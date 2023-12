La bolsa de Wall Street se achanta ante los bancos centrales pero el S&P 500 anota un 20% en el año

La bolsa de Wall Street arrancó la semana con paso cauteloso ante las reuniones de los grandes bancos centrales que tendrán lugar hasta el viernes. Sin embargo, eso no restó arrojo al S&P 500 que este lunes conquista los 4.610 puntos y avanza en el año un 20% a media sesión. Y es que no se esperan cambios de política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos ni del Banco Central Europeo antes de finalizar el 2023 aunque sigue habiendo riesgos para la renta variable.

No obstante, subir más de un 20% en el año no es el primer hito que consigue en 2023 el S&P 500. El índice neoyorquino anota a media sesión nuevos máximos desde primeros de 2022, aunque antes ya salió de territorio bajista. En julio de 2023, el impulso visto en Wall Street llevó al índice a subir más de un 20% desde los mínimos del año pasado. Y desde entonces no ha vuelto a anotar un recorte superior al 20% en ningún momento.

Los valores que más empujaron este lunes al índice de referencia de Wall Street fueron Booking y Broadcom, compañía enfocada al desarrollo de semiconductores y al software ligado a la inteligencia artificial. Por contra, Nvidia, la compañía que ha liderado las alzas en la mayor parte del 2023 es de los valores que más trabas puso al S&P 500 para mantener los 4.600 puntos. Aun así, el gigante de la inteligencia artificial sigue al frente de las alzas de la bolsa estadounidense en el año, donde sube más de un 215%.

Solo el tono de los grandes banqueros centrales puede cortar el rally bursátil de la recta final del 2023. De hecho, la mayor parte de expertos y analistas considera que los tipos de interés empezarán a recortarse a ambos lados del Atlántico antes de cerrar el primer trimestre, con el pivote puesto entre marzo y abril, según las estimaciones que recoge Bloomberg.

Para el analista de UBS, Greg Marcus, la reciente fortaleza del mercado estadounidense se basa en gran medida en las expectativas de un aterrizaje suave y ese recorte de tipos de interés en 2024. "Esperamos que el próximo mensaje de la Reserva Federal se centre en restar importancia al recorte de tipos en el año que viene", explicó el experto, que entiende que un mensaje de flexibilidad en la política monetaria de Estados Unidos está descartado. Otro de los riesgos que puede cambiar las estimaciones del mercado pasan por un dato de inflación más alto del esperado que podría llegar este martes, con el IPC de Estados Unidos de noviembre.

En este clima de costes de financiación menos restrictivos, los expertos estiran el recorrido al alza del S&P 500. Desde el departamento de análisis de Citigroup esperan que el S&P 500 cierre el 2024 en los 5.100 puntos respaldado por "un coherente crecimiento de ganancias a nivel sectorial más allá del repunte de las acciones tecnológicas. No obstante, el consenso de mercado recorta el potencial hasta un 10% al fijar el precio objetivo en los 5.065 puntos.