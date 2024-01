La rentabilidad extra que ofrece la bolsa frente a los bonos está en mínimos de 2009

La bolsa se ha encontrado con un fuerte rival este año, y son los bonos. Después de años en los que la renta fija no ha sido competencia, porque no ofrecía rentabilidad alguna, se da la circunstancia de que asumir riesgo ya no está tan bien pagado en estos momentos si se compara con la rentabilidad que se puede lograr con una cartera de bonos.

El rendimiento esperado de la renta fija ha crecido a medida que los bancos centrales subían los tipos de interés, y se encuentra ya en el 3,65%, según los índices de Bloomberg y Barclays, frente al poco más del 0,8% que ofrecía antes de que el Banco Central Europeo (BCE) virase con fuerza el rumbo de su política monetaria, en julio de 2021. Ese 3,65% que se espera que paguen los bonos es sólo 2,2 puntos porcentuales menos de lo que se puede conseguir, sobre el papel, si se invierte toda la cartera en renta variable. Es la menor prima de la bolsa frente a los bonos desde el año 2009 (ver gráfico).

En cambio, alguien que invierta todo su dinero en bolsa aspira a una rentabilidad que se mueve en el entorno del 6%, si se tiene en cuenta la inversa del PER de la renta variable americana y europea para este ejercicio (esta ratio sirve para valorar la rentabilidad anual que se puede obtener con una inversión). Pero esta estimación puede sufrir cambios, empeorar concretamente, en función de cuánto de severa sea la desaceleración del ciclo económico, algo que hace que muchos analistas y gestores adopten un posicionamiento prudente con la bolsa hasta que se despeje la incógnita. Le puede interesar también: Nueva cosecha histórica de beneficios para evitar la maldición de los años pares en bolsa.

"La rentabilidad-riesgo de los bonos es más atractiva que la de las acciones", afirman en Singular Bank. "La prudencia es por fin atractivamente remunerada en la renta fija de más calidad, con una mejor rentabilidad riesgo en los activos monetarios y los bonos que en las acciones", añaden. Si la inflación sigue a la baja los bancos centrales podrán articular la esperada bajada de tipos, algo que el mercado ya empezó a descontar en la última parte de 2023. Por tanto, la oportunidad no se limita a conseguir un rendimiento elevado gracias al cupón, sino que el inversor podría beneficiarse de la plusvalía adicional que generaría la bajada de tipos de interés al tirar al alza del precio de los bonos. "La valoración también favorece a la renta fija frente a la renta variable", aseguran los analistas de Jefferies.

"Los inversores en renta fija tienen la oportunidad de asegurarse uno de los rendimientos más altos en más de 10 años", destaca Steen Jakobsen, director de inversiones de Saxo Bank, "por lo que es difícil que los valores de renta fija registren rentabilidades negativas, incluso si los rendimientos vuelven a subir ligeramente".

La deuda de más calidad crediticia es una de las favoritas para los analistas en este arranque de año, y también la soberana. "Con la ralentización del crecimiento y de la inflación, y con la mayoría de los bancos centrales desarrollados acercándose al final de sus ciclos de subidas de tipos, la historia demuestra que, a menudo, es en este momento cuando las inversiones en bonos [soberanos] proporcionan los mayores beneficios", explican los expertos en renta fija de Schroders. "De hecho, la evidencia sugiere que los bonos soberanos han superado sistemáticamente al efectivo en el periodo inmediatamente posterior a la última subida de tipos de un ciclo económico", argumentan.

La expectativa de rentabilidad para una cartera de deuda pública alcanza ya el 3%, mientras que la de la deuda con grado de inversión se eleva al 5%, según los índices de Bloomberg y Barclays. Salvo en algunos momentos puntuales de los últimos dos años, es la previsión más alta también desde 2009.

"La inflación ha sido más alta que en la década anterior y los rendimientos, tanto reales como nominales, de los bonos de mayor calidad ahora están en máximos de los últimos 15 años", indican en Schroders. "Esto hace que parezcan baratos tanto en términos absolutos como en relación con otras clases de activos, sobre todo, frente a la renta variable", coinciden.

A largo plazo, la bolsa es más rentable

A largo plazo, la bolsa es el activo más rentable. No es una afirmación sin fundamento. Jeremy Siegel, el célebre profesor de finanzas de la Wharton School (que compite en los rankings con escuelas tan prestigiosas como Harvard o Stanford), y que también es uno de analistas más respetados de Wall Street, lo explica en su libro Stocks for the Long Run. Pero la literatura que aborda cómo se comportan los diferentes activos a lo largo de la historia es amplia.

Otro estudio, liderado por miembros de la Reserva Federal de San Francisco, el Bundesbank y las universidades de California y Bonn, publicado a finales de 2017 bajo el nombre The rate of return on everything 1870-2015, analiza, también, cuál ha sido la rentabilidad adicional ofrecida por los activos de riesgo (donde se incluye a la bolsa) sobre los activos libres de riesgo (donde se mete a los bonos, pese a las fuertes variaciones de su precio en los últimos años). O, lo que es lo mismo, analiza la prima de riesgo entre ambos –concepto que se popularizó en 2012, en plena crisis de deuda periférica, para medir el interés extra exigido a la deuda española sobre la alemana–. Y su conclusión es que ese diferencial ha tendido hacia una media del 4%-5%.