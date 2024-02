Cada punto de subida no es un clavo más del ataúd

Indiscutiblemente la masa madre de la sorprendente subida de la bolsa se sustenta en muy pocos valores en 2024. Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon y Alphabet son las responsables de dos terceras partes del alza del S&P 500 y las seis compañías europeas que más peso tienen aportan el 50% de los puntos netos del Stoxx 600 en lo que va de 2024. Si se añade a esto que más de la mitad de los valores de ambos índices arrastran pérdidas en el año se entiende la enorme asimetría de mercado que se está produciendo.

Es lógico que ante una subida excesiva se produzca una corrección. Pero el globo se desinflará. No estamos ante una burbuja que vaya a pinchar. Para los que piensan que por cada punto que ganan los índices están poniendo un clavo más de su ataúd creo que están confundiendo una corrección, que se producirá, porque siempre se producen; con el pinchazo de una burbuja que no existe.

La bolsa está cara, pero no en precios de burbuja. Por el S&P 500 se paga hoy un multiplicador de beneficios un 20% superior al dato medio de los últimos veinte años y un 10% sobre el de la década reciente. Pero es que si se cumplen las positivas previsiones de mejora de ganancias para el año que viene -que están creciendo y no disminuyendo-, el exceso en el multiplicador de beneficios que se paga deja al principal índice estadounidense sobrevalorado en un 10% respecto al PER medio de los últimos 20 años y a una justa tasación respecto a los últimos 10 años.

Extrapolar el escenario americano de una posible burbuja a Europa ya es una locura. El EuroStoxx cotiza con descuentos de doble dígito en su multiplicador de beneficios a una y dos décadas, entre el 10% y el 20%, pese a haber abierto una clara tendencia alcista después de haber roto los máximos de Lehman y que cuente con la mejora de previsiones de ganancia de sus compañías. Aunque lo malo es que no son tan fuertes ni tan evidentes como las de las empresas americanas.

Reflexionado el motivo por el que pienso que el globo debe desinflarse, pero no pinchar, para mí el peligro esencial en este momento es que la indexación se hace más peligrosa en la medida que se suceden máximos históricos y alimentan la generalidad de las carteras. Los Siete Magníficos de Wall Street (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta y Nvidia) alcanzan casi un tercio del peso del S&P. Y, por su parte, este índice americano ya pondera por el 70% del MSCI World. Por lo que cuando alguien compra un fondo cotizado de bolsa mundial está concentrando casi una cuarta parte de su cartera en los Siete Magníficos.

Creo que se abre una gran oportunidad para la selección de valor, para la construcción de carteras equilibradas con un 50% de descuento del multiplicador que se paga por el S&P 500 como es el caso del fondo que asesoramos, Tressis Cartera Eco30. También se desinflarán cuando llegue un susto de mercado. Pero lo harán mucho menos.