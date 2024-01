El mercado avisa a la Fed: la liquidez cae en picado y hay que evitar un cortocircuito a tiempo

Aunque la Reserva Federal (Fed) haya dado por finalizadas las subidas de los tipos de interés, el banco central no ha terminado su trabajo. Jerome Powell y compañía todavía tienen una tarea pendiente, que es la retirada de las inyecciones masivas de liquidez que realizaron durante la pandemia, lo que se conoce en la jerga financiera como Quantitative tightening (QT). El programa que tiene como objetivo reducir el balance de la Fed, en último término, sigue en marcha, pero aún se desconoce cuáles son los planes del organismo al respecto. Sin embargo, ante la falta de referencias, el mercado de 'repos' puede proporcionar la respuesta.

Habitualmente, la reducción del balance de la Fed es un acontecimiento que suele pasar más desapercibido para el público general, ya que sus efectos son menos visibles que los de las subidas de los tipos de interés. Sin embargo, el banco central sigue restringiendo la oferta monetaria por esta vía y las consecuencias no son triviales, pues el organismo está destruyendo liquidez, que en la práctica supone un gran apoyo para los mercados financieros. Las dos medidas de endurecimiento de la política monetaria suelen coincidir en el tiempo.

Cabe recordar que la Fed inició el QT en junio de 2022, tres meses después del primer ascenso en la tasa de fondos federales. Mediante este programa, la entidad se deshace de parte de los activos que tiene en cartera, hasta 60.000 millones de dólares en ventas mensuales de bonos del Tesoro y 35.000 millones de dólares en ventas mensuales de valores respaldados por hipotecas (MBS, por sus siglas en inglés).

En resumen, lo que el banco central está haciendo es retirar liquidez del sistema financiero. Esto restringe la cantidad de dinero que fluye en la economía, por lo que hay menos efectivo disponible. Aunque el QT es uno de los recursos en el tira y afloja monetario de la Fed, el banco central tiene que tener cuidado y no pasarse de frenada, como con los tipos. Por eso, ahora la atención se centra en cuándo suavizará o pondrá fin a la reducción del balance.

El mercado de 'repos' (overnight reverse-repurchase agreement facility, en inglés) de la Fed es capaz de proporcionar esa respuesta. Este mecanismo sirve para dar salida al exceso de liquidez que hay en el sistema financiero. Los bancos y las empresas pueden aparcar en esta ventanilla el dinero que les sobra al final del día y, a cambio, el banco central les da un tipo de interés. Actualmente, en torno al 5%.

Sin embargo, cuando el valor de las operaciones en el mercado de 'repos' cae de forma pronunciada, el mensaje que lanza la Fed es que ese exceso de liquidez desciende en picado. Y eso es lo que ocurre actualmente. Esas 'sobras' ascienden a los 650.000 millones de dólares, pero, solo hace tres meses, la cifra era el doble. Y, en diciembre de 2022, el cuádruple. Es evidente que la Fed está logrando su objetivo de reducir la oferta monetaria, pero, la pregunta es, hasta dónde pretende llegar.

Hasta ahora, la Fed ha dado distintas respuestas, pero ninguna definitiva. La semana pasada, al ser preguntado por esta cuestión, Christopher Waller, miembro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) dijo que no veía ningún problema si las transacciones en el mercado de 'repos' bajaban a cero. Como estas operaciones reflejan el nivel de liquidez que hay en el sistema, el propio banco central se sirve de esta referencia para saber en qué punto ha de frenar el QT. Lorie Logan, también integrante del FOMC, explicó a principios de mes que relajarían las ventas de activos cuando las repos se acercaran a niveles "bajos".

Bank of America (BofA) explica en un informe que las palabras de Waller no son realistas y que la Fed no puede dejar que los acuerdos de recompra y reventa caigan a cero, mientras que la orientación de Logan suena más creíble. En ese sentido, detallan que un nivel "bajo" en el mercado de 'repos' se corresponde con un volumen diario de operaciones de entre 200.000 y 250.000 millones de dólares. Aunque sea tres veces menos que actualmente, como las transacciones están cayendo en picado, ese nivel se puede alcanzar pronto. Según BofA, en marzo y, entonces, en la reunión de dentro de dos meses de la Fed se podrían esperar novedades respecto al QT.

"El QT debe ser detenido y no simplemente ralentizado", señalan los analistas de la entidad en el informe que encabeza Mark Cabana, en la práctica supone frenar en seco la reducción del balance. "Esperemos que la Fed no vaya demasiado lejos con el QT", añaden. En 2019, el banco central ya puso en marcha la reducción del balance pero, entonces, tuvieron que detener abruptamente el programa debido a que se pasaron de restricción. Había tan poca liquidez en el sistema que el tipo de interés para acceder a este recurso de la Fed se disparó hasta un 10%. El organismo tuvo que estabilizar la situación porque el hecho de excederse genera turbulencias en los mercados de financiación a corto plazo. Entonces, hace cuatro años, el banco central se equivocó con el QT, un error con el que no debería tropezar por segunda vez.

Además, Powell ha de tener en cuenta que hay otros mecanismos de liquidez que se van a cerrar en los próximos meses. En marzo del año pasado, cuando surgieron las tensiones bancarias y colapsó Silicon Valley Bank (SVB), la Fed puso en marcha un plan de apoyo, específicamente para entidades financieras que necesitasen "financiación adicional" en ese complicado contexto. Sin embargo, el Bank Term Funding Program (BTFP), como se llama el programa, finaliza el 11 de marzo y dichas instituciones no podrán contar con este recurso a partir de entonces.

Sin embargo, las necesidades de financiación van a seguir presentes, por lo que la Fed tiene que vigilar de cerca el mercado de 'repos', hasta que alcance un punto de limitada liquidez sin que sea excesivo, y entonces, suavizar o parar el QT. De lo contrario, puede generar un cortocircuito en el mercado de financiación a corto plazo.