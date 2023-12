El fondo de bolsa internacional de Panza se pone por delante de Cobas y Azvalor

Este año la Liga Global está catapultando a los fondos de bolsa internacional que incluyen una parte importante de su cartera en firmas del sector tecnológico, como es el caso del GPM Gestión Activa Cirene Capital, Rural RV Internacional Estándar o Bulnes Global A, que son los mejores vehículos españoles dentro de la clasificación de elEconomista.es, con rendimientos superiores ya al 25% en el año, con datos de Morningstar a 28 de noviembre.

Este componente tecnológico también está ayudando al EDM Renta Variable Internacional, al B&H Acciones o al Miralta Narval Europa A, que incluyen en su cartera a varias de las grandes firmas del sector más conocidas, algo que también sucede en menor medida con Bestinver Internacional, que entre los value españoles más conocidos es el que mejor se posiciona dentro de la Liga Global, con un 16,37% de rentabilidad en el año.

¿Y dónde se encuentran el resto de firmas de estilo valor reconocidas por la mayoría de los inversores? En el ranking de la clasificación de elEconomista.es hay que descender a la centésima posición para encontrar a Panza Inversiones, el fondo gestionado por Beltrán de la Lastra, que ofrece un 11,1% de revalorización, muy por encima al 5,97% del Cobas Internacional gestionado por Francisco García Paramés o el 5,46% del Azvalor Internacional, en manos de Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, porcentajes que les sitúan en el 180º y en el 190º lugar de la Liga Global, de los 260 vehículos de inversión que la componen, de los que más de un centenar son españoles.

Más cerca del fondo de Panza se encuentran Horos Value Internacional, que logra un 9,95%, o Hamco Global Value Fund, con un 8,86%. Pero hay otros fondos de este estilo que se encuentran por debajo de los fondos estrella de Cobas. Es el caso de Muza, que ofrece un 5,56%, o Valentum, que solo gana un 5,51%. Se da la circunstancia de que el fondo de gestores de Azvalor, el Azvalor Managers, bajo la supervisión de Javier Saénz de Cenzano, logra mejor resultado que el fondo de bolsa internacional emblemático de la casa, ya que se revaloriza un 8,93%. Y entre los peores quien no levanta cabeza es el Belgravia Value Strategy A, que cae un 7,7%