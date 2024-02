La CNMV pone la primera multa a una empresa por la publicidad de criptos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impone la primera sanción a una empresa por la publicidad sobre criptomonedas. El supervisor de los mercados españoles ha multado a Miolo Desarrollos, una firma gallega que tiene por objeto el desarrollo de proyectos en nuevas tecnologías y venta de hardware y software, según recoge Informa, por dos infracciones graves en campañas publicitarias realizadas en septiembre y noviembre de 2022.

El supervisor abrió el pasado mes de noviembre un expediente sancionador a esta compañía por estas mismas cuestiones que ahora han terminado en sanción, como se reseña en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entonces ya señalaba que la compañía habría saltado la normativa por duplicado. Primero, por no incorporar la información y advertencias sobre los riesgos de criptoactivos. Y, segundo, por no presentar una comunicación previa al supervisor.

La Circular recogía, respecto al primer motivo de infracción, que el contenido de la publicidad debe ser claro, equilibrado, imparcial y no engañoso y que se debe dar una información sobre los riesgos de manera destacada con esta advertencia: "La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido". Además, se obliga a incluir enlaces o indicaciones a la ubicación de la información adicional sobre los riesgos. Es necesario, al mismo tiempo, realizar una comunicación previa obligatoria a la CNMV de las campañas publicitarias masivas, destinadas a 100.000 personas o más.

"Aunque el cumplimiento de su contenido ha sido la norma general y el sector ha respondido satisfactoriamente a su aprobación, es especialmente importante recordar la necesidad de informar a los inversores sobre los riesgos asociados a estos productos, así como seguir los procedimientos de control y supervisión de su publicidad que la circular establece", indicó la CNMV en un comunicado, en el que recalcó que "no prejuzga el resultado final del expediente sancionador", y que la empresa aún tiene derecho a defenderse jurídicamente.

La sanción conjunta para Miolo Desarrollos es de apenas 15.000 euros y, tal y como recoge el BOE, en su determinación se ha tenido en cuenta que "se trata de una empresa de reciente creación y se ha considerado como circunstancia atenuante la solidez financiera de la entidad infractora".