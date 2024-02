Sabadell cae un 3% en bolsa: un margen de intereses inferior al esperado no convence a los inversores

Pese a haber alcanzado récord de beneficios, los inversores no han recibido con optimismo los resultados de Banco Sabadell, que corrige más de un 3% en bolsa en la sesión del jueves tras rendir cuentas ante el mercado, lo que supone su mayor caída desde octubre del año pasado. En lo que va de 2024, su saldo es de en torno el 4,5%. Una mayor debilidad a la esperada en el margen de intereses podría haber decepcionado a los inversores, con un 12% interanual en el cuarto trimestre de 2023, frente al 15% estimado por el consenso. No obstante, de momento el banco no sufre recortes de valoración por parte de los analistas.

Así lo argumentan desde Renta 4, que estimaban un margen aún mayor que el del consenso de expertos para el banco: "Mayor debilidad a la esperada en margen de intereses (-3% frente a las estimaciones de Renta 4 y -2% frente a las del consenso), y de comisiones netas, así como costes de explotación por encima de las estimaciones (un 3% más que el consenso)", desarrollan.

"En el conjunto del año, las cifras de 2023 [de Sabadell] han cumplido con las guías a excepción de las comisiones netas. De cara a 2024, las guías son prudentes. Apuntan a un crecimiento del margen de intereses a un dígito bajo y una caída de medio dígito de las comisiones netas", añaden en ese sentido desde Renta 4.

Desde Bloomberg Intelligence señalan el mismo motivo para la caída del valor de la acción de Sabadell. "El margen de intereses, las comisiones y los costes del cuarto trimestre de Sabadell, que no alcanzaron el consenso en torno al 3%, suscitan preocupación sobre el crecimiento de sus ingresos y, en menor medida, sobre la presión inflacionista, aunque las provisiones se redujeron un 20%", explica el analista de la firma Lento Tang.

El experto añade que el incumplimiento [de lo que se esperaba] enturbia el objetivo de mejora de la rentabilidad de los fondos propios tangibles, que se sitúa por encima del 11,5% en 2024, "debido principalmente al menor coste del riesgo, lo que implica un recorte de más del 10% respecto al consenso", finaliza.

Sin recortes en la valoración

La abultada caída en bolsa no se contagia, por el momento, a la valoración que los expertos vierten para el banco. Nueve firmas de análisis revisan los títulos de Sabadell tras presentar resultados y ninguna ejecuta un recorte en el precio objetivo de la entidad. Alphavalue es la única que realiza un mínimo cambio, y eleva un céntimo su valoración: de los 1,86 euros anteriores a 1,87.

Así, el banco presidido por Josep Oliu permanece con un precio objetivo medio de 1,56 euros, que lo deja con un potencial alcista del 33% desde los niveles acuales. Por recomendación, Sabadell perdía el consejo de compra hace unas semanas, y los expertos creen que es momento de mantener sus títulos.