puntos básicos desde que comienzan a invertir en los fondos de renta variable de Cobas, ya que el Cobas Renta aplica siempre un 0,25%.

Recarte se incorporó al grupo Santa Comba, el holding del que cuelga Cobas AM, en 2017 como director ejecutivo y cofundador de Value School, la iniciativa de educación financiera del grupo, al tiempo que formaba parte del comité comercial de la gestora. Posteriormente ocupó el cargo de director comercial de Cobas AM. Con anterioridad, ocupó diversos puestos de responsabilidad en entidades como Telefónica, Saxo Bank, Andbank-Inversis, Auriga e Intermoney Valores.

"Estos siete años hemos ido construyendo una cultura empresarial que trata de poner siempre al participe en el centro de nuestras decisiones. La estructura de comisiones, así como los nuevos productos y plataformas, son una prueba de ello. Este seguirá siendo nuestro objetivo y para ello buscaremos la excelencia en todos nuestros procesos", asegura Recarte.