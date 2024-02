Azvalor advierte de tres riesgos que el mercado no está valorando adecuadamente

Azvalor, la gestora fundada por Álvaro Guzmán y Fernando Bernad, subraya en su última carta semestral tres riesgos que el mercado no está valorando adecuadamente y que se han convertido en narrativas que propician el comportamiento irracional de los inversores, como la inteligencia artificial.

Las compañías fabricantes de microchips siguen cosechando el favor de los inversores, como se ha podido comprobar tras los resultados de Nvidia, capaces de mover el mercado como si se tratara de un dato macro. Y es que la narrativa de que la "inteligencia Artificial lo va a cambiar todo", desde procesos productivos hasta formas de trabajo, como señalana los gestores en su carta, se encuentra detrás de esta revalorización, sustentada en cifras pero también en las expectativas creadas por los inversores. "Recordemos a finales de los 90 que, pese a que Internet iba a cambiar el mundo (¡como así fue!), eso no impidió una caída del 80% del índice tecnológico Nasdaq. Quien compró con la euforia, ¡tardó 15 años en recuperar su inversión!", advierten en Azvalor.

La gestora también señala a la gestión pasiva, que en EEUU ya ha superado en volumen a la gestión activa, como otro de los posibles errores a evitar, pese a su bajo coste. "Hoy todos piensan que la inversión en índices es la mejor opción (diversificación a buen precio). Nuestra visión es la opuesta: el precio del S&P es caro y no hay tal diversificación (el peso del top7 alcanza casi el 30%)", subrayan, en referencia al peso de los siete magníficos de la tecnología en el índice norteamericano.

Muchos inversores que invierten en ETF o fondos indexados a la bolsa mundial, como el MSCI World, uno de los más representativos, ignoran que gran parte del peso lo tienen también las compañías norteamericanas, entre las que las grandes tecnológicas acaparan gran parte del porcentaje de representatividad.

Los gestores de Azvalor no se olvidan de "un riesgo propiamente macroeconómico" como es "el alto peso de la deuda pública en Occidente", algo que el mercado ha asimilado dentro de una normalidad pero que adquiere tintes inquietantes en un proceso de normalización de tipos de interés. "Oímos que la deuda ya sabemos que no se paga nunca, pero no es tan sencillo. [...] La fragilidad de las economías se eleva exponencialmente cuando los ratios de deuda sobre PIB superan el 100%. Y el margen de los estados para tapar todos los problemas se reduce. Nosotros tenemos esto en cuenta en nuestras previsiones a nivel de cada empresa, pero pensamos que el mercado, como agregado, no lo está valorando como debiera", previenen en la firma.

En la carta semestral, aparte de repasar los movimientos que han realizado en cartera en la segunda aprte del año pasado, los gestores recuerdan que los inversores que llevan desde el principio en la firma "han multiplicado su dinero por 13 veces entre marzo de 2003 y el cierre de 2023. Y esto a pesar de dos caídas del 50% entre medias", explican, y reiteran que "las caídas con nosotros son temporales y siempre se logran superar. En los últimos veinte años hemos logrado el 13% anual. La relación precio/valor actual, nuestro indicador clave para ver lo que nos espera, indica retornos no muy lejanos a esta cifra. Mirando a futuro nuestra propuesta es invertir en renta variable las cantidades que no vayamos a necesitar en los próximos 5 o 7 años".