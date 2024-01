El Ibex ofrece el mayor descuento frente a Europa desde antes de la pandemia

El rojo que baña algunas de las principales referencias bursátiles europeas en este inicio del año deja espacio también para las oportunidades. Que un índice se compre más o menos caro depende, por un lado, del valor de su cotización, y por otro, de la previsión de beneficios que sostengan los expertos para el mismo. Si la primera variante cae –baja en bolsa–, pero la segunda (las ganancias) aguantan fuertes, el resultado es un índice más barato.

Esto mismo es lo que se refleja a través del ratio PER, que son las veces que el beneficio se recoge en el precio de la acción, y ese mismo ejemplo (caída en bolsa pero no de los beneficios esperados) es lo que deja al Ibex 35 como el segundo índice más barato del continente, con un multiplicador de 10,3 veces, que supone también el mayor abaratamiento desde antes de la pandemia con respecto al EuroStoxx 50, con un PER de 13,2 veces. Esta diferencia entre ambos índices se agranda aún más en las últimas jornadas, con el índice europeo en niveles de 2001, tras superar el techo pre Lehman que alcanzó en 2007. El Stoxx 600, que recoge a las 600 firmas más representativas de Europa, sin embargo, sí se sigue comprando más barata que sus medias historias, con un PER de 12,6 veces, frente a las 15,8 de la década y 14,3 veces de los últimos 20 años.

Esta diferencia de 2,9 puntos entre ambos multiplicadores de beneficios es, como se avanzaba, la más grande desde 2019. De hecho, en los meses más duros de la crisis sanitaria (parte de 2020 y de 2021), el Ibex 35 tenía un precio más elevado que la referencia paneuropea, cuando su multiplicador –totalmente distorsionado por el Covid– se disparaba hasta las 60 veces, frente a las 23 veces que llegó a alcanzar, como máximo, el EuroStoxx.

El mejor comportamiento en bolsa de la plaza española frente a la europea en 2023 (cerró el año con ganancias del 22,7%, frente al 19,2% del EuroStoxx), así como unos fuertes beneficios ya dejaban el multiplicador del Ibex 35 en el entorno de las 10 veces el año pasado. Así, aunque este curso no se lo esté poniendo igual de fácil al índice español, con una caída del 2,1% (la más abultada, de momento, de la eurozona), la previsión de ganancias no se está deteriorando al compás de esta corrección en bolsa. El BPA (beneficio por acción) que los expertos estimaban para el Ibex para 2024 al inicio de enero se mantiene sin recortes en los 931 euros.

Además de la recogida de los beneficios cosechados el año pasado, este descenso del Ibex también encuentra su haber en un peor desempeño de las entidades bancarias (teniendo en cuenta que estas compañías tienen un gran peso dentro del índice, de en torno el 30%), con el recorte de los tipos de interés –aunque más enfriados que hace unas semanas– en el horizonte.

El Ibex Banks, que agrupa a los seis bancos españoles, cae un 2% en el año, y sólo la caída de BBVA (sobre el 2,3%) le resta, por ponderación, 22 puntos al Ibex. El desplome de Grifols, que pierde más de un 36% en bolsa, tras el incendiario informe de Gotham en el que afirmaba que el valor de la acción de la farmacéutica era "cero", también penaliza al índice, que le resta hasta 50 puntos.

Para apreciar si un índice está barato o caro, por PER, es necesario compararlo con su propio camino. Frente a sus respectivas medias históricas, el Ibex 35 presenta descuento en ambas (10 y 20 años, ver gráfico), pero no el EuroStoxx, que tras las últimas subidas, borra el descuento que tenía con la década.

El abaratamiento del Ibex frente a su media de la década (15,4 veces) asciende al 32%, más del doble que Europa, del 10,8% (con un PER de 14,8 veces en los últimos 10 años). Respecto a los últimos 20 años, como se adelantaba, el Ibex ofrece un abaratamiento del 14% (con un multilplicador de 13,9 veces), pero el EurStoxx se queda sin descuento.

Destaca en el continente

A nivel internacional, el índice sobresale con respecto a sus principales comparables. Su actual multiplicador de beneficios, tanto para este año como para el siguiente, es de los únicos que se sitúa en las 10 veces –solo la bolsa italiana se compra más barata, a 8 veces–, lo que le convierte en una de las bolsas, de las principales, más baratas.

Por comparar, para 2024, los beneficios del principal selectivo de la bolsa alemana son los siguientes más asequibles, con un múltiplo de 11,5 veces. En su caso, tras lograr una cosecha de beneficios histórica en 2021, el conjunto de los beneficios de las firmas alemanas volverá a ser de récord este 2024. Para 2025, ejercicio que también será histórico para las ganancias del Dax, el índice se compra a 10,5 veces. Por su parte, pese a que tanto para este año como para el siguiente los beneficios de la bolsa parisina serán históricos, sus ganancias se compran en 2024 a un PER de 12,7 veces, un múltiplo que desciende a las 11,9 veces para 2025.

Al otro lado del charco, donde los expertos esperan el mayor crecimiento de los beneficios este año (del 10% con respecto a 2023), las ganancias generadas por las firmas del S&P 500 se adquieren a un multiplicador de 20 veces.

Once firmas del Ibex tienen 'peres' inferiores a 10 veces

El 30% de las firmas del Ibex ofrece multiplicadores inferiores a las 10 veces, segúnFactSet. ArcelorMittal está entre las que cuentan con un mayor abaratamiento con respecto al precio de 2023, que entonces era de 10,3 veces. En esta lista, se incluyen los seis bancos, ya que son los valores que han experimentado un mayor descuento en los últimos años de la mano de unos beneficios extraordinarios –motivados por las subidas de los tipos de interés–. IAG ocupa el primer puesto como valor más barato del Ibex, con un PER de 4,5 veces, y le arrebata así el liderazgo a Repsol, que fue la firma más barata durante el año pasado, con un multiplicador de en torno a las 3 veces.

La petrolera sigue en el podio, en el segundo lugar, con un PER para 2024 de 4,6 veces. En 'clave' europea, también un 30% de las firmas del EuroStoxx 50 ofrecen 'peres' inferiores a 10 veces (16 compañías), con Volkswagen y Mercedes como las más baratas