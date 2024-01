El bono americano rebota casi 25 puntos básicos, hasta el 4,18%

La volatilidad en bolsa vista esta semana han tenido reflejo en la renta fija, donde los inversores también han seguido deshaciendo sus posiciones durante los últimos días. Y es que claramente el mercado había sobreestimado la posibilidad de que los grandes bancos centrales vayan a reducir los tipos de interés este año de una forma acelerada.

Sin embargo, una encuesta de Bloomberg a gestores y los buenos datos de actividad, empleo y, sobre todo, demanda de consumo publicados estos días han provocado que los inversores recojan algo de cable y hayan vendido bonos durante esta semana. Al T-Note, de hecho, se le exigen ahora casi 25 puntos básicos más de rentabilidad que a comienzos de la semana, pasando del 3,93% a casi el 4,2% donde se situaba este viernes a media sesión. Tras estos movimientos, el mercado apunta a cinco bajadas de tipos en 2024 (tanto en la Fed como en el BCE), una más de lo que señaló la mencionada encuesta de Bloomberg.

"Creo que nos acercamos realmente al giro en los tipos de interés, pero no tan rápido como el mercado esperaba", apuntan varios analistas para Bloomberg. En las próximas reuniones, ni la Fed ni el BCE moverán ficha, pero de sus mensajes se sacarán cómo de halcones o de palomas han comenzado el ejercicio monetario.

"No esperamos cambios en la política monetaria, ni cambios importantes en la comunicación por parte del BCE la próxima semana", apuntan en Bank of America. "El BCE quiere ver los datos de primavera sobre beneficios, salarios e inflación antes de actuar por lo que prevemos que el primer recorte de 25 puntos básicos se producirá en junio pero, dada la rápida desinflación, los riesgos apuntan a una actuación más rápida a partir de entonces", agregan. "Estamos cada vez más nerviosos ante la posibilidad de que los datos obliguen al BCE a recortar una vez en cada reunión posterior, en lugar de trimestralmente, un ritmo acelerado que no esperábamos hasta 2025", concluyen.

Más allá de la curva del bono americano, en el Viejo Continente también se ha saldado la semana con fuertes ventas, aunque algo inferiores. El Bund alemán ha vuelto al 2,33% de rentabilidad donde se situaba a comienzos de diciembre. La prima de riesgo española, por su parte, está en 90 puntos, la mínima desde marzo de 2022.