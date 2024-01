Sale a la luz la mayor posición corta sobre Alemania: un bajista contra el "hombre enfermo" de Europa

Alemania es el "hombre enfermo" de Europa, un título que se ha ganado por ser la economía del euro a la que más le cuesta recuperarse de la pandemia. Su debilidad no ha pasado desapercibida para el hedge fund Qube Research and Technologies (QRT), que ha construido la mayor posición corta contra el país. No se conoce a otro bajista que haya acumulado tal posición contra las acciones alemanas.

QRT ha construido una posición corta de unos 1.000 millones de euros, apostando contra algunas de las principales empresas del país, como Volkswagen o Deutsche Bank, según documentos remitidos al regulador a los que ha accedido Bloomberg. La razón de este movimiento es la ralentización de la locomotora europea y la caída de la demanda a nivel global por la incertidumbre macroeconómica.

Por ejemplo, la posición bajista contra Volkswagen asciende a los 215 millones de euros en acciones ordinarias y a los 128 millones de euros en acciones preferentes de la de automoción. El dinero posicionado contra Deutsche Bank supera los 120 millones de euros. También se incluyen inversiones contra Siemens Energy, de 134 millones de euros, o la firma industrial Rheinmetall, de 144 millones, según los mismos datos. Son las cinco mayores transacciones cortas sobre Alemania del hedge fund, pero no las únicas. Con todo, es la mayor apuesta bajista que se cierne sobre el país, al menos la única conocida hasta la fecha de esta envergadura.

Volkswagen y Siemens Energy han sufrido bastante en la bolsa en el último año. La de vehículos ha perdido una quinta parte de su valor en los últimos 12 meses y la energética se ha desplomado casi un 30% en este tiempo. Deutsche Bank apenas se ha movido en el último año, pero Rheinmettal ha subido casi un 50%. Estas compañías cotizan en el Dax, el índice de referencia en Alemania, que roza máximos históricos.

La bolsa alemana atraviesa un buen momento, pese al lastre, por ejemplo, de Siemens Energy. Aunque hasta febrero no se conocerán sus cuentas del primer trimestre fiscal del ejercicio, sus resultados más recientes revelaron unas pérdidas récord en el último ejercicio fiscal. Los números rojos se multiplicaron por diez en comparación con el curso previo por los problemas de fabricación en sus aerogeneradores y las dificultades en las cadenas de suministro.

Mientras, Volkswagen también está atravesado una caída de los ingresos de doble dígito por la volatilidad en el precio de las materias primas, que pesa sobre sus cuentas. El fabricante se dispone a reducir costes y pretender ahorrar 10.000 millones de euros a partir de 2024. La compañía ya ha anunciado despidos como parte de su plan de reducción de costes. Todo ello explica que sea una de las elecciones del hedge fund, que surgió en 2017 tras escindirse de Credit Suisse.

Las posiciones de QRT en Alemania son una parte de su estrategia, ya que no se conocen todas las posiciones del hedge fund. Sin embargo, lo que es evidente es que la firma anticipa una mayor debilidad en Alemania que acabará trasladándose a la bolsa. En los últimos años, el país ha pasado de ser "la locomotora europea" a convertirse en "el hombre enfermo de Europa". Por eso, este inversor está intentando capitalizar en el mal momento de la economía alemana. Su Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo un 0,3% en 2023, mientras que Francia o España registraron un crecimiento moderado.

A ese respecto, el ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, decía en Davos que Alemania no es "el hombre enfermo" sino que "simplemente está cansado" y necesita un buen café". Metafóricamente, decía que el país iba a emprender reformas estructurales para volver a la senda de crecimiento.