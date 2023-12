Esta es la compañía logística que cotiza con un descuento del 35% frente a su sector en Europa

Logista apenas sube un 1% en 2023 con los diferentes vaivenes que ha registrado en bolsa este año. Pero la compañía ya prepara el 2024 como una de las favoritas del sector de la distribución europea. El consenso de mercado que recoge FactSet coloca a Logista como la más barata entre sus comparables, con un PER (ratio que recoge las veces que el beneficio neto esperado en 2024 está comprendido en el precio de la acción) de diez veces frente a las más de 15 de la media del sector, excluyendo a aquellas como la francesa Bolloré que muestra ratios anómalos por encima de las 70 veces al dedicarse también a otras áreas como la energía y las comunicaciones.

Es decir, Logista cotiza con un descuento de casi el 35% con vistas al 2024 mientras las firmas de análisis prevén un PER de 14 veces en DHL (antigua Deutsche Post) o 19 veces de la danesa DSV. También presenta un descuento sobre su propia media de los últimos diez años.

La compañía sigue gozando del mejor consejo de compra entre las enfocadas a la distribución en Europa (véase gráfico) incluyendo también a otras como la estadounidense FedEx con presencia en el continente, según FactSet. Y esto se debe a la evolución del negocio de la compañía en los últimos trimestres y las guías aportadas por la empresa de cara a los próximos ejercicios.

El sector logístico europeo se encontró con un aumento de los costes operativos en buena parte del 2023, como ha sido el incremento del precio del combustible. No obstante, las compañías del sector tienen capacidad de trasladar la mayor parte de ese coste al cliente final. Esto ha permitido a las firmas cotizadas de la distribución, principalmente por carretera y aire, mantener unos márgenes de beneficio en la línea de otros ejercicios mientras otros sectores han visto recortados los mismos. Pero ninguna de las europeas se equiparará a Logista en 2024. La compañía mantendrá unos márgenes de beneficio bruto de explotación del 26%, según el consenso de mercado que recoge FactSet, no visto en la última década. Mientras, la media del sector no llegará al 15% en 2024 según las firmas de análisis.

No solo el sector del transporte arrojó mejores cifras de lo esperado en los trimestres cerrados de este 2023. El negocio del tabaco y los ingresos financieros también contribuyeron a cumplir con las expectativas del mercado. "La posición de tesorería unido a la línea de crédito con Imperial Brands hasta 2027 beneficia a Logista ante una perspectiva de tipos elevados (por encima del 2%) durante los próximos años", apuntaron desde el departamento de análisis de Bankinter.

De hecho, desde la firma resaltan esta capacidad de la compañía para generar caja como uno de los atractivos para mantener un reparto de dividendo con rendimientos del 8%-9% hasta 2028. Y es que desde Logista no descartan que mantienen como prioridad el reparto de beneficios entre accionistas aunque sin descartar que sigue buscando oportunidades de adquisición de empresas complementarias y con sinergias a su actividad.

Un recorrido por delante en bolsa del 24%

Logista cotiza casi en los mismos niveles en los que comenzó el año. Una trayectoria sobre el parqué que se enfrenta a la media del sector, que avanza un 16% en 2026 según el índice MSCI Europe Air Freight & logistics. El consenso de mercado que recoge FactSet fija un precio objetivo para Logista en los 29,5 euros, lo que supone un potencial del 24%. Sin embargo, la danesa DSV tiene mayor recorrido por delante, según los expertos, aunque en el año replique en bolsa a Logista.